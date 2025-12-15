Thị trường bất động sản quanh sân bay Long Thành đón tin vui trước cột mốc đặc biệt quan trọng của siêu dự án 16 tỷ USD

Loạt tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sắp đón chuyến bay đầu tiên vào dịp 19/12 tới đây, sau đó đưa vào khai thác thương mại vào nửa đầu 2026.

Sân bay Long Thành sắp đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới đây.

Để khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia, thời gian qua, TP.HCM đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương trong vùng, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai, hiện đang triển khai 6 dự án kết nối với sân bay.

Đáng chú ý, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 3 - TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai; đường T1, T2 là những dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Cụ thể, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, phấn đấu hoàn thành tháng 12/2025.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được phân chia làm 3 dự án thành phần. Dự án Thành phần 1 (từ Km0+00 - Km16+00), có chiều dài khoảng 16 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; Dự án Thành phần 2 (từ Km16+00 - Km34+200), có chiều dài hơn 18 km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Dự án Thành phần 3 (từ Km34+200 - Km53+700), có chiều dài hơn 19 km qua địa bàn TP.HCM do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản.

Theo Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng, tính đến đầu tháng 12, tổng sản lượng thi công của 3 dự án thành phần thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Thành phần 3 có giá trị sản lượng thi công đã hoàn thành cao nhất đạt hơn 1.600 tỷ đồng, đạt hơn 97% giá trị theo hợp đồng đã ký. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12.

Dự án Thành phần 2 có tổng sản lượng thi công hoàn thành đạt hơn 2.900 tỷ đồng, đạt 70% giá trị hợp đồng đã ký. Dự án Thành phần 1 có giá trị sản lượng đã thực hiện đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt 58% giá trị hợp đồng đã ký.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đối với Dự án Thành phần 2, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện nay, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung toàn lực, đẩy nhanh các hạng mục còn lại trên tuyến chính và các nhánh nút giao nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đến, dự án Thành phần 3 thuộc dự án Đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài khoảng 11 km. Trong đó, phần tuyến cao tốc dài khoảng 5 km được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.

Ngoài ra tuyến đường T1 (dài 4,3 km) và T2 (dài 3,5 km) là hai tuyến giao thông cực kỳ quan trọng của sân bay Long Thành giúp kết nối sân bay với quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành vào cuối năm 2025 góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. Cả hai tuyến đường này đều có thiết kế đạt tiêu chuẩn cao tốc/đường chính đô thị sẵn sàng thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.

Bên cạnh các tuyến trên, các tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành cũng đang được đốc thúc triển khai. Cụ thế, cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là chủ đầu tư, hoàn thành tháng 9/2026.

Tuyến mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành do VEC là chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2026 (ngoại trừ cầu Long Thành hoàn thành quý 1/2027).

Mở rộng Tỉnh lộ 25C do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản; đã hoàn thành 7,6km, đang triển khai thi công khoảng 6,4km, dự kiến hoàn thành trong năm 2025; đoạn dài khoảng 2,65km, chưa thể triển khai thi công do vướng mặt bằng.

TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh là cơ quan thẩm quyền đang chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 4 (dài 206 km, quy mô 4 làn xe). Dự án dự kiến khởi công tháng 6/2026; hoàn thành năm 2028.

Dự kiến đến năm 2026, vùng Đông Nam Bộ hoàn thành khoảng 394km/598km (128km đường Vành Đai, 266km đường cao tốc). Đến năm 2028 cơ bản hoàn thành các đường Vành đai, cao tốc, quốc lộ, hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông toàn vùng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đây là những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối giữa Đồng Nai, sân bay Long Thành với TP.HCM cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Về hạ tầng đường sắt, TP.HCM được giao đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, hướng tới khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro Suối Tiên - Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành trong năm 2026.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Long Thành được định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng không với lưu trú, khách sạn, hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính. Mục tiêu là từng bước hình thành "thành phố sân bay", trung tâm dịch vụ và trung chuyển của Đông Nam Á.

Doanh nghiệp địa ốc “đổ về” quanh khu vực sân bay Long Thành

Khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào khai thác thương mại (dự kiến nửa đầu 2026), khu vực này sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ dân cư và dịch vụ. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay cần hơn 13.700 nhân sự ngay trong giai đoạn vận hành ban đầu, từ chuyên gia, kỹ sư đến lao động phổ thông. Cùng với đó, khoảng 40.000–50.000 người sẽ cư trú tại các khu tái định cư và đô thị phụ cận, chưa tính lực lượng lao động và gia đình họ đổ về sinh sống để phục vụ chuỗi dịch vụ hậu cần – thương mại – logistics.

Điều này đồng nghĩa Long Thành sẽ nhanh chóng hình thành một cộng đồng dân cư quy mô lớn chỉ trong vài năm đầu hoạt động. Nhu cầu nhà ở, lưu trú, bán lẻ, y tế, giáo dục và dịch vụ đô thị sẽ tăng mạnh, tạo sức bật trực tiếp cho thị trường bất động sản và thúc đẩy quá trình hình thành “thành phố sân bay” – mô hình đô thị hiện đại xoay quanh hạ tầng hàng không.

Các dự án tại khu vực gần sân bay thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. (Ảnh minh họa)

Thực tế, khu vực quanh sân bay Long Thành đang ghi nhận tốc độ phát triển nhanh với sự xuất hiện của nhiều dự án đô thị và nhà ở quy mô lớn. Một số chủ đầu tư đã xuất hiện tại đây như Novaland, Đất Xanh, D2D, Tumys Homes, Sonadezi… đã triển khai các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu ở và làm việc được dự báo tăng mạnh khi sân bay đi vào hoạt động.

Gần khu vực sân bay có thể kể đến dự án STC Long Thành, nằm tại mặt tiền đường ĐT 769, cách sân bay Long Thành khoảng 1,5 km, quy mô 23,4 ha, bao gồm các sản phẩm như nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cận kề sân bay như Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai), Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) cũng có một số dự án như: Dự án Aqua City của Novaland ở phường Long Hưng (Đồng Nai) đang thi công, triển khai bàn giao một số phân khu, dự án SpringVille của Gamuda Land cung cấp ra thị trường gần 2.000 sản phẩm bao gồm nhà phố, nhà phố thương mại (shophouse) và căn hộ.

Hay Maison Grand Phú Mỹ – dự án căn hộ của chủ đầu tư Tumys Homes, ngay mặt tiền Quốc lộ 51, trung tâm phường Phú Mỹ, dự án chỉ 20 phút di chuyển đến sân bay Long Thành, đồng thời kết nối nhanh đến hệ thống cảng biển và KCN quanh khu vực này.

Dự án này gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng, 2 tầng hầm, sẽ cung cấp ra thị trường 1.248 căn hộ cho đội ngũ chuyên gia, quản lý và kỹ sư đang làm việc tại sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và các khu công nghiệp trọng điểm khu vực. Maison Grand Phú Mỹ dự kiến hoàn thành và bàn giao vào Quý II/2026.

Ngoài ra, còn các dự án bất động sản khác như Gem Sky World, Century City, D2D Lộc An, ID Junction, Century City…

Đưa ra nhận định về thị trường, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, khu vực phụ cận sân bay Long Thành đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Từ góc độ quy hoạch, Long Thành không chỉ là sân bay, mà là đầu mối phát triển logistics, công nghiệp và đô thị hiện đại.