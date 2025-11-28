Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương công bố bước đi lớn: Sẽ đi vay 80% vốn, lập loạt công ty con hút hàng chục tỷ USD để làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Sáng ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại Trụ sở Chính phủ.

Buổi làm việc có sự tham gia của 5 doanh nghiệp đã đăng ký quan tâm đến dự án, bao gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày ý tưởng, các dự định tham gia đầu tư đối với dự án, các phương án về tài chính, công nghệ, hình thức đầu tư khi tham gia dự án.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định mong muốn tham gia theo hình thức đầu tư, kinh doanh căn cứ Luật Đầu tư.

Về cơ cấu vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20%, phần còn lại 80% sẽ huy động và đi vay. Đặc biệt, Tập đoàn Trường Hải sẽ thành lập các công ty con để huy động thêm vốn từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực, năng lực, thời gian thực hiện dự án dự kiến đầu từ Hà Nội đến Vinh và đầu từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang là 5 năm; thời gian thực hiện đoạn từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định các cam kết mạnh mẽ về bảo đảm công tác nhân sự, tiến độ, chất lượng dự án, giải ngân theo đúng tiến độ; bảo đảm các hạng mục phải chuyển giao cho nhà nước quản lý theo đúng tiến độ; bảo đảm các vấn đề về chất lượng, công nghệ; tăng tỷ lệ nội địa hóa trong thực hiện dự án; sản xuất toa tàu/đầu máy tại Việt Nam (dự kiến năm 2039).

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn đối với dự án để doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia triển khai thực hiện.

Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Trường Hải Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Ở quy mô tổng thể hơn, CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed – đơn vị được thành lập với định hướng chuyên biệt cho dự án này đưa ra ước tính tổng mức đầu tư dự án trên 61 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Vinspeed đề xuất thời hạn thi công gói gọn trong 5 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao đất sạch.

Về phương án tài chính, Vinspeed đề nghị cơ chế vay 80% vốn đầu tư và hoàn trả trong vòng 30 năm. Đáng chú ý, đại diện Vinspeed đưa ra cam kết "cứng" về việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro kinh doanh, tuyệt đối không để phát sinh tình trạng đội vốn, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tổ chức nghiên cứu để tạo ra các giá trị công nghệ mang thương hiệu Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Vinspeed phát biểu tại cuộc họp.



Trong khi đó, Tập đoàn Discovery bày tỏ mong muốn đầu tư theo hình thức kinh doanh thu hồi vốn, nhưng chỉ có khoảng 70 nhân sự và tổng vốn 2.000–3.000 tỷ đồng, quá nhỏ so với yêu cầu dự án.

Tương tự, Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam đề xuất tham gia theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với vai trò huy động vốn và chuyên gia. Tuy nhiên, tại phần chất vấn trực tiếp về tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp trong cơ cấu PPP hay cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực, đại diện doanh nghiệp này đã không đưa ra được câu trả lời cụ thể, nội dung giải trình thiếu trọng tâm.

Đáng nói, Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) dù có tên trong danh sách đăng ký nhưng không tới. Cơ quan chức năng cho biết đã có liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ, đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỷ USD cho dự án nhưng mà địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được.

Cũng tham dự cuộc họp, đại diện CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam bày tỏ mong muốn được tham gia vào dự án với trọng tâm chủ yếu nằm ở mảng hạ tầng về thiết bị thông tin tín hiệu và hệ thống điện phục vụ vận hành đường sắt cao tốc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, có hàm lượng công nghệ cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, việc trao đổi, tìm hiểu thông tin với các doanh nghiệp, nhà đầu tư là rất cần thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm xem xét phải công tâm, khách quan, minh bạch, công khai.

"Qua đây, chúng ta có thêm được nhiều các thông tin của doanh nghiệp ở các khía cạnh khác nhau về tinh thần làm việc nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc. Có những doanh nghiệp tại cuộc họp này làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, song cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng; có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến là nhiều, song qua kiểm tra, rà soát, nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm xem xét phải công tâm, khách quan, minh bạch, công khai, "không có gì dấm dúi" và trao đổi hết sức thẳng thắn, cởi mở. Đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí của các doanh nghiệp muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.



