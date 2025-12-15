Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gian nan đi đòi lô đất trúng đấu giá 18 năm, không có trên thực tế

15-12-2025 - 14:46 PM | Bất động sản

Trúng đấu giá lô đất 18 năm nhưng khi có nhu cầu làm nhà, người trúng đấu giá "té ngửa" khi lô đất không có trên thực tế

Ngày 15-12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, cử tri xã Bình Sơn kiến nghị lãnh đạo UBND xã Bình Sơn có phương án giải quyết lô đất đã trúng đấu giá cách đây 18 năm nhưng không có trên thực tế.

Ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ngụ xã Bình Sơn) cho biết ngày 5-10-2007, ông có tham gia đấu giá lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14, thuộc khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (cũ) – nay thuộc xã Bình Sơn.

Trúng đấu giá lô đất 18 năm nhưng không có trên thực địa - Ảnh 1.

Con trai ông Đặng Huy Dũng kiến nghị có phương án giải quyết vụ trúng đấu giá lô đất 18 năm nhưng không có trên thực địa tại buổi tiếp xúc cử tri

Ngay sau khi trúng đấu giá, ông đã nộp đủ 183 triệu đồng cho huyện Bình Sơn và được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 14-3-2008, với thông tin thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14.

Đến năm 2018, khi có nhu cầu xây nhà trên lô đất đã trúng đấu giá, ông phát hiện vị trí lô đất (theo bản đồ) của mình không có trên thực tế.

"Vị trí lô đất trên bản đồ tôi trúng đấu giá, khi đối chiếu với thực địa lại thuộc khu đất nông nghiệp của người dân và chủ khu đất này vẫn đang có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông Dũng nói.

Ngay khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, ông Dũng đã nhiều lần có đơn khiếu nại gửi UBND xã Bình Nguyên (cũ) cùng UBND huyện Bình Sơn (cũ) yêu cầu làm rõ nội dung, nhưng suốt nhiều năm, chưa được xem xét.

Trúng đấu giá lô đất 18 năm nhưng không có trên thực địa - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, trả lời kiến nghị cử tri

Ông Đặng Huy Dũng tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên UBND xã Bình Sơn yêu cầu xem xét, giải quyết sự việc.

Đến ngày 13-12-2025, UBND xã Bình Sơn mời ông lên làm việc.

Theo biên bản làm việc giữa ông Đặng Huy Dũng và UBND xã Bình Sơn (do bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chủ trì), xác nhận lô đất không có trên thực địa nên "UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết" kiến nghị của ông Đặng Huy Dũng.

"Từ khi phát hiện lô đất không có trên thực địa, gia đình tôi đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng đều bị chính quyền từ chối giải quyết với nhiều lý do. Gia đình mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết, trả lại lô đất cho chúng tôi" - con trai ông Đặng Huy Dũng nói tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đấu giá đất vùng quê: Giá 'bị đẩy' lên cao gấp 3 lần giá khởi điểm

Theo T.Trực

Người lao động

