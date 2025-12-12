Vietradico - Thăng Long Capital bắt tay khởi động dự án Metropoli5

Ngày 10/12/2025, tại hội trường tầng 29, tòa nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược và trao chứng nhận Tổng Đại lý phân phối dự án Tổ hợp căn hộ, văn phòng, thương mại và dịch vụ hỗn hợp HH2D An Khánh (Tên thương mại là: Metropoli5) cho Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Thăng Long Capital, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển một tổ hợp căn hộ cao cấp độc đáo hàng đầu tại khu đô thị Nam An Khánh, khu vực sôi động bậc nhất phía Tây Hà Nội hiện tại.

Bắt đầu từ cú bắt tay của các đơn vị uy tín

Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) được thành lập từ năm 2003, với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và đầu tư các dự án bất động sản, Vietradico đã vượt qua rất nhiều biến động của thị trường trong các thời kỳ và từng bước xây dựng được uy tín, thương hiệu trên thị trường bất động sản. Đến thời điểm hiện tại, Vietradico đang tập trung toàn lực trong việc triển khai dự án Tổ hợp căn hộ, văn phòng, thương mại và dịch vụ hỗn hợp HH2D An Khánh.

Chủ đầu tư Vietradico và Thăng Long Capital ký kết hợp tác chiến lược và trao chứng nhận Tổng đại lý phân phối dự án Metropoli5.

Thăng Long Capital hiện là một trong những đơn vị tiên phong trên thị trường cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển dự án, phát triển kinh doanh và triển khai kinh doanh các dự án bất động sản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thăng Long Capital đã hợp tác phát triển kinh doanh, phân phối thành công nhiều dự án tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc như Lavender Garden Định Công, Huds Lương Sơn Centralpoint, Metropolitan Bắc Giang, Diamond Paragon Bắc Giang, The Soleil Da Nang, Luxora Bắc Giang,... Qua buổi lễ ký kết, với việc được lựa chọn là Tổng Đại lý phân phối của dự án Metropoli5, Thăng Long Capital sẽ chịu trách nhiệm triển khai tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh, đóng gói sản phẩm cho dự án đồng thời xây dựng, vận hành hệ thống phân phối bán hàng.

Buổi lễ ký kết cũng có sự tham gia của đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) chi nhánh Đống Đa, là đơn vị tài trợ vốn cho dự án. Vietradico và MBBank cũng đã ký kết hợp tác toàn diện vào ngày 28/11/2025 tại Hà Nội. Sự đồng hành của MBBank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam là bảo chứng vững chắc nhất cho uy tín của Chủ đầu tư Vietradico và cho tiến độ triển khai của dự án.

Ông Tạ Nguyễn Cường - Tổng Giám đốc Vietradico chia sẻ tại lễ ký kết.Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư Vietradico chia sẻ: "Chúng tôi định hướng phát triển các dự án theo tiêu chí ưu tiên giá trị sử dụng thực, hướng đến cuộc sống tiện nghi, chất lượng cao cho những cư dân tương lai, và Metropoli5 là dự án quy mô lớn bậc nhất trong giai đoạn này của chúng tôi. Việc hợp tác với các đối tác như Thăng Long Capital hay ngân hàng MBBank không chỉ là sự lựa chọn về năng lực triển khai, mà còn là sự đồng điệu trong tầm nhìn, cách tư duy, nhằm đưa những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến đúng khách hàng một cách minh bạch và hiệu quả."

Metropoli5 – điểm sáng mới trong lòng khu đô thị Nam An Khánh

Metropoli5 được phát triển trên quỹ đất HH2D thuộc Khu đô thị Nam An Khánh, tọa lạc tại tâm điểm phát triển năng động bậc nhất khu vực Tây Hà Nội, nơi đang ghi nhận tốc độ hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch đô thị mạnh mẽ.

Khu vực phía Tây Hà Nội đã và đang trở thành một trong những động lực phát triển chính của thị trường bất động sản Thủ đô. Hàng loạt khu vực đang hình thành những cụm phát triển quy mô lớn như Mỹ Đình – Mễ Trì – Trung Văn, Hà Đông – An Hưng – Dương Nội hay trục Đan Phượng – Hòa Lạc – Tây Thăng Long.

Động lực tăng trưởng đến từ khả năng hoàn thiện hạ tầng ngày càng rõ nét, với các công trình trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4, mở rộng đường 70, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 và hệ thống các tuyến metro đã được quy hoạch.

Metropoli5 - Thành phố Mega Block.

Vị trí dự án sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp Đại lộ Thăng Long, nằm ngay giao điểm tuyến vành đai 3.5 và nằm ngay giao điểm các tuyến metro số 5, 6, 7 theo quy hoạch, giúp cư dân thuận tiện di chuyển về các khu vực như Mỹ Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ Tây hay các khu trung tâm hành chính – công nghệ – giáo dục trọng điểm khác.

Dự án được định vị là phiên bản nâng cấp của các sản phẩm căn hộ trong khu vực đô thị Nam An Khánh và lân cận với mật độ căn hộ rất thấp, không gian sống rộng rãi, hệ thống 3 hầm đỗ xe liên thông rộng lớn. Bên cạnh đó, Metropoli5 còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích sẵn có của khu vực với hệ thống trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, mua sắm và ẩm thực sầm uất.

Metropoli5 nhận được sự đồng hành tài chính từ MBank, tạo nền tảng vững chắc cho tiến độ và chất lượng dự án.

Theo quy hoạch tổng thể, dự án được triển khai trên quỹ đất khoảng 23.872 m², gồm 5 khối công trình cao tầng, trong đó giai đoạn đầu gồm 2 tòa căn hộ chung cư (C1 và C2) sở hữu lâu dài, cao 40 tầng với 3 tầng hầm, 6 tầng khối đế tiện ích - dịch vụ thương mại, 1 tầng lánh nạn và 33 tầng căn hộ. Dự án cung cấp gần 540 căn hộ với mật độ chỉ 8-9 căn/sàn, diện tích linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của đa dạng nhóm khách hàng từ các gia đình có nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, các chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao đang làm việc tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Hiện tại dự án đang được triển khai thi công rốt ráo và an toàn, hứa hẹn sẽ là điểm sáng mới cho thị trường bất động sản Tây Hà Nội giai đoạn cuối năm 2025, đầu năm 2026.