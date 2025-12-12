Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự kiện Kick-off dự án Bcons NewSky chính thức diễn ra

12-12-2025 - 15:30 PM | Bất động sản

Sáng ngày 11.12.2025, không khí tại White Palace Phạm Văn Đồng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi gần 1.000 chiến binh kinh doanh của Teraland và Bcons PS hội tụ trong sự kiện Sale Kick-off Bcons NewSky. Một buổi sáng đầy năng lượng, đủ để đánh dấu khởi đầu cho hành trình chinh phục mục tiêu lớn nhất của Tập đoàn Bcons trong giai đoạn cuối năm.

Bcons NewSky – dự án được kỳ vọng tạo sức hút tại Quốc lộ 13

Ngay từ những phút đầu chương trình, sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt. Đội ngũ kinh doanh của hai sàn bước vào hội trường trong tiếng nhạc sôi động, ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay nối dài – như thể tất cả đang cùng bước vào một trận đánh thật sự. Đây không chỉ là buổi khởi động, mà còn là dịp để mỗi chiến binh nhìn lại hành trình đã qua và sẵn sàng "lên dây cót" cho chặng đường phía trước khi dự án Bcons NewSky chính thức ra mắt thị trường.

Trong không khí trang trọng nhưng đầy cảm xúc, Chủ tịch Tập đoàn Bcons đã gửi đến đội ngũ kinh doanh những chia sẻ đáng nhớ về định hướng phát triển và tầm nhìn dành cho Bcons NewSky. Chủ tịch Lê Như Thạch chia sẻ: "Bcons NewSky tiếp tục kế thừa niềm tự hào và chữ TÍN của Tập đoàn Bcons – lời cam kết vững chắc về chất lượng và trách nhiệm trong từng dự án. Với mức giá phù hợp nhu cầu thực, cùng lợi thế hạ tầng – giao thông phát triển bậc nhất khu vực TP.HCM, Bcons NewSky được kiến tạo để trở thành lựa chọn an cư – đầu tư đáng tin cậy cho cư dân hiện đại".

Những chia sẻ này tạo động lực lớn cho toàn bộ đội ngũ, giúp mỗi cá nhân cảm nhận rõ vai trò của mình trong bức tranh chung.

Sự kiện Kick-off dự án Bcons NewSky chính thức diễn ra - Ảnh 1.

Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons phát biểu tại sự kiện Kick-off dự án Bcons NewSky

Tại sự kiện Kick-off, những thông tin quan trọng về dự án được giới thiệu theo hình thức trực quan, sinh động. Bcons NewSky sở hữu vị trí đắt giá với mặt tiền quốc lộ 13 và nằm cách nhà ga metro số 2 Bình Dương khoảng 100 mét theo dự kiến quy hoạch. Dự án hướng đến nhóm khách hàng trẻ với hệ thống tiện ích toàn diện, bao gồm 79 tiện ích nội khu và mạng lưới tiện ích ngoại khu phong phú như Lotte Mart, Aeon Bình Dương, Bệnh viện Hạnh Phúc, Bệnh viện quốc tế Becamex cùng các trường học cấp 1, 2, 3 trong phạm vi 3–5 km. Ngoài ra, khu vực Đông Bắc TP.HCM đang được thúc đẩy phát triển hạ tầng, mở ra tiềm năng tăng giá đáng kể cho dự án. Đồng thời, thiết kế căn hộ được giới thiệu theo hướng thông minh, tối ưu hóa công năng để đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân.

Tất cả tạo nên sự tự tin lớn cho lực lượng kinh doanh khi bước vào giai đoạn thị trường đang khởi sắc mạnh mẽ ở điểm đến mới tại TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện Kick-off dự án Bcons NewSky chính thức diễn ra - Ảnh 2.

Dự án Bcons NewSky có vị trí đắt giá với nhiều tiềm năng sinh lời

Nghi thức công bố sa bàn và ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Khoảnh khắc đặc biệt nhất của chương trình chính là nghi thức công bố sa bàn của hai sàn phân phối chính thức Teraland và Bcons PS trong không gian sân khấu hoành tráng, đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ cho hành trình đưa Bcons NewSky ra thị trường.

Song song đó là lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư với các đơn vị phân phối chính thức Công ty Cổ phần sàn giao dịch bất động sản Tera (Teraland) và Công ty Cổ phần bất động sản Bcons PS (Bcons PS Land) & đối tác gồm ngân hàng MB và đơn vị truyền thông PMAX. Sự kết hợp của các "mũi nhọn" chủ lực này tạo nên một chiến dịch triển khai đồng bộ – bài bản – toàn diện, hứa hẹn mang đến sức bật lớn cho dự án trong giai đoạn mở bán.

Sự kiện Kick-off dự án Bcons NewSky chính thức diễn ra - Ảnh 3.

Lễ ký kết giữa Bcons và các đối tác tại lễ Kick-off

Phần được mong chờ nhất chính là nghi thức Kick-off, khi hàng trăm cánh tay đồng loạt giơ cao, cùng hô vang khẩu hiệu của sự kiện.

Khoảnh khắc ấy không chỉ ấn tượng mà còn là lời khẳng định rằng: Teraland và Bcons PS đã sẵn sàng – và sẽ làm nên điều khác biệt cho Bcons NewSky.

Sự kiện Kick-off dự án Bcons NewSky chính thức diễn ra - Ảnh 4.

Sự kiện Kick-off thể hiện quyết tâm của Bcons trong việc đưa dự án đến gần thị trường trong giai đoạn cuối năm

"Nâng tầm bản lĩnh – Chinh phục Bcons NewSky" không chỉ là tên sự kiện, mà là lời tuyên bố cho hành trình bứt phá cho dự án Bcons NewSky.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

dự án

