Vùng đất tiềm năng
Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ

24-11-2025 - 07:19 AM | Bất động sản

Khoảng 30 dự án mới đang dồn về khu vực Bình Dương cũ, nơi giá căn hộ chỉ quanh mức 40 - 50 triệu đồng/m², thu hút cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 1.

Sau sáp nhập, thị trường nhà ở TP.HCM mở rộng về phía Bắc sôi động trở lại với hàng loạt dự án mới, đặc biệt tại Dĩ An và Thuận An (Bình Dương cũ). Đây đang là “điểm nóng” nguồn cung căn hộ trung cấp cho khách mua ở thực và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 2.

Theo DKRA Consulting, tính đến quý III/2025, khu vực Bình Dương cũ chiếm khoảng 45% nguồn cung căn hộ mở bán mới toàn thị trường phía Nam, tương đương hơn 12.800 căn, cao hơn đáng kể so với TP.HCM cũ (10.000 căn) và trở thành khu vực dẫn đầu về lượng cung mới.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 3.

Đặc biệt, theo khảo sát, giá trung bình tại đây chỉ dao động quanh mức 40 -50 triệu đồng/m², thấp hơn một nửa so với TP.HCM cũ, nơi giá căn hộ mới đã vượt ngưỡng trên 80 triệu đồng/m² và có thể đạt trên 100 triệu đồng/m2 ở khu trung tâm.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 4.

Phần lớn dự án tập trung dọc các trục giao thông lớn như Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn – những “cửa ngõ” kết nối TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai. Khu vực này còn hưởng lợi từ các tuyến chiến lược như Vành đai 3, metro kéo dài và cao tốc TP.HCM – Chơn Thành.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 5.

Nằm tại phường Dĩ An cũ, ngay mặt tiền Quốc lộ 1K, dự án Bcons Greenland do Bcons và đối tác quốc tế phát triển, cung cấp khoảng 490 căn hộ diện tích 35–75 m². Theo chủ đầu tư, giá bán dự kiến từ dưới 2 tỷ đồng cho các căn hộ một phòng ngủ.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 6.

Cách đó khoảng 5km, Phú Đông Group đang mở bán gần 800 căn hộ thuộc dự án Phú Đông Sky One trên trục DT743C, diện tích chủ yếu 42–72 m². Theo một môi giới tại khu vực: “Giá các dự án quanh đây khá cạnh tranh, nhưng Phú Đông Sky One dễ tiếp cận hơn, dao động 2,2–2,3 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ khoảng 56 m², tương đương 39 - 41 triệu đồng/m².”

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 7.

Cùng khu vực nhưng có mức giá thấp hơn, dự án TT Avio (TT Capital cùng đối tác quốc tế) cung cấp khoảng 2.000 căn hộ, trong đó đợt đầu mở bán khoảng 300 căn và tiêu thụ hết chỉ trong 3 giờ, với giá khởi điểm từ 34 triệu đồng/m².

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 8.

Không chỉ bổ sung nguồn cung, các dự án mới còn khiến mặt bằng giá đất xung quanh biến động rõ rệt. Anh Điệp, người dân sống gần dự án, chia sẻ: “Cách đây 10 ngày, căn nhà bên cạnh diện tích 5×20m đã có người mua với giá 3 tỷ đồng, tức 30 triệu đồng/m². So với các năm trước thì đất cát giờ khởi sắc hơn rồi.”

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 9.

Từng gây sốt trên livestream khi thu hút hơn 150.000 lượt xem và 517 lượt đặt chỗ, dự án The Felix của C-Holdings tại Thuận An nhanh chóng tạo sức hút lớn trên thị trường. Dự án cung cấp hơn 1.200 căn hộ, với mức giá dự kiến từ 34–35 triệu đồng/m².

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 10.

Theo các đơn vị phân phối, nhờ sức nóng này, giỏ hàng 1–2 phòng ngủ đã “cháy” chỉ sau vài đợt mở bán. Hiện dự án chỉ còn số ít căn loại 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 85 m², giá 3,5–3,6 tỷ đồng, tương đương 41– 42 triệu đồng/m².

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 11.

Khu vực này cũng ghi nhận loạt dự án dọc Quốc lộ 13 như La Pura (Phát Đạt Group), Legacy Central (Kim Oanh Group) đang hoàn thiện, với mức giá nhỉnh hơn do nằm sát TP.HCM, dao động 45–56 triệu đồng/m² so với khoảng 40 triệu đồng/m² ở các khu vực lân cận.

Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ- Ảnh 12.

Dù vậy, DKRA cho biết nhu cầu đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi người mua để ở ngày càng trẻ hóa (25–34 tuổi). Điều này buộc chủ đầu tư phải tập trung vào sản phẩm pháp lý rõ ràng, giá vừa túi tiền và các đô thị vệ tinh có hạ tầng kết nối tốt.

Bài và ảnh: Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

