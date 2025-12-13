Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn TH làm việc với tỉnh rộng nhất Việt Nam về siêu dự án gần 4.000ha

13-12-2025 - 07:16 AM | Bất động sản

Tập đoàn TH làm việc với tỉnh rộng nhất Việt Nam về siêu dự án gần 4.000ha

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án Khu du lịch Đankia – Suối Vàng và dự án Khu du lịch Núi Sa Pung.

Ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng và Khu du lịch núi Sa Pung. Tham dự buổi làm việc có đại diện Tập đoàn TH và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh đã báo cáo tình hình triển khai tại 2 dự án Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng và Khu du lịch núi Sa Pung.

Cụ thể, với khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng có quy mô diện tích gần 4.000ha nằm trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Đến nay, dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, đã hoàn thành thủ tục về quy hoạch và đang tiến hành thủ tục thu hút nhà đầu tư, chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục khác để triển khai thi công. Công tác lập quy hoạch kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Với khu du lịch núi Sa Pung có diện tích khoảng 432ha nằm trên địa phận Phường 3 Bảo Lộc và xã Bảo Lâm 3, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1) làm chủ đầu tư lập quy hoạch khu vực núi Sapung.

Hiện nay, đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đã được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để tổ chức thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch núi Sapung.

Nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên, sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện các dự án, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm kê tài nguyên rừng tại dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung khó khăn, vướng mắc cần được kiến nghị tháo gỡ.

Sở Xây dựng căn cứ kết quả kiểm kê tài nguyên rừng để kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các vướng mắc để triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan kia - Suối Vàng…

Ngoài ra, đối với dự án còn vướng quy hoạch khoáng sản và việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh chưa hoàn tất chuyển nộp kinh phí tài trợ lập quy hoạch, để tháo gỡ, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công thương làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm xác định phương án xử lý vướng mắc về quy hoạch khoáng sản, tạo cơ sở triển khai quy hoạch và thu hút đầu tư cho khu du lịch núi Sa Pung.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn TH, đại diện phía đơn vị tư vấn dự án Đankia - Suối Vàng cũng đã nêu ý kiến về tổng mức vốn đầu tư và đề xuất phân kỳ thành 2 giai đoạn đầu tư với mong muốn đưa dự án trở thành điểm nhấn không chỉ của tỉnh mà vươn tầm quốc tế.

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu các ý kiến liên quan đến các vấn đề ở cả 2 dự án như: Lập phương án quản lý rừng bền vững, thẩm định dự án đầu tư, quy hoạch phân khu, đối soát quy hoạch khoáng sản…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu các khó khăn còn đang vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai cho 2 dự án, trước hết là quy hoạch tổng thể để bảo bảo sự đồng bộ của Quy hoạch số 704 của tỉnh và quy hoạch phân khu của dự án Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và môi trường… phối hợp với đơn vị tư vấn sớm giải quyết các tồn tại để khẩn trương triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật để sớm nhất trình chủ trương đầu tư ở cả 2 dự án.

UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc tiếp theo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong buổi làm việc hôm nay vào trung tuần tháng 1/2026.


Thanh Phong

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia “Đường bia” và những lần "chơi ngông" khiến thị trường ngỡ ngàng: Từ cao tốc tốt nhất, rẻ nhất thế giới đến tham vọng xây 100.000 căn NOXH trên nóc các tuyến metro

Đại gia “Đường bia” và những lần "chơi ngông" khiến thị trường ngỡ ngàng: Từ cao tốc tốt nhất, rẻ nhất thế giới đến tham vọng xây 100.000 căn NOXH trên nóc các tuyến metro Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp

Tin vui cho hàng triệu người dân: Từ 2026, chuyển đất vườn sang đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp Nổi bật

Thủ phủ du lịch miền Bắc sẽ có thêm khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng

Thủ phủ du lịch miền Bắc sẽ có thêm khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng

07:15 , 13/12/2025
Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa

Toàn cảnh đoạn đầu tiên của cao tốc dài nhất Việt Nam: Trị giá 11.000 tỷ, sẽ thông xe sau một tuần nữa

07:14 , 13/12/2025
Ông lớn “se duyên” thành công cho AEON MALL Huế khởi công thêm dự án mới tại cố đô

Ông lớn “se duyên” thành công cho AEON MALL Huế khởi công thêm dự án mới tại cố đô

20:30 , 12/12/2025
Khởi động Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới của Sunshine Group

Khởi động Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới của Sunshine Group

17:19 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên