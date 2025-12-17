Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ chi phí đầu vào

Sáng 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 kết quả nổi bật trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Thứ nhất, trong năm 2025, cả nước đã quyết liệt triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vượt trước kế hoạch hơn 5 năm.

Thứ hai, việc phát triển nhà ở xã hội có nhiều đột phá trong nhiệm kỳ này; với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh, vừa hoàn thiện cơ sở pháp lý.

Thứ ba, thị trường bất động sản và nhà ở thương mại cũng có những tiến bộ, chuyển biến, từng bước phục hồi. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của các cơ quan, địa phương có liên quan. Một số cơ chế, chính sách liên quan các luật được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội còn một số vướng mắc, khó khăn. Định hướng thời gian tới, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các địa phương, xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu, hoàn thành trong quý I/2026 (gồm cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước).

Các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc thể chế, trong đó có chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội linh hoạt, dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu iếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững; bố trí quỹ đất, các mỏ nguyên vật liệu, phát triển các ngành nghề, lĩnh vực khác có liên quan tới bất động sản với tinh thần công khai, minh bạch, ổn định.

Cùng với đó, cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản gồm vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, vốn FDI, hợp tác công tư… để không quá phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng và kiểm soát nguồn vốn tín dụng đi đúng hướng; phát huy dư địa chính sách tài khóa.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý cần kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ chi phí đầu vào; thúc đẩy ra đời trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước để phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề tồn kho bất động sản trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường bất động sản an toàn, công khai, minh bạch.

Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội.

Cùng với đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện luồng ưu tiên cho thủ tục nhà ở xã hội, cắt giảm 50% thủ tục hành chính… Thủ tướng lưu ý các dự án nhà ở xã hội phải bảo đảm đầy đủ các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp lớn tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ, triển khai các dự án được các địa phương giao trong phát triển nhà ở xã hội và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững với tinh thần "Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".