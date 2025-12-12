Xây dựng Tam Trinh huy động 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trong 1 tuần

"Hút" 2.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 tuần

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh (Xây dựng Tam Trinh) có công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Cụ thể, ngày 5/12/2025, Xây dựng Tam Trinh đã phát hành thành công 11.000 trái phiếu mã TAT32502 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 1.100 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 72 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 5/12/2031.

Trước đó, doanh nghiệp đã phát hành 9.000 trái phiếu mã TAT32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 900 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 96 tháng, thị trường phát hành trong nước.

Ngày phát hành và hoàn tất là 28/11/2025, ngày đáo hạn theo dự kiến là vào 28/11/2033.

Các thông tin chi tiết về điều khoản trái phiếu, mục đích sử dụng vốn, trái chủ,... không được công bố tại văn bản này. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu TAT32501 có lãi suất 9,2%/năm.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, Xây dựng Tam Trinh đã huy động thành công tổng cộng 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Ảnh minh họa

Về Xây dựng Tam Trinh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2005, có trụ sở tại số 411 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 4/2025, vốn điều lệ không thay đổi nhưng danh sách thành viên góp vốn lúc này gồm: Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings): 94,8%; Công ty CP Đầu tư Xây dựng ROX Cons Việt Nam (ROX Cons): 4,96% và bà Phùng Thị Nga: 0,239%.

Ông Hà Đăng Sáng và ông Nguyễn Mạnh Hùng được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp của TNR Holdings và ROX Cons tại Xây dựng Tam Trinh.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 7/2025), ông Lưu Duy Hưng (SN 1988) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay cho bà Phan Thị Minh Thương.

Mối quan hệ mật thiết với ROX Group

Các pháp nhân, thể nhân kể trên đều có mối quan hệ mật thiết với ROX Group của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Đầu tiên phải nhắc đến bà Phan Thị Minh Thương, bà Thương được biết đến là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Đức Trí (Đức Trí). Đồng thời, bà Thương cũng được ủy quyền phần vốn góp 1.500 tỷ đồng của Đức Trí tại Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico) - chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng. Đơn vị phát triển và tổng thầu dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng là Công ty CP Rox Signature và ROX Cons- 2 doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" ROX Group.

Dự án Khu công nghiệp Bỉm Sơn A. Ảnh: ROX iPark

Bà Thương còn là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa- một doanh nghiệp trong nhóm ROX Group. VID Thanh Hóa được biết đến là chủ đầu tư Khu công nghiệp Bỉm Sơn Bắc Khu A (Thanh Hóa) có diện tích 163,36 ha; tổng vốn đầu tư 886,5 tỷ đồng.

Còn ông Hà Đăng Sáng (SN 1985) hiện đang đứng tên tại TNR Holdings (cổ đông nắm quyền chi phối tại Xây dựng Tam Trinh)- pháp nhân quan trọng trong "hệ sinh thái" ROX Group. Ông Sáng còn đứng tên tại Công ty CP Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng- doanh nghiệp từng sở hữu Vipico.

Nói thêm về ROX Cons (cổ đông nắm 4,96% vốn tại Xây dựng Tam Trinh), doanh nghiệp này tiền thân là TNCONS Việt Nam, được thành lập từ năm 2015. Đây là công ty con hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng các dự án khu đô thị cao tầng, khu đô thị thấp tầng, các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, trung tâm thương mại, và văn phòng cho thuê,... của ROX Group.

Tháng 3/2025, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Đầu tư xây dựng Gen Cons Việt Nam (Gen Cons).

Theo giới thiệu, Gen Cons là tổng thầu một số dự án như: TNR The GoldView; Royal Park (Hải Dương); TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An), TNR Stars Tân Trường (Hải Dương),...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ROX Cons; . Tuy nhiên, tháng 10/2025, vị trí này do ông Lâm Tuấn Dương (SN 1983) đảm nhiệm.

Mối quan hệ giữa Xây dựng Tam Trinh và nhóm ROX Group chưa dừng lại ở đó. Theo Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT của Công ty CP ROX Key Holdings (ROX Key Holdings, MCK: TN1), HĐQT TN1 đã thông qua chủ trương vay vốn tại Xây dựng Tam Trinh với số tiền vay tối đa 495,2 tỷ đồng. Mục đích vay để bổ sung vốn lưu động và bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty. Thời hạn vay là 36 tháng; lãi suất từ 9-11%/năm.

Ngày 27/12/2024, TN1 đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu TN1H2427001 với kỳ hạn 36 tháng.

Theo phương án phát hành mà TN1 công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng 39 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MCK: MSB) và các tài sản khác thuộc sở hữu của TN1 để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của công ty liên quan đến lô trái phiếu này.

TN1 sẽ dùng toàn bộ 200 tỷ đồng huy động được để trả nợ gốc khoản vay từ Xây dựng Tam Trinh.

Nói thêm về Xây dựng Tam Trinh, tháng 9/2018, doanh nghiệp này đã phát sinh giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) với tài sản bảo đảm là các khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phát sinh từ đất thuê tại địa chỉ số 411 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (cũ), TP.Hà Nội theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000931 ngày 20/01/2011 của UBND TP.Hà Nội thuộc sở hữu của bên bảo đảm. MSB không chỉ là đối tác tín dụng quen thuộc của nhiều doanh nghiệp trong nhóm ROX Group mà còn có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn này. Cụ thể, năm 2007, VID Group (tiền thân của TNG Holdings, nay là ROX Group) đã mua cổ phần tại Maritime Bank (nay là MSB). Thời điểm đó, ông Trần Anh Tuấn, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Năm 2008, ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Maritime Bank. Từ năm 2012 đến nay, ông Tuấn nắm giữ "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT MSB. Ông Trần Anh Tuấn được biết đến là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường- Chủ tịch HĐQT ROX Group. Ngoài ra, bà Hường còn từng là Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Maritime Bank, đại diện cho phần vốn góp của VID Group tại ngân hàng này. Nguồn: MSB Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Gen Cons sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng. Ngoài ra, cũng theo danh sách này, Công ty CP Rox Key Holdings (công ty con của Rox Group) nắm giữ 39 triệu cổ phiếu MSB (tương ứng 1,5%).



