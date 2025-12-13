Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa

13-12-2025 - 07:14 AM | Bất động sản

Đến ngày 19/12, đoạn cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng trị giá hơn 11.000 tỷ sẽ thông tuyến, mở lối nhanh ra cửa khẩu quốc tế. Trên gần 60 km, 2.800 nhân sự và 1.230 thiết bị đang gâos rút thi công 3 ca 4 kíp để hoàn thành mục tiêu.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 1.

Chỉ tròn một tuần nữa, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ chính thức thông tuyến (ngày 19/12). Trên toàn bộ chiều dài gần 60 km, hàng nghìn công nhân và kỹ sư đang ngày đêm hối hả làm việc để hoàn thành mục tiêu.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 2.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông (hơn 2.000 km, dài nhất Việt Nam) dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được khởi công vào ngày 21/4/2024, đi qua 11 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến hơn 11.000 tỷ đồng và được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 3.

Khi hoàn thành, cao tốc sẽ tạo đường kết nối nhanh đến cửa khẩu Hữu Nghị, “cỗ máy in tiền” của tỉnh Lạng Sơn nhờ dòng thương mại biên giới và logistics. Trong giai đoạn 2013-2022, cửa khẩu này chiếm 78% kim ngạch xuất nhập khẩu và 80% tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 4.

Hơn thế nữa, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng còn giúp nối liền đất nước thành một dải từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, giúp kết nối Trung Quốc với Việt Nam và khu vực ASEAN. Con đường này cũng giúp giảm thiểu tai nạn, ách tắc xảy ra tại Quốc lộ 1.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 5.

Trên phạm vi 59,2 km chiều dài tuyến, không khí thi công những ngày này tiếp tục diễn ra khẩn trương, nhịp độ làm việc được đẩy lên mức cao nhất. Sau giai đoạn “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, các nhà thầu hiện huy động hơn 2.800 nhân sự, 1.230 thiết bị, triển khai trên 148 mũi thi công. Giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 86% sản lượng yêu cầu thông tuyến.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 6.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng cộng 38 cầu. Và hiện lực lượng thi công đang gấp rút hoàn thiện bản mặt cầu.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 7.

Ông Trần Văn Chuân (trái) – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết: “Thời gian tới từ nay đến 19/12 không còn nhiều, chúng tôi quyết tâm bứt tốc thi công, tranh thủ làm ngày, làm đêm để hoàn thành mục tiêu thông tuyến đáp lại niềm tin của Chính phủ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn”.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 8.

Tại khu vực Km44 (xã Nhân Lý), lực lượng thi công đang tập trung rải cấp phối đá dăm. Cách đó không xa, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành công đoạn trải thảm bê tông nhựa.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 9.

Tận dụng thời tiết khô ráo, các mũi thi công tại phân đoạn này được triển khai liên tục 3 ca 4 kíp, tranh thủ từng giờ để kịp hoàn thiện những hạng mục cuối sẵn sàng thông tuyến.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 10.

Tại phân đoạn Km22+100 – Km22+400 (phường Đông Kinh), công tác trải thảm bê tông nhựa cũng đang được lực lượng thi công tăng tốc.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 11.

Riêng dây chuyền thảm nhựa tại phân đoạn này hiện huy động 15 thiết bị và 30 nhân công, làm việc từ 7h - 20h mỗi ngày. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công huy động xe chở bê tông nhựa từ trạm trộn cùng dây chuyền thảm hiện đại và nhiều thiết bị lu lèn, tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 12.

Tại phân đoạn Km32 (xã Chiến Thắng), các mũi thi công đang tập trung thi công nền đường K98 và móng cấp phối đá dăm, đồng thời triển khai các hạng mục phụ trợ để sẵn sàng bước vào giai đoạn thảm nhựa khi thời tiết và điều kiện kỹ thuật cho phép.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 13.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đặt mục tiêu thông tuyến 50 km, trong đó có 19 km trên lớp bê tông nhựa. Tính chung toàn dự án, hiện đã có khoảng 7–8 km được trải thảm, tạo diện mạo rõ nét cho tuyến cao tốc trước ngày thông tuyến.

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa - Ảnh 14.

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông vận tải, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng còn góp phần làm tăng giá trị cho các dự án gần cửa khẩu như: Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, Khu kinh doanh thương mại tổng hợp – kho bãi – logistics Kéo Kham …

 Vingroup khởi công đường sắt cao tốc sau chưa đầy một năm: Tốc độ kinh ngạc, Mỹ – Pháp – Nhật cũng thua xa

Bài và ảnh: Hùng Sơn

