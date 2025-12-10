Phú Thọ lên phương án đấu giá, cho thuê công sở dôi dư sau sáp nhập

Đó là thông tin được bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ giải trình tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX ngày 9/12.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Tổ Thanh Sơn – Tân Sơn) phản ánh tình trạng sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền hai cấp còn chậm, đặc biệt tại khu vực trung tâm Hòa Bình và Vĩnh Phúc, gây nguy cơ lãng phí.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ Vương Thị Bẩy cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và thành lập Tổ công tác rà soát toàn bộ tài sản công. Qua rà soát 1.324 cơ sở nhà, đất, tỉnh đã điều chuyển 161 cơ sở cho các cơ quan tư pháp khu vực; chuyển đổi công năng 576 cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; còn 583 cơ sở dôi dư đưa vào kế hoạch xử lý.

Trong đó, 121 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý để khai thác, đấu giá hoặc cho thuê; 462 cơ sở giao các xã, phường quản lý, tiếp tục chuyển đổi công năng hoặc xây dựng phương án khai thác hiệu quả. Tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm tài sản dôi dư trong năm 2026, đồng thời bố trí kinh phí bảo trì, phân cấp rõ trách nhiệm cho các đơn vị và đề nghị HĐND, cử tri tăng cường giám sát.

Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ Vương Thị Bẩy tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX

Giám đốc Sở Tài chính cũng giải trình thêm về lộ trình giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ đất, các giải pháp tăng thu bền vững từ sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, kinh tế số và việc bảo đảm kinh phí duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

Trả lời chất vấn về giải pháp đối với quy hoạch chung cấp xã tại tỉnh Phú Thọ hiện nay, định hướng tích hợp quy hoạch cấp xã vào Quy hoạch tỉnh , Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy cho biết, việc xây dựng và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ mới là nhiệm vụ quan trọng, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngay từ khi tỉnh mới đi vào hoạt động.

Trên cơ sở rà soát các quy hoạch của ba tỉnh cũ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh thực hiện điều chỉnh theo quan điểm kế thừa tối đa các hành lang kinh tế, vùng động lực và định hướng còn phù hợp, đồng thời bổ sung định hướng mới để xác định rõ vị trí, vai trò và mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án, bám sát văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng; dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.