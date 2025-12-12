Quá khủng: Khu đô thị lớn nhất Hà Nội rộng 10.000 ha do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất dự kiến xây sân vận động lớn nhất thế giới

UBND xã Thường Tín vừa công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị thể thao Olympic - khu B để tham vấn ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan.

Toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 10.000 ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100 ha. Trong đó, khu B của dự án nằm tại các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa với quy mô dân số dự kiến khoảng hơn 186.00 người.

Khu này được bố trí hơn 1.700 ha đất ở để phát triển nhà liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, nhà chung cư cao tối đa 21 tầng (quy mô dân số hơn 13.000 người). Một số hạng mục khác gồm quảng trường, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, resort từ trung cấp đến cao cấp, phục vụ nhu cầu lưu trú của các vận động viên và du khách.

Điểm nhấn của khu B là sân vận động Trống Đồng, với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, xây dựng trên diện tích hơn 48 ha. Theo thuyết minh dự án, công trình được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc, thể hiện khát vọng vươn lên của Việt Nam.

Nếu hoàn thành đúng quy mô, đây sẽ là sân vận động lớn thứ 2 thế giới về sức chứa, chỉ đứng sau Rungrado 1st of May Stadium tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với 150.000 chỗ ngồi, theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất hiện là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Trước đây, sân Cần Thơ từng có sức chứa hơn 50.000 chỗ nhưng sau cải tạo nay chỉ còn khoảng 30.000 chỗ. Tháng 10 vừa qua, sân vận động PVF tại Hưng Yên cũng bắt đầu triển khai xây dựng với quy mô khoảng 60.000 chỗ trên diện tích 5,5 ha.

Ngoài sân vận động, khu B còn có cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena, được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc sinh thái, công nghệ.

Nếu hoàn thành đúng quy mô, sân vận động Trống Đồng sẽ lớn nhất thế giới về sức chứa.

Về tổng thể, khu đô thị Olympic sẽ là khu đô thị quy mô lớn hàng đầu Thủ đô và cả nước. Dự án sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước. Các phân khu được bố trí chức năng đa dạng gồm đất thể dục thể thao, đất ở, hỗn hợp, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh và đất hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 8/12 vừa qua, UBND xã Thường Tín đã nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đề nghị phối hợp lấy ý kiến cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch 1/500 khu B.

Để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt, UBND xã Thường Tín thông báo thời gian lấy ý kiến từ ngày 9/12, kéo dài tối thiểu 20 ngày và không quá 30 ngày. Các ý kiến sẽ được tổng hợp trước ngày 30/12/2025. Phòng Kinh tế xã Thường Tín được giao nhiệm vụ phối hợp với Vingroup chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Hà Nội bảo đảm tổ chức khởi công dự án vào ngày 19/12, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tú An