Ngay tuần sau Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng động thổ dự án đường sắt cao tốc gần 4 tỷ USD

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND TPHCM về lễ động thổ dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

Theo đó, để kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Vinspeed sẽ tổ chức lễ động thổ dự án vào ngày 19/12/2025. Sự kiện sẽ diễn ra tại xã Cần Giờ, TPHCM.

Vinspeed đề nghị Bộ Xây dựng và UBND TPHCM xem xét đưa lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào danh sách các dự án khởi công, động thổ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời hỗ trợ Vinspeed trong công tác triển khai các phần việc liên quan.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo quyết định, tuyến đường sắt được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h và tổng chiều dài khoảng hơn 54 km, vận hành 6–23h hằng ngày, với 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và thời gian chạy toàn tuyến khoảng 13 phút.

Tuyến đi qua các khu vực quan trọng như Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 328 ha, gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông, đất sản xuất kinh doanh và đất rừng phòng hộ.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phục hồi rừng, trồng thay thế tại chỗ và bảo đảm không ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực, đặc biệt là vùng rừng phòng hộ Cần Giờ và khu vực bảo vệ của Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Rừng Sác. Trong quá trình thi công, nếu phát hiện di vật, cổ vật, nhà đầu tư phải báo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Sơ bộ tổng mức đầu tư là khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm). Trong đó, Vinspeed góp gần 15.400 tỷ đồng trong vòng 48 tháng kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư; phần còn lại, tương đương hơn 87.000 tỷ đồng, được huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Tâm Nguyên