Quá nhanh: Siêu dự án casino 51.000 tỷ đồng của Sun Group ở Vân Đồn chính thức khởi công chỉ sau 9 ngày nữa

Theo đó, khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp nằm tại khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh với một mặt giáp biển.

Tổng diện tích lập quy hoạch dự án gần 245 ha. Trong đó, diện tích thực hiện hơn 182 ha và còn lại là rừng tự nhiên hiện trạng.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án dành hơn 26 ha cho khu casino với công trình cao 25 tầng nổi và ba tầng hầm, dự kiến bố trí khoảng 214 bàn chơi casino và 2.140 máy chơi. Công trình khách sạn, nghỉ dưỡng có hai lô rộng khoảng 12 ha, được xây cao tối đa 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Khu resort sẽ có 7 lô đất, được xây cao 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Về tính chất, đây sẽ là tổ hợp công trình kinh doanh hoạt động casino; kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort; tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, hội thảo; các cơ sở thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Quy mô khách du lịch dự kiến khoảng 7.000 người và tối đa 10.500 người.

Dự án có tổng diện tích lên tới hơn 244 ha, vốn đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng.

Dự án gồm có ba khu chức năng được đầu tư theo giai đoạn. Khu 1 (gần 37 ha) sẽ phát triển các công trình khách sạn cao tầng có hoạt động casino; thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí cao cấp.

Khu 2 (gần 74 ha) là tổ hợp khách sạn đa năng, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch cao tầng; khu hội thảo, trung tâm tài chính, văn phòng, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe.

Khu 3 (hơn 71 ha) gồm khu thương mại dịch vụ thấp tầng, resort, khách sạn nghỉ dưỡng kết hợp không gian triển lãm, nhà hát trên nước, bảo tàng, phố lễ hội, du lịch hội thảo, vui chơi giải trí...

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn vào cuối tháng 6. Theo quyết định, hoạt động kinh doanh casino và thí điểm cho người Việt vào chơi chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện pháp lý.