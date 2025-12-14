Nhà ống mở rộng công năng lên 100m2 nhờ gác lửng

Ngôi nhà ống 69m2 được cải tạo bằng cách thêm gác lửng, giúp tăng diện tích sử dụng lên khoảng 100m2 mà không phá vỡ cấu trúc cũ.

Tầng lửng được bố trí làm phòng ngủ riêng tư, trong khi tầng dưới dành cho phòng khách và bếp, tạo dòng chảy không gian liền mạch và thoáng hơn.

Thiết kế giữ lại nét truyền thống bên ngoài nhưng làm mới phần trong bằng vật liệu gỗ ấm, ánh sáng tự nhiên và cách bố trí tối ưu. Nhờ đó, ngôi nhà nhỏ vẫn trở nên tiện nghi, rộng rãi và hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng.