Tiến độ gây sốc tại đại đô thị lớn nhất của Sun Group ở Vũng Tàu: Hơn 4.000 công nhân xây dựng, công viên nước lớn nhất miền Nam sắp mở, giá nhà phố vượt 200 triệu đồng/m2
Chỉ sau 6 tháng thi công, đại công trường Blanca City khoác diện mạo mới với hơn 4.000 nhân sự hoạt động ngày đêm, nhiều hạng mục lớn sắp khai trương sớm hơn dự kiến, trong khi giá nhà phố và biệt thự quanh dự án liên tục tăng.
Sau sáp nhập, Vũng Tàu (cũ) ghi nhận dòng vốn lớn đổ vào hạ tầng và đô thị biển. Tâm điểm là Blanca City do Sun Group phát triển tại phường Phước Thắng (TP.HCM), rộng gần 96ha, tổng vốn khoảng 37.000 tỷ đồng, là một trong những dự án có quy mô lớn nhất đang triển khai tại khu vực.
Dự án nằm trên trục đường 3/2, cách trung tâm khoảng 5 phút và gần các bãi tắm chính. Vị trí hai mặt tiền – biển và đô thị, kết nối nhanh với Bãi Sau, Bãi Trước, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, thuận lợi thu hút cư dân và du khách cuối tuần.
Đáng chú ý, dù mới thi công hơn nửa năm, dự án ghi nhận tốc độ triển khai “kinh ngạc”: 96 ha thi công đồng loạt bởi 48 nhà thầu, hơn 4.000 kỹ sư và công nhân, cùng 120 loại máy móc, làm việc 3 ca 4 kíp mỗi ngày. Trong đó, nhiều hạng mục hạ tầng đã hoàn thiện nền móng.
Đặc biệt, tổ hợp công viên nước Sun World Vũng Tàu rộng 15ha – lớn nhất miền Nam là điểm nhấn của toàn dự án, với hơn 20 trò chơi hiện đại. Nổi bật gồm đường trượt đua nước 10 làn đầu tiên trên thế giới, tàu lượn siêu tốc phiên bản nước dài 348 m và bể tạo sóng đôi gần 6.000 m².
Một kỹ sư phụ trách khu vực này cho biết: “Riêng hạng mục công viên nước có hơn 1.500 nhân sự làm việc mỗi ngày. Với tốc độ hiện tại, công viên dự kiến khai trương vào tháng 2 năm sau, tức sớm hơn khoảng hai tháng so với kế hoạch ban đầu.”
Bên cạnh đó, Blanca City cung cấp hệ sinh thái hơn 3.000 sản phẩm, gồm căn hộ cao tầng, shophouse, townhouse, villa song lập – đơn lập – grand villa cùng các khối khách sạn và condotel, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh du lịch.
Trong đó, biệt thự đơn lập, townhouse và grand villa thu hút sự quan tâm lớn. Một môi giới tại dự án cho biết: “Từ khi Blanca City khởi công, giá bất động sản khu vực lân cận cũng tăng theo; điển hình như một dự án kế bên, biệt thự trước đây khoảng 80 triệu đồng/m², nay đã lên khoảng 110 triệu đồng/m². Riêng một căn townhouse tại Blanca City diện tích hơn 180 m² đất, có hầm, hiện được rao bán từ 43–45 tỷ đồng, tương đương 238–250 triệu đồng/m².”
Ghi nhận thực tế cho thấy công trường vận hành liên tục. Xe vận tải, máy ép cọc và xe bơm bê tông hoạt động dày đặc, nhiều tuyến đường nội khu đã hoàn thiện lớp hạ tầng kỹ thuật đầu tiên.
Một số block căn hộ đã bắt đầu dựng cốp pha. Các kỹ sư túc trực tại từng mũi thi công, cùng công nhân trang bị đầy đủ đồ bảo hộ làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ và an toàn lao động.
Khu công viên nước đã định hình toàn bộ mặt bằng và các cấu kiện lõi, hiện chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp dựng cảnh quan và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật.
Dãy townhouse và villa ven trục chính từ đường 3/2 vào cổng dự án hiện đã hoàn thành. Đây là nơi đón khách tham quan và nắm tiến độ của dự án. Ảnh: TPI
Cùng với việc đưa công viên nước và các tiện ích biển vào hoạt động năm 2026, Blanca City dự kiến sẽ là điểm đến giải trí – du lịch mới của Vũng Tàu, góp phần định hình diện mạo đô thị biển trong tương lai.
