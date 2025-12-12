Ông lớn “se duyên” thành công cho AEON MALL Huế khởi công thêm dự án mới tại cố đô

Uy tín và tầm nhìn chiến lược của Newland qua loạt dự án "để đời"

Nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những nhà phát triển BĐS hàng đầu miền Bắc, đặc biệt với loạt dự án dân cư, đô thị tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) như Khu dân cư Thanh Bình, Chung cư Bạch Đằng Lake View, KDC Trần Hưng Đạo… đã giúp Newland xây dựng được uy tín nhờ kinh nghiệm thực tiễn, khả năng quy hoạch và phát triển hạ tầng.

Cũng theo thông tin mới đây, ngày 9/12/2025 Newland đã tổ chức Lễ cất nóc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, TP. Hải Phòng sau 9 tháng thi công nhanh chóng. Được xây dựng theo mô hình khu đô thị chức năng với đầy đủ các tiện ích xã hội: công viên, trường học, bệnh viện, khu phức hợp thể thao, trung tâm thương mại …., dự án hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại và mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tầm nhìn chiến lược của Newland thực sự bừng sáng khi đơn vị này trở thành ông mối "se duyên" cho Aeon Mall – Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản với TP. Huế với để mang đến một trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung với tổng diện tích 86.216 m² và vốn đầu tư lên đến 3.916 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 11/2/2023 và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 16/9/2024 sau 19 tháng thi công thần tốc.

Cam kết uy tín của Newland ngày càng được củng cố qua khả năng triển khai dự án nhanh chóng, quy trình làm việc chuyên nghiệp, chặt chẽ với các tập đoàn quốc tế hàng đầu và chiến lược phát triển bền vững rõ ràng khiến các địa phương luôn dành ưu tiên cao nhất khi lựa chọn đơn vị này làm đối tác chiến lược.

Cú "bắt tay" lịch sử với AEON MALL không chỉ nâng tầm Newland trở thành nhà phát triển BĐS được Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản tin tưởng hợp tác mà còn khẳng định rõ nét tư duy bài bản và tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt là khả năng nắm bắt xu thế mang lại giá trị kiến tạo tương lai cho địa phương cũng như cộng đồng.

Với khát vọng mang đến những công trình biểu tượng, Newland không ngừng hướng tới dựng xây một thời đại sống thịnh vượng, bền vững cho từng vùng đất đặt chân đến và cho chính cộng đồng cư dân tương lai.

Tin vui cho người dân Huế - Khởi công dự án mới đáng mong chờ

Tại trung tâm TP Huế, Newland tiếp tục hành trình kiến tạo những dự án mang giá trị bền vững thông qua sự thấu hiểu sâu sắc về thị trường và kinh nghiệm thực tiễn. Lễ khởi công dự án mới trên phố Đào Tấn chính là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết đồng hành lâu dài với các nhà đầu tư và khách hàng. Hứa hẹn mang đến cho xứ Huế một khu phố thương mại cao cấp hiện đại, sầm uất với dòng sản phẩm độc đáo và hiếm có. Nơi hội tụ trọn vẹn giá trị an cư, kinh doanh và gia tăng tài sản một cách bền vững, mang lại lợi ích đa chiều cho những chủ nhân tinh hoa.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên phố Đào Tấn – tâm điểm ngã ba đông đúc, nhộn nhịp nằm trong khu vực trung tâm, dự án đã nhanh chóng trở thành tâm điểm mong chờ của người dân và giới đầu tư Huế. Mỗi căn nhà phố nơi đây không chỉ là một sản phẩm BĐS thông thường mà thực sự là những tuyệt tác độc bản mang hơi thở tân cổ điển tinh tế, được bao bọc bởi không gian cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Đào Tấn Diamond được đánh giá là dự án sẽ dẫn dắt chu kỳ sống mới, đáp ứng "nhu cầu thật" của người dân địa phương

Không ồn ào phô trương, Chủ đầu tư Newland sẽ cùng với Đơn vị đồng hành phát triển dự án Max Thăng Long dành toàn bộ tâm huyết để mang tới chủ nhân những căn nhà vừa hoàn hảo về thiết kế, kiến trúc và công năng vừa giàu giá trị thực tế và đa tầng lợi ích. Từ đó đưa dự án không những trở thành tài sản đáng giá nhất trong danh mục đầu tư, mà còn là niềm tự hào của chủ nhân, góp phần điểm tô thêm sự phát triển và phồn vinh cho diện mạo đô thị Huế trong thời kỳ mới.