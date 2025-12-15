Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: 3.800 căn nhà ở thấp tầng tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được phép mua bán

15-12-2025 - 13:52 PM | Bất động sản

3.800 căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu B, khu phức hợp số 2, dự án đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai.

Sở Xây dựng TPHCM đã có thông báo 3.800 căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu B, khu phức hợp số 2, dự án đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án khu phức hợp số 2 thuộc dự án đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích hơn 150 ha, do Công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư. Tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng dự án và đưa vào hoạt động dự kiến trước ngày 1/1/2031.

Thời hạn dự án đối với phần mở rộng quy mô là 50 năm kể từ ngày 12/06/2020 đến 12/06/2070; đối với phần diện tích ranh 600ha đã giao là 50 năm kể từ ngày 11/07/2007 đến 11/07/2057.

Về pháp lý, tháng 4/2025, UBND TPHCM đã giao bổ sung đất và khu vực biển cho Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vinhomes) để đầu tư mở rộng dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ với tổng diện tích 2.870 ha, trong đó gần 1.513 ha là khu bãi bồi, còn lại 1.357 ha là khu vực biển.

Tháng 7/2025, Sở Xây dựng TPHCM đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Đô thị Du lịch Cần Giờ về khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông thuộc dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Cuối tháng 9, giữa Công ty Đô Thị Du lịch Cần Giờ (chủ đầu tư cấp 1) và Capitaland Tower (chủ đầu tư thứ cấp) đã có thỏa thuận chung về phát triển và quản lý hạ tầng kỹ thuật và tiện ích cảnh quan, cũng như chuyển nhượng 318 thửa đất.

Chủ đầu tư Capitaland Tower cho biết, đối với mỗi căn nhà ở hình thành trong tương lai được bán cho bên mua, chủ đầu tư sẽ đề nghị Techcombank phát hành từng thư bảo lãnh riêng rẽ, độc lập cho từng người mua. Nghĩa vụ tài chính được bảo lãnh là số tiền chủ đầu tư có nghĩa vụ phải trả cho người mua khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng mua bán đã ký.

Số tiền bảo lãnh cho từng người mua tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua bán.

Capitaland Tower tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Bất động sản Capitaland Việt Nam, được thành lập năm 2016. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tư vấn bất động sản và dịch vụ quản lý bất động sản. Sau đó, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Capitaland Tower.

Capitaland Tower còn được biết đến là chủ đầu tư tòa nhà Saigon Marina IFC (Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina) chính thức khánh thành vào tháng 8/2025 vừa qua.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

