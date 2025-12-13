Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

An Zen Residences cập nhật ưu đãi chiết khấu thanh toán tới 5%

13-12-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

An Zen Residences cập nhật ưu đãi chiết khấu thanh toán tới 5%

Từ ngày 28.11.2025, An Zen Residences áp dụng loạt ưu đãi mới: giảm trực tiếp lên đến 120 triệu đồng, chiết khấu thanh toán tới 5% và hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0%. Mở ra cơ hội hiếm có cho người trẻ và gia đình trẻ an cư tại tâm điểm phát triển hạ tầng mới của Hải Phòng.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ vẫn loay hoay với bài toán an cư khi giá bất động sản liên tục leo thang, An Zen Residences nổi lên như một giải pháp thiết thực, giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà với chi phí hợp lý và chính sách thanh toán linh hoạt. Với mức thanh toán ban đầu cực thấp, khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân căn hộ tại một trong những khu vực đang tăng tốc phát triển mạnh nhất Hải Phòng.

An Zen Residences cập nhật ưu đãi chiết khấu thanh toán tới 5% - Ảnh 1.

An Zen Residences – cơ hội sở hữu nhà dành cho người trẻ tại khu vực đang phát triển mạnh mẽ phía Tây Hải Phòng.

Không chỉ đặt ra mức chi trả nhẹ nhàng, An Zen Residences còn áp dụng chính sách tài chính vượt trội hiếm có trên thị trường. Từ ngày 28/11/2025, An Zen Residences áp dụng chính sách bán hàng mới với nhiều ưu đãi trực tiếp, giúp tối ưu chi phí sở hữu căn hộ. Cụ thể: Chiết khấu trực tiếp 50 – 70 – 120 triệu đồng theo từng loại diện tích 1PN – 2PN – 3PN; Khách hàng thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn được hưởng chiết khấu 5%; Khách hàng vay ngân hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng, tính từ thời điểm giải ngân; Thanh toán nhanh 50% được chiết khấu thêm 1%, và 1,5% đối với thanh toán nhanh 70%; Chiết khấu thêm 3 – 5 – 6 triệu đồng khi khách hàng không chọn bảo lãnh ngân hàng theo từng loại căn.

Chính sách này không chỉ giúp giảm áp lực thanh toán, mà còn mang lại lợi thế giá cho khách hàng so với mặt bằng thị trường đang ở ngưỡng cao. Với việc khéo léo kết hợp cả hỗ trợ tài chính và chiết khấu trực tiếp, An Zen Residences trở thành một trong số ít dự án tại Hải Phòng mang đến gói mua nhà toàn diện, hướng tới người mua ở thực – một phân khúc bền vững và đang có nhu cầu thực tế cao.

An Zen Residences cập nhật ưu đãi chiết khấu thanh toán tới 5% - Ảnh 2.

Về vị trí, An Zen Residences tọa lạc tại mặt đường Trang Quan, Phường An Hải, thành phố hải Phòng cửa ngõ khu đô thị PG An Đồng, kết nối trực tiếp giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và tuyến vành đai 2 đang được đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, trục giao thông này không chỉ giúp cư dân di chuyển nhanh về trung tâm thành phố, mà còn mở ra khả năng tiếp cận linh hoạt với các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ. Điều này mang lại tiềm năng cho thuê tốt, bên cạnh giá trị an cư lâu dài.

An Zen Residences cập nhật ưu đãi chiết khấu thanh toán tới 5% - Ảnh 3.

An Zen Residences – tọa lạc tại trung tâm kết nối giữa Vành đai 2 và trục Trang Quan mở rộng, sở hữu lợi thế lớn từ quy hoạch hạ tầng khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng.

Ngoài hạ tầng, An Zen còn được thiết kế theo chuẩn phong cách Nhật Bản, ưu tiên tối đa công năng sử dụng, ánh sáng và thông gió tự nhiên. Dự án tích hợp hệ thống tiện ích nội khu như khu vui chơi trẻ em, vườn sinh thái, sân thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng – đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân hiện đại, đặc biệt là gia đình trẻ.

Giữa lúc thị trường còn nhiều biến động, những dự án thực sự chú trọng vào khả năng tiếp cận tài chính – như An Zen Residences – đang chiếm ưu thế trong việc thu hút khách hàng. Bởi hơn cả một nơi để ở, căn hộ tại đây còn mang lại sự chủ động tài chính, tiềm năng tăng giá theo quy hoạch và giá trị sử dụng bền vững.

Từ ngày 28.11.2025, An Zen Residences áp dụng loạt ưu đãi mới: giảm trực tiếp lên đến 120 triệu đồng, chiết khấu thanh toán tới 5% và hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0%.

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ hệ thống đại lý phân phối chính thức để nhận thông tin tư vấn & ưu đãi mới nhất.

Cen Land Hải Phòng: 0904 151 079

Fanpage: facebook.com/anzenresidences.official

TikTok: tiktok.com/@anzenresidences.official

Website: https://www.anzen-residences.com.vn/

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia “Đường bia” và những lần "chơi ngông" khiến thị trường ngỡ ngàng: Từ cao tốc tốt nhất, rẻ nhất thế giới đến tham vọng xây 100.000 căn NOXH trên nóc các tuyến metro

Đại gia “Đường bia” và những lần "chơi ngông" khiến thị trường ngỡ ngàng: Từ cao tốc tốt nhất, rẻ nhất thế giới đến tham vọng xây 100.000 căn NOXH trên nóc các tuyến metro Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp Nổi bật

Capital House và Fam Group ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Capital House và Fam Group ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

08:00 , 13/12/2025
Khải Hoàn Land - Nhà phát triển BĐS đột phá Đông Nam Á năm 2025

Khải Hoàn Land - Nhà phát triển BĐS đột phá Đông Nam Á năm 2025

08:00 , 13/12/2025
Thera Home: Bản địa hóa mô hình y tế cộng đồng kiểu Nhật – Singapore

Thera Home: Bản địa hóa mô hình y tế cộng đồng kiểu Nhật – Singapore

08:00 , 13/12/2025
Tập đoàn TH làm việc với tỉnh rộng nhất Việt Nam về siêu dự án gần 4.000ha

Tập đoàn TH làm việc với tỉnh rộng nhất Việt Nam về siêu dự án gần 4.000ha

07:16 , 13/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên