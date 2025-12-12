Khởi động Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới của Sunshine Group

Sự hiện diện của hơn 100 đại lý thể hiện sức hút của Sunshine Bay Retreat Vung Tau, đồng thời đánh dấu nhịp tăng tốc quan trọng của một tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của dòng bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Ra mắt tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của đại diện Sunshine Group, Tổng đại lý phân phối CTCP Tập đoàn Công nghệ và Tài chính NOBLEX cùng đội ngũ lãnh đạo và các "chiến binh kinh doanh" của gần 100 đại lý hàng đầu. Sự hiện diện của những "đầu tàu thị trường" đã tạo nên một không gian kết nối mạnh mẽ, mở ra một khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình lan tỏa dòng sản phẩm nghỉ dưỡng biển thế hệ mới.

Bà Dương Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Thường trực NOBLEX phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Bà Dương Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc Thường trực NOBLEX nhấn mạnh Sunshine Bay Retreat Vung Tau là dự án mang tầm nhìn kiến tạo một thế hệ đô thị du lịch mới, với mô hình "All-in-One" đặc biệt phù hợp xu hướng workation, kinh tế đêm và nhu cầu trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp của thế hệ Millennials & Gen Z.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông du lịch tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, nay thuộc TP Hồ Chí Minh, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với việc tăng cường kết nối từ các tuyến cao tốc, đường vành đai chiến lược, hệ thống cảng biển; cùng sự xuất hiện của Sân bay Quốc tế Long Thành và các quy hoạch phát triển đô thị mới; Sunshine Bay Retreat Vung Tau nổi lên với lợi thế khác biệt về vị trí chiến lược tại bãi biển Chí Linh – nơi hội tụ tiềm năng du lịch, giá trị khai thác dài hạn và dư địa tăng trưởng bền vững.

Sự kiện dành phần lớn thời lượng cho phiên đào tạo, giới thiệu chuyên sâu dự án.

Không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối chiến lược, sự kiện thực sự bùng nổ khi bước vào phiên đào tạo chuyên sâu dành cho hệ thống đại lý. Tại đây, các chuyên gia của NOBLEX đã dẫn dắt người tham dự đi sâu vào "DNA cạnh tranh" của Sunshine Bay Retreat Vung Tau, từ cấu trúc quy hoạch, ngôn ngữ thiết kế, tổ hợp cảnh quan cho đến hệ tiện ích đa lớp.

Không khí sự kiện càng trở nên hứng khởi khi chuyên gia nhấn mạnh lợi thế tiên phong của Sunshine Bay Retreat Vung Tau trong việc ứng dụng AI vào vận hành khai thác, cho phép chủ sở hữu quản lý – theo dõi hiệu suất căn hộ theo thời gian thực qua App thông minh. Những thảo luận sôi nổi, liền mạch trong suốt nhiều giờ đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao của các đại lý phân phối, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục bảng hàng ngay từ những ngày đầu tiên.

Đón đầu tiềm năng tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng tại TP.HCM

Sunshine Bay Retreat Vung Tau tọa lạc ngay trên trục đường Ba Tháng Hai (cung đường bờ biển Chí Linh đẹp nhất Vũng Tàu đồng thời cũng là trục giao thông huyết mạch dẫn thẳng vào Trung tâm Vũng Tàu cũ) - điểm hội tụ của mạng lưới kết nối vùng toàn diện như QL51, QL55, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, chỉ mất 30 phút đến sân bay Long Thành và 60 phút đến trung tâm TP Hồ Chí Minh. Vị trí chiến lược này bảo chứng cho khả năng hút khách, khai thác lưu trú, thương mại và gia tăng giá trị bền vững theo đà phát triển hạ tầng du lịch toàn vùng.

Dự án ứng dụng giải pháp xanh đa tầng, bố trí hệ ban công đan xen cây xanh tạo nên một "living facade" độc đáo, vừa tối ưu năng lượng tự nhiên, vừa kiến tạo cảm giác nghỉ dưỡng thuần khiết theo chuẩn sống bền vững.

Với quy mô gần 20 ha, gần 800.000m2 sàn xây dựng, Sunshine Bay Retreat Vung Tau hình thành một tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới, cung cấp gần 6.000 sản phẩm với nhiều loại hình lưu trú, từ căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đến khách sạn cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ sống, làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng cá nhân cũng như nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm với tiềm năng khai thác bền vững.

Điểm nổi bật của Sunshine Bay Retreat Vung Tau là hệ tiện ích đa tầng được tổ chức theo cấu trúc "trên bờ - dưới sóng - giữa tầng mây", với hàng trăm tiện ích "All-in-One", từ các không gian giải trí dành cho GenZ đến sky lounge, rooftop bar, hồ bơi vô cực, nhà hàng 5 sao, wellness chuẩn quốc tế, cùng hệ thống giải trí, mua sắm và ẩm thực đẳng cấp,... mang đến trải nghiệm phù hợp với nhiều thế hệ và sở thích.

Tổ hợp tiện ích giải trí trên tầng mái – điểm nhấn trải nghiệm tại Sunshine Bay Retreat Vung Tau.

Đáng chú ý, Sunshine Bay Retreat Vung Tau còn gia tăng sức hấp dẫn khi ứng dụng nền tảng công nghệ để thay đổi hoàn toàn cách thức khai thác, vận hành, giải bài toán kinh doanh sinh lời cho các chủ sở hữu. Gia chủ không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành bằng App thông minh (NobleHotels thuộc NOBLEX APP) để chủ động quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, tự động hóa quy trình check in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng,… giúp tăng tính hiệu quả kinh doanh cho các tài sản nghỉ dưỡng.

Trong bối cảnh du lịch tăng trưởng mạnh và nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày lên cao, Sunshine Bay Retreat Vung Tau được đánh giá là dự án nắm bắt đúng xu hướng. Với vị trí ven biển hiếm có, quy mô lớn và hệ tiện ích toàn diện, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới của thị trường nghỉ dưỡng, góp phần nâng tầm vị thế du lịch biển Việt Nam trong khu vực.



