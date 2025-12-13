Thera Home: Bản địa hóa mô hình y tế cộng đồng kiểu Nhật – Singapore

Trung tâm y tế 24/7 trong từng cụm dân cư

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Nhật Bản và Singapore đã cho thấy hiệu quả của mô hình y tế cộng đồng nơi bác sĩ, điều dưỡng và các dịch vụ chăm sóc túc trực ngay trong khu dân cư, giúp người dân được thăm khám, theo dõi và hỗ trợ gần như tức thời. Đây cũng là định hướng phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh và hệ thống bệnh viện ngày càng chịu áp lực quá tải.

Tại Nhật Bản, hệ thống phòng khám nhỏ do bác sĩ gia đình vận hành phủ kín các khu dân cư, cho phép người dân đi khám trong ngày mà không cần đặt lịch. Các dịch vụ kỹ thuật cao như MRI hay CT cũng có thể được thực hiện nhanh chóng, gần như không phải chờ đợi. Mô hình này giúp bác sĩ hiểu rõ từng hộ gia đình, theo dõi sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời khi cần. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào bệnh viện tuyến trên cho cả những bệnh lý nhẹ đã khiến tình trạng quá tải diễn ra, nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở trong việc "giữ chân" bệnh ngay từ cộng đồng.

Singapore cũng đi theo hướng tương tự nhưng phát triển mạnh mô hình trung tâm y tế 24/7 trong các khu nhà ở hỗ trợ người cao tuổi. Những khu như Bukit Batok hay Queensway tích hợp bác sĩ, điều dưỡng, phục hồi chức năng, theo dõi bệnh mãn tính, chăm sóc hằng ngày và hệ thống cấp cứu "giờ vàng". Căn hộ được thiết kế phù hợp người già: nút gọi khẩn cấp, cảm biến phát hiện ngã, sàn chống trượt, tủ thông minh… Với triết lý "aging-in-place", người cao tuổi có thể sống ngay tại cộng đồng quen thuộc mà vẫn được chăm sóc đầy đủ, giảm gánh nặng lên hệ thống bệnh viện.

Theo TS. Trương Nguyễn Xuân Quỳnh - Tiến sĩ Triết học Y tế Công cộng tại Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và Thạc sĩ chuyên ngành Công tác Xã hội Lâm sàng tại Đại học Boston - Việt Nam có nền tảng tốt để phát triển mô hình này khi hệ thống y tế cơ sở đã phủ tới xã, phường. Cùng với sự thay đổi tích cực về nhận thức chăm sóc dự phòng, sức khỏe tâm thần và sự gia tăng nhu cầu chăm sóc người già, Việt Nam có nhiều cơ hội để xây dựng mô hình đô thị có dịch vụ y tế tích hợp. Thách thức còn lại nằm ở nhân lực chuyên biệt, cơ chế tài chính cho dịch vụ phi y khoa và sự thiếu đồng bộ nếu triển khai theo phong trào.

Thera Home - bước tiến mới của bất động sản sức khỏe tại Việt Nam

Nhìn thấy khoảng trống tiềm năng ở phân khúc y tế dự phòng tại Việt Nam, Onsen Fuji phát triển Thera Home - dòng căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 đầu tiên tại Việt Nam. Dựa trên nghiên cứu mô hình Nhật - Singapore và khảo sát nhu cầu sống khỏe của người Việt, Thera Home được thiết kế như một giải pháp chăm sóc tại chỗ toàn diện.

Thera Home vận hành theo triết lý "Home for Healing", đưa trị liệu vào tận từng căn hộ riêng tư. Nếu Nhật Bản tập trung vào bác sĩ cộng đồng và Singapore chú trọng nhà ở hỗ trợ người già, Thera Home mở rộng hơn với hệ thống trị liệu tự nhiên - y học - tinh thần được tích hợp ngay trong không gian sống. Bể tắm khoáng nóng mô phỏng onsen, đèn quang trị liệu theo nhịp sáng tự nhiên, máy tạo ion âm, lọc nước ion kiềm và cảm biến theo dõi môi trường sống đều được chuẩn hóa theo đặc điểm cư dân Việt Nam, tạo nên môi trường chăm sóc liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Khác với các mô hình quốc tế thường bố trí dịch vụ trị liệu tại khu vực chung, Thera Home đưa các yếu tố này vào chính từng căn hộ. Song song với đó là trung tâm y tế vận hành 24/7, kết nối trực tiếp với toàn bộ khu dân cư. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ từ thăm khám thông thường đến cấp cứu. Chỉ cần bấm nút, cư dân có thể kết nối ngay với đội ngũ y tế; các chỉ số sức khỏe được theo dõi liên tục qua hệ thống cảm biến và ứng dụng Thera Life App – giải pháp hữu ích cho người cao tuổi và nhóm bệnh mãn tính.

Thera Home cho thấy một tương lai rất gần: nơi mỗi cộng đồng dân cư đều có bác sĩ, điều dưỡng túc trực 24/7

Thera Home cũng nhấn mạnh đến sức khỏe tinh thần - yếu tố thường bị xem nhẹ trong nhiều mô hình chăm sóc. Không gian thiền, vườn chuông gió, âm thanh tự nhiên, các lớp yoga, thiền sáng, workshop sống lành… giúp cư dân hình thành lối sống cân bằng và giàu năng lượng tích cực. Điều này tạo nên khác biệt của Thera Home so với mô hình Nhật - Singapore, vốn thiên về chăm sóc thể chất.

Trong bối cảnh già hóa dân số, đô thị hóa nhanh và nhu cầu "sống khỏe lâu dài" ngày càng rõ rệt, bất động sản trị liệu được xem là hướng đi tất yếu. Sự xuất hiện của Thera Home cho thấy cách Việt Nam có thể học hỏi tư duy quốc tế nhưng vẫn tạo ra mô hình mang bản sắc riêng: chăm sóc liên tục, lấy cư dân làm trung tâm, kết nối công nghệ - trị liệu - y tế ngay trong tổ ấm. Đây không chỉ là sản phẩm nhà ở mới mà còn mở ra hướng phát triển cho bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới, nơi mỗi ngày sống đều là một liệu pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.