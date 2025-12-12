Điều gì hấp dẫn ở lõi nam châm Bcons Center City ngay khi lộ diện

Không gian sống tiện nghi, chất lượng cao

Sức hút của dự án này được ghi nhận tích cực ngay sau khi xuất hiện thông tin về dự án trên thị trường. So với các dự án mà Tập đoàn Bcons đã đầu tư trước đây, Bcons Center City là dự án thứ 2 có quy mô lớn và được đầu tư phiên bản cao cấp từ diện mạo bên ngoài đến bên trong căn hộ bàn giao.

Xây dựng trên khuôn viên 3 hecta, Bcons Center City có 3 tháp căn hộ ở với 1.940 sản phẩm, cùng 2 toà tháp đôi văn phòng, dịch vụ. Tổng chiều cao của 5 toà tháp này từ 36-39 tầng, chưa kể 2 tầng hầm.

Nếu như ở các dự án thuộc phân khúc căn hộ vừa túi tiền trước đây, Tập đoàn Bcons ưu tiên đầu tư cho không gian bên trong căn hộ nhằm hướng tới tổng giá tiền vừa tầm khả năng tài chính của người mua nhà.

Tuy nhiên, đến Bcons Center City, dự án được đầu tư nâng lên tầm hướng đến sự sang trọng, cao cấp hơn. Nơi đây sẽ là không gian sống tiện nghi, khẳng định đẳng cấp cho cộng đồng chủ nhân căn hộ.

Vậy, điều gì để Bcons Center City có sức hút mạnh mẽ? Đó là, Công viên quảng trường rộng 8.000 m2, nơi mà mọi người được hoà cùng với thiên nhiên bằng hàng loạt hoạt động ngoài trời. Một không gian được ví như công viên chủ đề thu nhỏ sẽ là "đặc quyền về vị thế" khác biệt dành cho cư dân Bcons Center City thụ hưởng. Tại công viên nội khu này tích hợp hàng loạt hạng mục tiện ích như khu cảnh quan đa tầng, đài phun nước cầu vồng, hồ bơi ốc đảo rộng 395m2, sân bóng rổ cho trẻ em, vườn thư giãn với bãi cỏ đa năng, khu máy tập thể dục, sân chơi trẻ em, khu vực cảnh quan trang trí theo mùa, cung đường hoa kèn hồng…..

Tiếp đó, nơi khối đế 7 tầng của 2 toà tháp đôi rộng đến 48.000m2 là không gian trung tâm thương mại. Tại đây, cư dân tiếp cận đầy đủ các tiện ích từ mua sắm, ẩm thực, thư giãn. Đặc biệt hơn, để Bcons Center City khẳng định vị trí làm trung tâm điểm đến cho người dân khu vực khu Đông TP.HCM, từ tháng 9/2024, Bcons Service - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bcons đã ký kết biên bản hợp tác đối tác chiến lược với Beta Media để phát triển cụm rạp chiếu phim tại trung tâm thương gmại Bcons Center City. Betat Media là công ty vận hành, phát triển chuỗi rạp chiếu phim, đến nay đơn vị này đã phát triển các cụm rạp chiếu Beta Cinemas khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Đại diện Tập đoàn Bcons ký kết với đơn vị vận hành rạp chiếu phim Beta Cinemas

Ấn tượng hơn nữa là, chuỗi tiện ích mà cư dân Bcons Center City thụ hưởng không chỉ gói gọn trong nội khu 74 hạng mục, mà còn được mở rộng tiếp cận ra cả khu vực quần thể Bcons City, nâng tổng hạng mục tiện ích đến thời điểm dự án bàn giao ở quý 4/2027 đến 209 tiện ích. Có thể thấy, chỉ trong bán kính hơn trăm mét mà hiện hữu chuỗi tiện ích phong phú, đầy đủ không thua kém gì khu vực trung tâm là bảo chứng vững vàng của chất lượng sống nơi này.

Căn hộ rộng mở cơ hội gia tăng giá trị

Với sự xuất hiện 2 toà tháp đôi văn phòng và căn hộ dịch vụ ngay tại Bcons Center City càng là những yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp mạnh mẽ đưa ra quyết định rời khu trung tâm trật chội hiện tại, để chuyển về các khu vực có số lượng dân cư đông đúc, điều kiện làm việc thuận tiện và hạ tầng tiện ích đầy đủ như Phường Đông Hòa. Trong xu hướng TP.HCM phát triển đa trung tâm, thì những khu vực vừa có cự li gần, có điều kiện hạ tầng dân sinh đầy đủ và tiềm năng khai thác cơ hội lớn như Phường Đông Hoà sớm trở thành mục tiêu lựa chọn an cư của người dân. Một vị trí có thể vừa tiếp cận việc làm, học tập, thư giãn,… luôn là "yếu tố vàng" nâng cao giá trị khai thác của các căn hộ ở.

Căn hộ thiết kế không gian sử dụng hiện đại, tiện nghi

Bên cạnh vị trí đắc giá, Bcons Center City còn đáp ứng được mọi nhu cầu sở hữu nhà an cư của mọi đối tượng khách hàng. Các căn hộ ở đây được thiết kế từ 1 phòng ngủ 1wc đến 3 phòng ngủ 2wc có nhiều diện tích đáp ứng cho mọi đối tượng khách hàng từ 44-45m2, 52-56m2, 57m2, 58-59m2 và 86m2. Không gian căn hộ được bố trí công năng cực kỳ khoa học.

Khác với các dự án trước đây, bên cạnh cùng cửa chống cháy đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh đủ vật dụng, căn hộ Bcons Center City khi bàn giao còn đi kèm với các trang thiết bị tiện nghi cho gian bếp gồm tủ bếp đụng trần, máy lọc nước uống tại vòi, bếp từ và máy hút mùi, … tất cả mọi vật dụng đều là sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Hafeler, Inax, Malloca, Neo.

Tiện ích, thiết kế hiện đại, diện tích hợp lí, các căn hộ Bcons Center city đang mở ra cơ hội sở hữu nhà ngay trung tâm tiện ích. Hiện tại, toà tháp căn hộ The Getway có 812 căn hộ ôm trọn tsở hữu nhà trong tầm view đẹp của Làng Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ giới thiệu đến khách hàng ở đợt đầu tiên trong tháng 12/2025 này.