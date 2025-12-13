Tập đoàn TH làm việc với tỉnh rộng nhất Việt Nam về siêu dự án gần 4.000ha

Ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng và Khu du lịch núi Sa Pung. Tham dự buổi làm việc có đại diện Tập đoàn TH và lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh đã báo cáo tình hình triển khai tại 2 dự án Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng và Khu du lịch núi Sa Pung.

Cụ thể, với khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng có quy mô diện tích gần 4.000ha nằm trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Đến nay, dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, đã hoàn thành thủ tục về quy hoạch và đang tiến hành thủ tục thu hút nhà đầu tư, chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục khác để triển khai thi công. Công tác lập quy hoạch kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Với khu du lịch núi Sa Pung có diện tích khoảng 432ha nằm trên địa phận Phường 3 Bảo Lộc và xã Bảo Lâm 3, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1) làm chủ đầu tư lập quy hoạch khu vực núi Sapung.

Hiện nay, đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đã được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để tổ chức thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch núi Sapung.

Nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên, sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện các dự án, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm kê tài nguyên rừng tại dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung khó khăn, vướng mắc cần được kiến nghị tháo gỡ.

Sở Xây dựng căn cứ kết quả kiểm kê tài nguyên rừng để kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các vướng mắc để triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan kia - Suối Vàng…

Ngoài ra, đối với dự án còn vướng quy hoạch khoáng sản và việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh chưa hoàn tất chuyển nộp kinh phí tài trợ lập quy hoạch, để tháo gỡ, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Công thương làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm xác định phương án xử lý vướng mắc về quy hoạch khoáng sản, tạo cơ sở triển khai quy hoạch và thu hút đầu tư cho khu du lịch núi Sa Pung.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn TH, đại diện phía đơn vị tư vấn dự án Đankia - Suối Vàng cũng đã nêu ý kiến về tổng mức vốn đầu tư và đề xuất phân kỳ thành 2 giai đoạn đầu tư với mong muốn đưa dự án trở thành điểm nhấn không chỉ của tỉnh mà vươn tầm quốc tế.

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu các ý kiến liên quan đến các vấn đề ở cả 2 dự án như: Lập phương án quản lý rừng bền vững, thẩm định dự án đầu tư, quy hoạch phân khu, đối soát quy hoạch khoáng sản…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương rà soát, đối chiếu các khó khăn còn đang vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai cho 2 dự án, trước hết là quy hoạch tổng thể để bảo bảo sự đồng bộ của Quy hoạch số 704 của tỉnh và quy hoạch phân khu của dự án Khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và môi trường… phối hợp với đơn vị tư vấn sớm giải quyết các tồn tại để khẩn trương triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật để sớm nhất trình chủ trương đầu tư ở cả 2 dự án.

UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc tiếp theo để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong buổi làm việc hôm nay vào trung tuần tháng 1/2026.



