Trong đó, biệt thự đơn lập, townhouse và grand villa thu hút sự quan tâm lớn. Một môi giới tại dự án cho biết: “Từ khi Blanca City khởi công, giá bất động sản khu vực lân cận cũng tăng theo; điển hình như một dự án kế bên, biệt thự trước đây khoảng 80 triệu đồng/m², nay đã lên khoảng 110 triệu đồng/m². Riêng một căn townhouse tại Blanca City diện tích hơn 180 m² đất, có hầm, hiện được rao bán từ 43–45 tỷ đồng, tương đương 238–250 triệu đồng/m².”