Chỉ 7 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức "bấm nút" kích hoạt kỷ lục hơn 340.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày

13-12-2025 - 09:04 AM | Bất động sản

Ngày 19/12 tới đây, hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đồng loạt khởi công 10 dự án tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam, thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp và phát triển đô thị.

Chỉ 7 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức "bấm nút" kích hoạt kỷ lục hơn 340.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày - Ảnh 1.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ khởi công Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, ngày 19/4. Ảnh: TT

Theo kế hoạch, ngày 19/12 tới đây Vingroup và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khởi công một loạt dự án tại TP.HCM, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Các dự án trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp và phát triển đô thị, với tổng mức đầu tư khoảng 341.183 tỷ đồng.

Tại TP.HCM, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ sẽ được khởi công tại khu vực Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Dự án có tổng vốn đầu tư 102.430 tỷ đồng và là công trình hạ tầng quan trọng, góp phần kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài gần 53 km, toàn tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ ga Bến Thành đến trung tâm Cần Giờ chỉ còn khoảng hơn 13 phút.

Theo phương án của chủ đầu tư, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ có điểm đầu tại ga Bến Thành (nối trực tiếp với tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên) và điểm cuối tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trên tuyến bố trí 1 depot đặt tại Cần Giờ, 2 trung tâm bảo dưỡng tại Tân Thuận (quận 7 cũ) và Cần Giờ.

Dự án đi qua 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với tổng diện tích sử dụng đất gần 318 ha.

Tại Quảng Ninh, một số dự án thuộc lĩnh vực đô thị và dịch vụ sẽ được triển khai, gồm khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An với tổng vốn 5.800 tỷ đồng; Công viên công cộng Tuần Châu tại các phường Tuần Châu và Việt Hưng với vốn đầu tư 5.380 tỷ đồng; cùng dự án sân gôn tại khu B4 phường Hà An có tổng mức đầu tư 7.700 tỷ đồng.

Tại Hưng Yên, Vinhomes dự kiến khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, quy mô khoảng 31,5 ha, với tổng mức đầu tư 6.095 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho khu vực trung tâm tỉnh và vùng lân cận.

Hà Tĩnh là địa phương tập trung nhiều dự án thuộc lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Hai dự án điện gió tại Kỳ Anh gồm Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, sản lượng điện dự kiến 1.053,3 GWh/năm, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh với công suất gần 500 MW, sản lượng điện hơn 1.322 GWh/năm, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị xã Kỳ Anh sẽ triển khai dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh với tổng vốn 8.800 tỷ đồng và dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh có quy mô sử dụng đất khoảng 461,22 ha, công suất thiết kế 5 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 79.986 tỷ đồng.

Tại Khánh Hòa, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh do liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES thực hiện cũng nằm trong danh mục khởi công. Dự án có quy mô sử dụng đất 1.254 ha, dân số dự kiến khoảng 230.779 người, với các loại hình phát triển gồm nhà liền kề, biệt thự và nhà ở xã hội. Tổng mức đầu tư của dự án là 85.294 tỷ đồng.

Với tổng mức đầu tư khoảng 341.183 tỷ đồng, loạt dự án dự kiến khởi công trong cùng thời điểm cho thấy hoạt động đầu tư của Vingroup tại nhiều địa phương vẫn được duy trì ở quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và phát triển đô thị. Các dự án sau khi triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực sản xuất và bổ sung nguồn cung nhà ở tại các khu vực liên quan.

Phương Hoàng

