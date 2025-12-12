Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi khí chất hoà cùng năng lượng sống thành hình

12-12-2025 - 13:30 PM | Bất động sản

Sau sự kiện ra mắt One Era, liên doanh phát triển bất động sản - gồm 4 bậc thầy phát triển đô thị quốc tế - triển khai trải nghiệm trực tuyến “Khám phá khí chất”.

Hoạt động kêu gọi người tham gia khám phá khí chất sống của chính mình, từ đó nhận gợi ý về không gian phản chiếu năng lượng cá nhân giữa nhịp sống đô thị mới.

Khí chất: Nhịp năng lượng dẫn lối mọi bước đi

Mỗi người mang trong mình một khí chất riêng biệt, là cách họ cảm nhận thế giới, tìm kiếm hạnh phúc và duy trì năng lượng sống. Chính khí chất ấy dẫn dắt hành trình mỗi người: khí chất khác nhau tạo nên hạnh phúc khác nhau, từ đó hình thành nhu cầu riêng trong cách làm việc, thư giãn, kết nối hay tái tạo năng lượng.

Và khi những nhu cầu ấy ngày càng rõ rệt, chúng tự nhiên chuyển hóa thành tiêu chuẩn về một không gian sống phù hợp. Không chỉ chọn một chỗ để ở, họ tìm một không gian hợp với nhịp năng lượng của chính mình, nơi lối sống, sở thích và hạnh phúc cá nhân được phản chiếu trọn vẹn.

Những không gian sống hôm nay vì thế không còn thuần là chức năng, mà mở ra nhiều "khoảng năng lượng" khác nhau: nơi yên tĩnh cho người cần sạc lại nội tâm, nơi gắn kết cho người thích tương tác, nơi giàu ánh sáng và thiên nhiên cho người tìm sự cân bằng…

Chính sự chuyển dịch này đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm về nhà ở. Đây chính là lý do tại sao người mua nhà hôm nay không chỉ nhìn vào sản phẩm, mà nhìn vào ai là người kiến tạo, tìm kiếm sự tương đồng khí chất giữa triết lý phát triển và bản thể sống của chính họ.

Đó chính là bối cảnh để câu chuyện "Khám phá khí chất" ra đời.

Trải nghiệm khám phá khí chất sống

Bạn đã bao giờ tự hỏi: "Khí chất nào đang dẫn dắt cách mình sống mỗi ngày?"

Hay tại sao có những nơi khiến bạn thấy bình yên ngay lập tức, còn một số nơi lại chẳng hợp dù chỉ mới bước vào? Trải nghiệm "Khám phá khí chất" được tạo nên từ chính sự tò mò đầy thú vị ấy.

Lấy cảm hứng từ cảm giác huyền hoặc khi lật một lá bài tarot, trải nghiệm này mở ra một hành trình đầy mê hoặc. Bạn sẽ "bắt gặp" hai lá bài dành riêng cho mình:

Một lá do vũ trụ chọn dựa trên ngày sinh – đại diện cho năng lượng cốt lõi.

Một lá do chính bạn chọn – phản ánh điều bạn đang tìm kiếm ở hiện tại.

Hai lá bài ấy nằm trong bộ bốn lá bí ẩn, tượng trưng cho bốn triết lý kiến tạo của liên doanh phát triển One Era. Mỗi sự kết hợp lại hé lộ một Khí chất sống độc đáo, phản ánh cách bạn tương tác với thế giới quanh mình: đó là sự dẫn lối của Sáng tạo (The Gradient), Nuôi dưỡng (The Nurturer), Bứt phá (The Innovator) hay Kiên định (The Pillar) và đa dạng các khí chất khác để khám phá.

Trải nghiệm không chỉ để giải trí. Đó là khoảnh khắc để bạn hiểu rõ hơn "bản năng sống" của mình và khám phá gợi ý về những không gian thực sự đồng điệu với khí chất ấy.

Khi khí chất hoà cùng năng lượng sống thành hình- Ảnh 1.

Trải nghiệm "Khám phá khí chất" lấy cảm hứng từ các lá bài tarot, giúp bạn hiểu hơn về bản thân để tìm thấy những không gian sống phù hợp với khí chất đó.

Và đó cũng là điểm chạm đầu tiên cho hành trình khám phá 4 bậc thầy phát triển đô thị quốc tế của One Era – nơi cư dân tương lai có thể "chạm" vào bản sắc sống của chính mình qua trải nghiệm thực tế về thiết kế đô thị, vật liệu, ánh sáng và cảm xúc.

"Khi một người hiểu rõ năng lượng sống bên trong, họ sẽ biết đâu là nơi thuộc về mình, và đó chính là sức sống thật sự của một thành phố", đại diện Kinera chia sẻ về mục đích của chuỗi hoạt động trải nghiệm và khám phá khí chất.

Bốn nhà phát triển - Bốn nguồn năng lượng kiến tạo Thành Phố Vạn Tiềm Năng

Nếu "Khám phá khí chất" giúp mỗi người khám phá khí chất sống của riêng mình, thì One Era chính là sự giao hòa của bốn khí chất kiến tạo – bốn nguồn năng lượng từ những nhà phát triển hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.

Kinera (Việt Nam) nhà phát triển bất động sản thế hệ mới với triết lý "sống trân quý", kiến tạo không gian nơi cư dân được sống trọn từng khoảnh khắc.

Sumitomo Forestry (Nhật Bản) với hơn 330 năm di sản và 290.000 ha rừng trên toàn cầu, mang triết lý tạo dựng không gian sống bền vững từ rừng tới nhà.

Kumagai Gumi (Nhật Bản) – biểu tượng kỹ nghệ Nhật Bản – mang năng lực kiến thiết cộng đồng sẵn sàng cho tương lai, nơi hạ tầng vững chắc nuôi dưỡng giá trị bền lâu.

NTT Urban Development (Nhật Bản) tiên phong kiến tạo phong cách sống thông minh, phục vụ con người, giúp công nghệ hòa vào nhịp sống hàng ngày một cách tự nhiên và nhân văn.

Khi bốn nguồn năng lượng này gặp nhau, One Era (Một thế giới - The One World) – Thành Phố Vạn Tiềm Năng ra đời: một đô thị nơi mỗi khí chất đều được nuôi dưỡng, và mỗi con người được sống trọn với chính mình.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

