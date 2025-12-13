Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa

Trên phạm vi 59,2 km chiều dài tuyến, không khí thi công những ngày này tiếp tục diễn ra khẩn trương, nhịp độ làm việc được đẩy lên mức cao nhất. Sau giai đoạn “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, các nhà thầu hiện huy động hơn 2.800 nhân sự, 1.230 thiết bị, triển khai trên 148 mũi thi công. Giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 86% sản lượng yêu cầu thông tuyến.