Quá nhanh: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lấy ý kiến người dân ở một xã Hà Nội về KĐT thể thao Olympic có sân vận động 135.000 chỗ, lớn nhất thế giới

Mới đây, UBND xã Thường Tín phối hợp với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, trình bày chi tiết nội dung của Đồ án.

Theo đó, khu B của Khu đô thị thể thao Olympic nằm tại các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa với quy mô dân số dự kiến khoảng hơn 186.00 người.

Khu này được bố trí hơn 1.700 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, nhà chung cư cao tối đa 21 tầng (quy mô dân số hơn 13.000 người). Một số hạng mục khác gồm quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, resort từ trung cấp đến cao cấp, phục vụ nhu cầu lưu trú của các vận động viên và du khách.

Điểm nhấn của khu B là sân vận động Trống Đồng, với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, xây dựng trên diện tích hơn 48 ha. Theo thuyết minh dự án, công trình được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ.

Nếu hoàn thành đúng quy mô, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về sức chứa, chỉ đứng sau Rungrado 1st of May Stadium tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với 150.000 chỗ ngồi, theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Ngoài sân vận động, khu B còn có cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena, được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc sinh thái, công nghệ.

Tiếp đó, các cơ quan, đơn vị, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia ý kiến đối với nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thể thao Olympic - Khu B.

Trong đó, các ý kiến tập trung vào nội dung như: Quá trình xây dựng và triển khai đồ án Khu đô thị thể thao Olympic cần gìn giữ, bảo tồn các công trình di tích lịch sử, công trình văn hóa tín ngưỡng tôn giáo và các khu dân cư hiện hữu; Quan tâm giải quyết vấn đề tiêu thoát nước khu dân cư; nội dung kết nối hạ tầng giao thông giữa khu đô thị mới với khu làng mạc dân cư hiện nay; vấn đề tác động môi trường sinh thái, giải quyết việc làm cho nhân dân sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án.

Người dân xem thông tin quy hoạch dự án. (Ảnh: CTTĐT Hà Nội)

Ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các đại biểu và Nhân dân xã Thường Tín để tiếp tục hoàn chỉnh đồ án bảo đảm tính thực tiễn.

Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Đảm bảo hài hòa tổng thể chung của dự án, với việc bảo tồn phát triển làng nghề, giá trị truyền thống văn hóa tín ngưỡng và đời sống người dân; Giải quyết vấn đề môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày 14/12, HĐND Hà Nội thông qua chủ trương xây dựng khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha với tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, hướng tới đủ điều kiện đăng cai ASIAD và Olympic.

Dự án có quy mô hơn 9.000 ha, được tổ chức thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chức năng. Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B.

Khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha với tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế. Phân khu này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao, phục vụ khởi công dự án.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án trên 925.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030; toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.

Dự kiến lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic diễn ra ngày 19/12.