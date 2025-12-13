Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ phủ du lịch miền Bắc sẽ có thêm khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng

13-12-2025

Thủ phủ du lịch miền Bắc sẽ có thêm khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng

Quảng Ninh gọi đầu tư vào dự án đô thị hỗn hợp trị giá hơn 11.295 tỷ đồng tại phường Quang Hanh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh vừa ra thông báo tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp tại phường Quang Hanh.

Dự án sở hữu quy mô lớn với diện tích lên tới hơn 132 ha, được định hướng phát triển thành một quần thể đô thị mới hiện đại, vừa để ở vừa kết hợp thương mại - dịch vụ - du lịch. Theo đề xuất, khu đô thị sẽ bao gồm đầy đủ các hạng mục như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu thương mại - dịch vụ, các tổ hợp du lịch - vui chơi giải trí, cùng hệ thống công viên cây xanh đơn vị ở, cây xanh đô thị và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Dự án hướng đến hình thành một khu đô thị mới được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian kiến trúc hiện đại và thẩm mỹ.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở, nâng cấp diện mạo đô thị và mở rộng không gian dịch vụ du lịch chất lượng cao của tỉnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 11.295 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất

Ngoài dự án quy mô lớn nói trên, địa phương đang xúc tiến đấu thầu quốc tế đối với khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề rộng hơn 20 ha, với vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.180 tỷ đồng, hướng tới các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ cao cấp ngay tại Quang Hanh.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
dự án, quy mô

