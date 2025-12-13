An Zen Residences cập nhật ưu đãi chiết khấu thanh toán tới 5%

Trong bối cảnh nhiều người trẻ vẫn loay hoay với bài toán an cư khi giá bất động sản liên tục leo thang, An Zen Residences nổi lên như một giải pháp thiết thực, giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà với chi phí hợp lý và chính sách thanh toán linh hoạt. Với mức thanh toán ban đầu cực thấp, khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân căn hộ tại một trong những khu vực đang tăng tốc phát triển mạnh nhất Hải Phòng.

An Zen Residences – cơ hội sở hữu nhà dành cho người trẻ tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ phía Tây Hải Phòng.

Không chỉ đặt ra mức chi trả nhẹ nhàng, An Zen Residences còn áp dụng chính sách tài chính vượt trội hiếm có trên thị trường. Từ ngày 28/11/2025, An Zen Residences áp dụng chính sách bán hàng mới với nhiều ưu đãi trực tiếp, giúp tối ưu chi phí sở hữu căn hộ. Cụ thể: Chiết khấu trực tiếp 50 – 70 – 120 triệu đồng theo từng loại diện tích 1PN – 2PN – 3PN; Khách hàng thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn được hưởng chiết khấu 5%; Khách hàng vay ngân hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng, tính từ thời điểm giải ngân; Thanh toán nhanh 50% được chiết khấu thêm 1%, và 1,5% đối với thanh toán nhanh 70%; Chiết khấu thêm 3 – 5 – 6 triệu đồng khi khách hàng không chọn bảo lãnh ngân hàng theo từng loại căn.

Chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực thanh toán, mà còn mang lại lợi thế giá cho khách hàng so với mặt bằng thị trường đang ở ngưỡng cao. Với việc khéo léo kết hợp cả hỗ trợ tài chính và chiết khấu trực tiếp, An Zen Residences trở thành một trong số ít dự án tại Hải Phòng mang đến gói mua nhà toàn diện, hướng tới người mua ở thực – một phân khúc bền vững và đang có nhu cầu thực tế cao.

Về vị trí, An Zen Residences tọa lạc tại mặt đường Trang Quan, Phường An Hải, thành phố hải Phòng cửa ngõ khu đô thị PG An Đồng, kết nối trực tiếp giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và tuyến vành đai 2 đang được đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, trục giao thông này không chỉ giúp cư dân di chuyển nhanh về trung tâm thành phố, mà còn mở ra khả năng tiếp cận linh hoạt với các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ. Điều này mang lại tiềm năng cho thuê tốt, bên cạnh giá trị an cư lâu dài.

An Zen Residences – tọa lạc tại trung tâm kết nối giữa Vành đai 2 và trục Trang Quan mở rộng, sở hữu lợi thế lớn từ quy hoạch hạ tầng khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng.

Ngoài hạ tầng, An Zen còn được thiết kế theo chuẩn phong cách Nhật Bản, ưu tiên tối đa công năng sử dụng, ánh sáng và thông gió tự nhiên. Dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu như khu vui chơi trẻ em, vườn sinh thái, sân thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng – đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân hiện đại, đặc biệt là gia đình trẻ.

Giữa lúc thị trường còn nhiều biến động, những dự án thực sự chú trọng vào khả năng tiếp cận tài chính – như An Zen Residences – đang chiếm ưu thế trong việc thu hút khách hàng. Bởi hơn cả một nơi để ở, căn hộ tại đây còn mang lại sự chủ động tài chính, tiềm năng tăng giá theo quy hoạch và giá trị sử dụng bền vững.

Từ ngày 28.11.2025, An Zen Residences áp dụng loạt ưu đãi mới: giảm trực tiếp lên đến 120 triệu đồng, chiết khấu thanh toán tới 5% và hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0%.

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ hệ thống đại lý phân phối chính thức để nhận thông tin tư vấn & ưu đãi mới nhất.

Cen Land Hải Phòng: 0904 151 079

Fanpage: facebook.com/anzenresidences.official

TikTok: tiktok.com/@anzenresidences.official

Website: https://www.anzen-residences.com.vn/