Nhà trong hẻm dưới 40m2 vẫn thoáng nhờ thiết kế 'sân chơi'

Giếng trời và mảng xanh được bố trí xuyên suốt giúp lấy sáng và đưa gió vào nhà, khiến không gian luôn thoáng dù nằm trong hẻm nhỏ. Nhờ hạn chế vách ngăn và cho các khu chức năng đan xen linh hoạt, ngôi nhà nhỏ trở nên rộng rãi, sinh động và rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.

Ngôi nhà không chỉ nơi để ở mà đã trở thành sân chơi thú vị cho cả gia đình. Ngay tại tầng trệt vẫn có thể đón ánh sáng tự nhiên.

Các gia chủ có nhà hẻm với diện tích hạn chế hoàn toàn có thể tham khảo thiết kế, để tạo ra không gian sống thoải mái, thú vị trong sự an toàn và kết nối với thiên nhiên.