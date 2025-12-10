Tập đoàn R&H chậm thanh toán hơn 82 tỷ đồng lãi trái phiếu

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 8/12/2025, Tập đoàn R&H phải thực hiện thanh toán gần 82,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã RHGCH2124005. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài nên doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán theo kế hoạch.

Tập đoàn R&H cũng cho biết thêm, doanh nghiệp đang thương lượng với nhà đầu tư về việc thanh toán số tiền lãi của lô trái phiếu nêu trên.

Nguồn: HNX

Được biết, lô trái phiếu mã RHGCH2124005 gồm 30 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, được phát hành được phát hành từ ngày 6/12/2021 và phải đến ngày 14/2/2022 mới hoàn tất đợt phát hành, kỳ hạn 36 tháng.

Hồi tháng 9/2023, Tập đoàn R&H đã được người sở hữu trái phiếu thông qua việc chấp thuận được kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu này thêm tối đa 24 tháng so với các với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Sau khi được kéo dài kỳ hạn, lô trái phiếu mã RHGCH2124005 có ngày đáo hạn mới là 6/12/2026.

Ngoài lô trái phiếu nêu trên, Tập đoàn R&H hiện còn đang lưu hành lô trái phiếu mã RHGCH2124006 gồm 20 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được doanh nghiệp phát hành từ ngày 28/12/2021 và được hoàn tất phát hành vào ngày 21/3/2022, kỳ hạn 36 tháng. Cũng tại thời điểm tháng 9/2023, lô trái phiếu này cũng được chấp thuận kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, ngày đáo hạn mới là 28/12/2026.

Trước đó, ngày 29/9/2025, Tập đoàn R&H đã chậm thanh toán gần 55,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã RHGCH2124006 nêu trên cũng với lý do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài nên doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền.

Về Tập đoàn R&H, doanh nghiệp được được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/8/2019, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại Tầng 7, số 105 Nguyễn Bá khoản, phường Yên Hòa, Hà Nội.