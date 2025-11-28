Từng cam kết sẽ xây 150.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền, nhưng sau 3 năm Hưng Thịnh mới đang xây dựng 324 căn

Bước chân vào phân khúc nhà ở bình dân từ lâu, nhưng ngày 6/8/2022, Hưng Thịnh gây chú ý khi công bố kế hoạch đầy tham vọng với cam kết xây dựng 150.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhà ở cho người thu nhập thấp.

Doanh nghiệp cho biết, với quỹ đất tích lũy và năng lực thiết kế – xây dựng, họ đủ khả năng thực hiện cam kết này. Tính đến thời điểm đó, Hưng Thịnh đã cung cấp gần 30.000 sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc giá rẻ và vừa túi tiền.

Khi ấy, trong số các dự án tiêu biểu của Hưng Thịnh, chuỗi căn hộ 8X, gồm 8X Đầm Sen, 8X Thái An và 8X Plus tại TP.HCM, nổi bật với mức giá dưới 1 tỷ đồng và chính sách thanh toán "rất thoáng". Những dự án này giải quyết nhu cầu an cư cho thế hệ 8X, người lao động trẻ và các hộ thu nhập trung bình đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Tuy nhiên sau ba năm cam kết xây dựng 150.000 căn nhà ở xã hội, đến cuối tháng 11/2025, tiến độ triển khai của Hưng Thịnh vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Cho đến nay, doanh nghiệp mới chỉ công bố hai dự án, con số thực tế còn cách rất xa với cam kết.

Gần đây nhất vào ngày 25/11 vừa qua, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh (thành viên được thành lập vào năm 2018) đã tổ chức lễ khởi công dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy, tại phường Phú Thuận, TP.HCM. Dự án rộng hơn 5.100 m2, quy mô 324 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Trước đó vào đầu năm 2024, CTCP Hưng Thịnh Incons hợp tác cùng CTCP TTD Holding thực hiện dự án khu NOXH tại Khu đô thị Cầu Rào 2 (quận Lê Chân cũ, TP. Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp 1.880 căn hộ, nhưng dù đã được chấp thuận từ đầu năm 2024, đến nay vẫn chưa chính thức khởi công.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh.

Lịch sử hình thành Hưng Thịnh gắn liền với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Trung. Năm 2002, ông Trung, tốt nghiệp đại học ngành kế toán nhưng lại chọn hướng đi bất động sản rồi thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Đồng Tiến – tiền thân của Hưng Thịnh Land.

Từ năm 2011, Hưng Thịnh Corp liên tục mua lại và hồi sinh nhiều dự án "chết lâm sàng" như Florita (khu đô thị Him Lam, quận 7), 9 View (quận 9), Richmond City (Bình Thạnh), Moonlight Boulevard, Moonlight Park View (Bình Tân), MoonLights Residences (Thủ Đức), Sky Center (Tân Bình), Melody Residences (Tân Phú), 8X Plus (quận 12), 8X Thái An (Gò Vấp), 8X Đầm Sen (Tân Phú) và hàng loạt dự án khác tại trung tâm TP.HCM.

Quá trình phát triển còn đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng: năm 2010 khởi công dự án Thiên Nam Apartment; năm 2012 triển khai khu đô thị Golden Bay Cam Ranh; năm 2013 nhận tổng thầu dự án 91 Phạm Văn Hai; năm 2014 khởi công Sky Center và Melody Residences; năm 2015 phát triển các dự án quy mô lớn như Florita, Vũng Tàu Melody, Saigon Mia; năm 2016 tiếp tục với 9 View Apartment, Moonlight Residences.

Năm 2017, Hưng Thịnh Construction đổi tên thành Hưng Thịnh Incons, tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên HOSE (mã: HTN).

Hiện nay, Hưng Thịnh sở hữu gần 3.000 nhân sự, 64 công ty thành viên và 12 văn phòng đại diện. Hưng Thịnh Land, tiền thân là sàn giao dịch, đã trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp với danh mục trải dài TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Thuận, bao gồm các dự án quy mô lớn như Q7 Saigon Riverside (gần 4.000 căn), Biên Hoà New City (1.600 nền), Lavita Charm Thủ Đức (hơn 1.000 căn), Richmond City Bình Thạnh (1.200 căn), Golden Bay 602 Cam Ranh (hơn 2.000 nền).



