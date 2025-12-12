Vị trí của Charmora City: Chìa khóa “vạn năng” cho cộng đồng cư dân toàn cầu

Trong bối cảnh đó, Charmora City nổi lên như một cơ hội đón đầu xu hướng dịch chuyển tại Nha Trang, nhờ vào tọa độ tâm điểm giữa các dòng sông cùng quy hoạch ấn tượng, đáp ứng nhu cầu sống – làm việc – nghỉ dưỡng của cư dân toàn cầu.

Nam Nha Trang – hạt nhân quy hoạch mới của Khánh Hòa

Việc Khánh Hòa dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Nam Nha Trang những năm gần đây không chỉ là điều chỉnh hành chính, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian đô thị đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Trung tâm hành chính mới khi hình thành sẽ giảm tải cho vùng lõi ven biển, đồng thời tạo dư địa phát triển các khu đô thị hiện đại – nơi quy hoạch và hạ tầng được thiết kế bài bản ngay từ đầu.

Nhờ vị trí kết nối trực tiếp giữa trung tâm hiện hữu với các khu vực kinh tế phía Nam, chỉ cách sân bay Cam Ranh hơn 20 phút di chuyển, Nam Nha Trang nhanh chóng trở thành "điểm rơi" của dòng vốn tìm kiếm môi trường sống ổn định và bền vững. Toàn khu nằm trên trục vành đai chiến lược, liền kề hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, thương mại – giữ vai trò "trung tâm của trung tâm" trong cấu trúc đô thị mới.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, 11 tháng năm 2025, Khánh Hòa đã đón hơn 15,6 triệu lượt khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ, đạt 99,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế hơn 5,1 triệu lượt. Hiện Nha Trang cũng đang bước vào mùa du lịch cuối năm, mỗi ngày bến tàu du lịch Nha Trang đón hơn 2.700 lượt khách tham gia tour vịnh, trong đó trên 80% là khách quốc tế.

Sự trở lại của nhóm khách chất lượng cao góp phần thúc đẩy nhu cầu second home và xu hướng tìm về môi trường an cư ven sông – yên bình nhưng vẫn kết nối đầy đủ tiện ích. Nam Nha Trang nổi lên như khu vực hiếm hoi đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu này.

Mạng lưới hạ tầng tạo sức bật mạnh cho cực tăng trưởng phía Nam

Nếu quy hoạch là nền tảng, thì hạ tầng chính là động lực giúp Nam Nha Trang bứt tốc. Trong lĩnh vực hàng không, đề án mở rộng sân bay Cam Ranh lên 25 triệu khách/năm vào 2030 và 36 triệu khách vào 2050 sẽ gia tăng đáng kể năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời, việc khôi phục các đường bay từ Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua tiếp tục củng cố kết nối khu vực và mở rộng nguồn khách cho toàn tỉnh.

Mạng lưới hạ tầng đồng bộ bứt tốc, tạo động lực tăng trưởng cho Nam Nha Trang.

Trên trục cao tốc, 13 km đầu tuyến Vân Phong – Nha Trang đã hoàn thành, trong khi hơn 70 km còn lại vận hành từ tháng 4, tạo hành lang giao thông Bắc – Nam Khánh Hòa liên tục. Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với mục tiêu hoàn thành 20 km đầu vào cuối 2025, sẽ mở ra kết nối chiến lược giữa duyên hải và Tây Nguyên. Song song đó, tuyến đường sắt Bắc – Nam cùng dự án đường sắt tốc độ cao dài 192 km qua Khánh Hòa đang được giải phóng mặt bằng, kỳ vọng trở thành trục kết nối xuyên Việt và phát triển logistics – du lịch quy mô lớn.

Như TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam từng nhận định: "Những khu vực được đầu tư bài bản sẽ mang lại lợi thế vượt trội, thu hút nhà đầu tư và gia tăng giá trị một cách nhanh, mạnh và bền vững."

