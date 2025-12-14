"Ông lớn" Nhật Bản muốn làm KCN thông minh 180 ha ở Ninh Bình, dự kiến khởi công năm 2027

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã có làm việc với Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry (Nhật Bản).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry đề xuất nghiên cứu xây dựng Khu Công nghiệp "Thông minh - Bền vững" tại Ninh Bình nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản cũng như nhà đầu tư quốc tế.

Khu Công nghiệp dự kiến quy hoạch tại xã Phong Doanh với quy mô khoảng 180 ha. Liên danh triển khai nghiên cứu phát triển Khu Công nghiệp "Thông minh -Bền vững" theo mô hình: Hạ tầng xanh và tuần hoàn, ứng dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và hệ thống solar chuyên dụng; hệ thống tái sử dụng nước mưa; hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn và quản lý rác thải theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị); hạ tầng số thông minh, ứng dụng hệ thống quản lý và vận hành Khu Công nghiệp tập trung dựa trên nền tảng IoT (IoT-based management system).

Tại buổi làm việc, đại diện 2 Tập đoàn đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét chấp thuận địa điểm Khu Công nghiệp tại xã Phong Doanh để 2 đơn vị được tiến hành nghiên cứu chi tiết hiện trạng, thu thập số liệu kỹ thuật chuyên sâu đề xuất quy hoạch; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định, bảo đảm tiến độ đầu tư trong năm 2026 và khởi công hạ tầng vào năm 2027 theo mong muốn của nhà đầu tư Nhật Bản.

Tỉnh Ninh Bình ủng hộ và đồng tình với chủ trương phát triển mà Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry đã đề xuất.

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Terra Việt Nam và Tập đoàn Daiwa House Industry (Nhật Bản) tcó thế mạnh trong đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp, logistics, đô thị, nhà ở, thương mại, nhà ở xã hội, nhà xưởng...

Daiwa House là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở của Nhật Bản. Ngoài các dự án về nhà ở gia đình, chung cư, nhà cao tầng, nhà xưởng, nhà tiền chế, các khu công nghiệp…, Daiwa House còn cung cấp các dự án nhà dưỡng lão, khu resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hiện nay, Daiwa House đang tập trung đầu tư tại các thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng.