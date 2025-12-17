Giá bất động sản đã chững lại và đi ngang nhưng chưa có dấu hiệu giảm

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án bất động sản đã được tháo gỡ về khó khăn, vướng mắc về pháp lý, được tiếp tục triển khai tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, tạo nguồn cung mới cho thị trường.

Các chính sách pháp luật ban hành trong thời gian vừa qua đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản nói chung và thị trường nhà ở nói riêng, nhiều chính sách đổi mới được đánh giá và kỳ vọng sẽ tạo không gian cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đồng thời giải quyết các vấn đề khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay.

Về nguồn cung bất động sản, trên địa bàn cả nước có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền, có quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

Du lịch, nghỉ dưỡng có 218 dự án có quy mô gồm 10,8 nghìn căn và tổng mức đầu tư là 1,86 triệu tỷ đồng (112 dự án đã hoàn thành, 74 dự án đang triển khai và 32 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng có 223 dự án có tổng mức đầu tư là 544,3 nghìn tỷ đồng (138 dự án đã hoàn thành, 65 dự án đang triển khai và 20 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư).

Có 447 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 93.000 ha (304 dự án đã hoàn thành và 143 dự án đang triển khai).

Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi và phát triển trở lại với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc bất động sản khác nhau, với lượng giao dịch đạt từ khoảng 537.000 đến 785.000 giao dịch/năm.

Về giá bất động sản, trong những năm gần đây, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao; mức tăng bình quân khoảng 10% - 15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5%-10%/năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Tính đến ngày 31/8/2025, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 4,1 triệu tỷ đồng. Trong đó dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.823.312 tỷ đồng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng từ đầu năm 2025 khá ổn định, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng đầu năm 2025 là gần 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản trong 9 tháng đầu năm đạt 5,18 tỷ USD, tăng 15,2%.

Đối với nhiệm vụ thực hiện đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn; 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.

Riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.388/100.275 căn (đạt 102%); khởi công mới 85 dự án với quy mô 91.431 căn.

Tại phiên họp, đại diện các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên… cho biết, trong năm 2025, số lượng giao dịch bất động sản tăng qua các quý, cho thấy thị trường phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án lớn vẫn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá thị trường bất động sản đang phục hồi, với tỉ lệ hấp thụ của các dự án mới đạt khoảng 68–70%. Giá bất động sản được đánh giá đã chững lại và đi ngang nhưng chưa có dấu hiệu giảm.