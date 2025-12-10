Khải Hoàn Prime: hoàn thành nghĩa vụ thuế, ký HĐMB trong tháng 12/2025

Ngay sau khi nhận thông báo từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư Khải Hoàn Prime đã nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ thuế, tạo tiền đề tiến tới ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) vào tháng 12/2025.

Không chỉ đánh dấu sự hoàn chỉnh trong hồ sơ pháp lý, cột mốc quan trọng này còn phản ánh rõ uy tín, năng lực tài chính và nỗ lực lớn của chủ đầu tư trong hành trình mang đến nguồn cung có giá trị thực với tiềm năng khai thác bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng – nhà đầu tư hiện nay.

Ngoài pháp lý hoàn chỉnh, Khải Hoàn Prime còn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của khách hàng nhờ tiến độ xây dựng nhanh chóng. Theo khảo sát, Khải Hoàn Prime đã thi công đến tầng 11 hướng đến mục tiêu bàn giao vào quý I/2027. Công trường duy trì hoạt động liên tục với sự tham gia của hàng ngàn công nhân, kỹ sư và máy móc thiết bị hiện đại, đảm bảo từng giai đoạn được triển khai với chất lượng tốt nhất. Toàn bộ hình ảnh tiến độ xây dựng của dự án cũng được thường xuyên cập nhật đến khách hàng.

Khải Hoàn Prime sở hữu lợi thế ven sông hiếm có

Tại khu Nam hiện nay, Khải Hoàn Prime đang là dự án hiếm hoi mang đến nguồn cung mới đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn. Dự án tọa lạc trên mặt tiền Lê Văn Lương – tuyến đường huyết mạch của khu Nam TP.HCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thừa hưởng toàn bộ hạ tầng giao thông hiện đại cùng hệ thống tiện ích cao cấp chỉ ít phút kết nối, tiêu biểu như loạt trung tâm thương mại SC Vivo City, Lotte Mart, Crescent Mall, bệnh viện FV, bệnh viện Tâm Anh, bệnh viện Nam Sài Gòn, hệ thống các trường công lập, quốc tế từ mầm non đến trung học, trường đại học lớn như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài nguyên và Môi trường,…

Ngoài thu hút lượng khách lớn tại TP.HCM, Khải Hoàn Prime được lòng các bậc phụ huynh tại khu vực miền Tây, miền Đông Nam Bộ có nhu cầu mua nhà cho con thuận tiện học tập, nhóm khách hàng đầu tư từ các tỉnh phía Bắc - khi vừa mang đến môi trường sống lý tưởng vừa hội tụ khả năng khai thác cho thuê hấp dẫn cùng tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai.

Tiện ích cao cấp chuẩn Resort tại Khải Hoàn Prime

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn tạo sự khác biệt nhờ áp dụng mô hình khu compound ven sông đã thành công tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tận dụng tối đa lợi thế ven sông hiếm có, dự án kiến tạo một không gian sống chuẩn resort 5 sao với 80% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích "all-in-one" trong một quần thể khép kín an ninh 6 lớp. Từ hồ bơi muối khoáng phong cách resort, quảng trường ánh sáng 1000m2, Clubhouse 3000m2, phòng gym hiện đại đến trường mầm non chuẩn quốc tế, trung tâm phát triển tài năng trẻ, siêu thị, coffee shop,… hướng đến phong cách sống thời thượng và đẳng cấp, tôn vinh vị thế chủ nhân.

So với mặt bằng giá căn hộ cao cấp tại khu Nam TP.HCM, Khải Hoàn Prime đang sở hữu mức giá hấp dẫn khoảng 70 triệu đồng/m², được đánh giá là cạnh tranh trong bối cảnh dự án liên tục ghi nhận những tiến triển tích cực về pháp lý, tiến độ xây dựng cũng như chất lượng không gian sống.

Theo đó, quý 4/2025 được đánh giá là thời điểm thuận lợi để người mua hiện thực hóa kế hoạch an cư hoặc đầu tư tại Khải Hoàn Prime trước khi dự án thiết lập mặt bằng giá mới sau giai đoạn ký HĐMB.