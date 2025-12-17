Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Sun Group làm chủ đầu tư dự án công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch

17-12-2025 - 20:01 PM | Bất động sản

Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP) nằm trên địa phận 12 phường của Hà Nội do Sun Group làm chủ đầu tư.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nóng: Sun Group làm chủ đầu tư dự án công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group). Dự án nằm tại địa phận các phường Ngọc Hà, Láng, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Để thực hiện dự án này, cơ cấu nguồn vốn được xác định bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp do nhà đầu tư sắp xếp. Tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 4.600 tỷ đồng. Cụ thể, vốn góp chủ sở hữu là gần 700 tỷ đồng, còn lại 3.965 tỷ đồng là vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ 2025-2028.

Nóng: Sun Group làm chủ đầu tư dự án công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực tài chính, xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp tiến độ cam kết. Đồng thời, nhà đầu tư phải tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội được giao chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và giám sát quá trình triển khai dự án.


Tâm Nguyên

