Đại biểu HĐND TPHCM: Người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội từ... 'cò' đất

Ngày 10/12, tiếp tục nội dung làm việc tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm đã trả lời chất vấn về những vấn đề nóng được các đại biểu đặt ra.

Đại biểu Việt Tú chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn: Chúng ta dễ tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội những thông tin về nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, những thông tin đó dường như không đến từ nguồn chính thống mà đến từ đội ngũ… “cò” đất.

“Chúng ta có thể kiểm chứng điều này qua việc nhập từ khóa NOXH ở TPHCM trên các phương tiện đang sử dụng như TikTok, Facebook” - bà Tú dẫn chứng và đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin về đơn vị đầu mối trong triển khai các dự án NOXH trên địa bàn thành phố.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn: “Để NOXH đến đúng người cần, sở đã triển khai cũng như phối hợp với đơn vị chức năng hướng dẫn người dân đăng ký ra sao để những người thuộc đối tượng được mua nhà không bị “cò” đất dẫn dắt, tránh mất thêm chi phí từ "cò"

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, chỉ tiêu NOXH năm nay là gần 12.900 căn, tiệm cận với chỉ tiêu Thủ tướng giao. Do TPHCM là một trong những địa phương làm rất tốt việc này thời gian qua nên Thủ tướng giao chỉ tiêu năm sau cao gấp đôi, tức khoảng 26.000 căn trong năm 2026.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TPHCM.

Để chuẩn bị thực hiện mục tiêu trên, ông Lâm thông tin hiện thành phố có 64 dự án, với khoảng 52.000 căn đã được đưa vào kế hoạch. Một số dự án đã được cấp phép và thành phố đang tập trung để có thể khởi công và hoàn thành khoảng 32.000 căn trong năm 2026.

“Hiện các thủ tục đang được triển khai tối giản để tạo điều kiện tối đa cho nhiệm vụ phát triển nhà ở”, ông Lâm nói.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng nhìn nhận thực tế, thời gian qua TPHCM có tình trạng “cò” đất. Ngành xây dựng đã nhận diện để có sự chuẩn bị. Để công khai minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận cũng như ưu tiên cho người lao động thu nhập thấp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, ông Trần Quang Lâm cho biết, hiện các dự án NOXH sẽ được công bố trên cổng thông tin, trang Facebook của UBND TPHCM, Sở Xây dựng. Đi liền đó, sau khi có chủ trương, có nhà đầu tư, sản phẩm hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào bán hàng thì tiếp tục công khai, minh bạch các thông tin này.

Trả lời câu hỏi làm sao để tránh tình trạng người dân “đổ dồn” về các dự án NOXH và phát sinh vấn đề môi giới, “cò” giữa lúc nhu cầu mua nhà rất lớn, ông Trần Quang Lâm cho biết ngành đang bàn các đơn vị đầu tư nhà ở xây dựng các tiêu chí và biểu mẫu để người dân đăng ký hoàn toàn trên hệ thống điện tử, qua đó tránh tình trạng xếp hàng như hiện nay.

“TPHCM cũng đang rà soát các quỹ đất gần các khu công nghiệp để nghiên cứu xây dựng nhà ở. Đồng thời nghiên cứu chủ trương dành 50% cho đối tượng công nhân trong khu công nghiệp ở một khu vực nào đó”, ông Lâm nói thêm.