Charmora City – Tọa độ chiến lược định hình tương lai "đô thị đáng sống"Nha Trang

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển Nam Nha Trang, Charmora City sở hữu vị trí chiến lược khi sở hữu trung tâm hành chính mới và kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc cùng mạng lưới hạ tầng liên vùng. Nằm giữa hai dòng sông Quán Trường và Tắc, dự án thừa hưởng địa thế "tứ thủy triều quy, tứ thú tụ" – hình thái "núi chầu – sông tụ" mang ý nghĩa thịnh vượng bền vững trong phong thủy Á Đông. Nhờ khoảng lùi hợp lý với dải ven biển, cư dân dễ dàng tiếp cận khu du lịch trung tâm nhưng vẫn duy trì được sự riêng tư, lợi thế khiến ven sông Nam Nha Trang từ lâu trở thành lựa chọn an cư của tầng lớp tinh hoa.

Dự án Charmora City tọa lạc tại tâm điểm Nam Nha Trang, sở hữu địa thế "tứ thuỷ triều quy, tứ thú tụ"

Trong tổng quy mô 227 ha, 60ha mặt nước Charmora City được tổ chức thành ba đảo chức năng vận hành liền mạch: đảo Bắc - Đảo Hành chính; đảo Trung - Đảo Vui chơi Giải trí; và đảo Nam được định hình trở thành chốn an cư – nghỉ dưỡng với các tòa tháp cao tầng, biệt thự, townhouse hài hòa với cảnh quan xanh. Tâm điểm của đảo Nam là phân khu The Onsen sắp ra mắt, hứa hẹn mang đến chuẩn sống wellness tại Charmora City.

Là tác phẩm kiến trúc được "chắp bút" bởi Broadway Malyan – thương hiệu tư vấn thiết kế quốc tế danh tiếng, The Onsen được định vị như một "landmark" mới của Nha Trang. Lấy cảm hứng từ những lớp trầm tích văn hóa Champa, ba tòa tháp sở hữu khối đế vững chãi mang tinh thần kiến trúc Chăm, trong khi khối thân và đỉnh tháp phát triển theo đường nét thanh thoát hiện đại. Tổng thể gợi hình ảnh một "cổng chào" biểu tượng, nơi quá khứ và đương đại giao thoa trong cùng một cấu trúc sống động.

The Onsen, phân khu ra mắt đầu tiên tại Charmora City

Sở hữu vị trí cửa ngõ, giao thoa của các cây cầu huyết mạch, The Onsen hưởng lợi thế kết nối thuận tiện và đón trọn lưu lượng dịch chuyển từ đảo Trung sôi động đến không gian sinh thái yên bình của đảo Nam. Tầm nhìn panorama hướng sông – biển – núi mang lại giá trị sở hữu khác biệt, trong khi hệ tiện ích wellness gồm công viên Onsen, công viên ven sông, đập sinh thái và clubhouse khoáng nóng giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn chuẩn sống chăm sóc sức khỏe theo phong cách Nhật Bản.

Song song với định hướng kiến trúc và tiện ích, việc nghiên cứu áp dụng mô hình Sponge City trong quy hoạch giúp tăng khả năng thấm hút – điều tiết nước, cải thiện vi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng khí hậu, tạo nên nền tảng bền vững cho toàn đô thị.

Dự án Charmora City áp dụng mô hình Sponge City, hướng tới phát triển đô thị bền vững

Nhờ vị trí chiến lược, cấu trúc quy hoạch bài bản và lợi thế ven sông hiếm có, Charmora City đang nổi lên như một trong những dự án giàu triển vọng bậc nhất tại Nha Trang. Đây là lựa chọn phù hợp cho cư dân toàn cầu, chuyên gia và nhà đầu tư tìm kiếm một môi trường an cư bền vững trong đô thị biển đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ – một "kho báu" thực sự của Nam Nha Trang thời kỳ cất cánh.