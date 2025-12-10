SSM Group khai trương văn phòng mới tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Hạ Long - Điểm nóng" của thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2026

Ngày 27/11, SSM Group chính thức khai trương Văn phòng Chi nhánh tại Quảng Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái phân phối tại các thị trường trọng điểm.

Sự kiện có sự tham dự của Ban lãnh đạo SSM Group, đại diện các chủ đầu tư, đối tác cùng đội ngũ kinh doanh, thể hiện rõ quyết tâm tăng tốc hiện diện tại một trong những tâm điểm đầu tư của miền Bắc.

Trong 5 năm gần đây, Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, thu hút FDI và đầu tư hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm như cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; cầu Cửa Lục 1, 3; tuyến ven biển Hạ Long – Cẩm Phả; cùng hoạt động ổn định của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã hình thành hệ trục kết nối đa chiều, tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản.

Ngoài lợi thế sở hữu Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới, thành phố đang chứng kiến nhu cầu tăng mạnh ở phân khúc nghỉ dưỡng và thương mại cao cấp. Dòng khách mua để ở và nhà đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh sự dịch chuyển nhu cầu thực thay vì chỉ đầu tư ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, việc SSM Group chọn TP. Hạ Long làm điểm mở rộng tiếp theo thể hiện bước đi chiến lược nhằm đón đầu chu kỳ hồi phục – tăng trưởng của thị trường ven biển miền Bắc. Văn phòng mới được kỳ vọng sẽ trở thành "trục kết nối" của SSM Group tại khu vực Đông Bắc, giúp doanh nghiệp tiếp cận sâu sát khách hàng và tăng tốc triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

Khai trương văn phòng mới của SSM Group tại TP. Hạ Long - điểm hiện diện chiến lược tại Quảng Ninh.

Sẵn sàng cho cuộc đua chiếm lĩnh thị trường bất động sản miền Bắc

SSM Group hiện là một trong những đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu trên thị trường.Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, doanh nghiệp đã phát triển mạng lưới gồm 13 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và nay là Quảng Ninh, cùng đội ngũ hơn 700 nhân sự được đào tạo bài bản.

Với hệ thống vận hành chuyên nghiệp và khả năng phân phối những dự án từ các chủ đầu tư lớn, SSM Group đã ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, bao gồm Đại lý chiến lược hạng Vàng của Vinhomes, Top 3 Đại lý xuất sắc nhất Masterise Homes tháng 10, Top 5 Đại lý xuất sắc nhất Vinhomes Green Paradise tháng 10, và nhiều thứ hạng cao trong các dự án mà đơn vị này phân phối trên toàn quốc.

Đại diện SSM Group - Bà Nguyễn Thuỳ Dung - Chủ Tịch HĐQT cho biết: "Việc SSM Group hiện diện tại TP. Hạ Long là bước đi củng cố nền tảng dài hạn, tạo thế chủ động trước làn sóng phát triển của bất động sản ven biển miền Bắc. Chi nhánh mới sẽ giữ vai trò trung tâm vận hành khu vực Đông Bắc, đồng thời là nơi đào tạo – phát triển đội ngũ bản địa, xây dựng lực lượng tư vấn có hiểu biết sâu về thị trường và sản phẩm."

Trong chiến lược tổng thể, SSM Group hướng tới phát triển bền vững trên ba trụ cột gồm: Tốc độ quyết liệt - Phát triển bền vững - Vượt trội hơn mỗi ngày. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu phân phối uy tín tại Quảng Ninh, đóng góp vào quá trình tăng trưởng của thị trường bất động sản khu vực.

Sự kiện khai trương văn phòng Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mới cho hành trình mở rộng của SSM Group. Với nền tảng nội lực mạnh mẽ, hệ thống phân phối chính thống và đội ngũ nhân sự chất lượng cao, SSM đã sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành Đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Quảng Ninh trong những năm tới.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Bất động sản SSM Group

Trụ sở: SB1-56&58, đường Sao Biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Văn phòng Chi nhánh Quảng Ninh: Lô D2-02, Halong Marine Plaza, Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Hotline: 091 916 9989

Website: www.ssmgroup.vn