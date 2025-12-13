Capital House và Fam Group ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 08/12/2025, Lễ ký kết Hợp tác chiến lược toàn diện giữa Tập đoàn Capital House và Công ty Cổ phần FAM GROUP đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo hai doanh nghiệp, cùng đại diện các tổ chức tài chính uy tín như BIDV, Vietbank, LPBank cùng đông đảo đối tác đại diện cơ quan báo chí và khách mời trong ngành bất động sản.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phát triển dự án, tối ưu hiệu quả kinh doanh và thúc đẩy dòng sản phẩm bất động sản xanh – thông minh – bền vững trên thị trường Việt Nam. Hiện Capital House sở hữu hệ sinh thái các dự án đạt chứng nhận xanh quốc tế EDGE, Lotus như: Ecohome Hòa Hiệp, Ecohome Đông Ngạc, Ecolife Tây Hồ, Ecolife Capitol, EcoCity Premia…đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm xanh theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Tại buổi lễ, hai bên đã thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng thời công bố định hướng đồng hành dài hạn trong các hoạt động tư vấn chiến lược, phát triển sản phẩm và đảm nhiệm vai trò tổng đại lý phân phối dự án. Không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng, lễ ký kết còn đặt nền móng cho mô hình hợp tác mới trong lĩnh vực phát triển bất động sản: mô hình gắn kết sâu giữa chủ đầu tư – đơn vị tư vấn phân phối chiến lược, nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong thiết kế, triển khai và thương mại hóa sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Công Tưởng – Tổng Giám Đốc Capital House, chia sẻ tại sự kiện: "Chúng tôi đánh giá cao vai trò của FAM GROUP trong hệ sinh thái đối tác chiến lược. Ở thời điểm thị trường đang đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tốc độ triển khai cao hơn, việc có một đơn vị đồng hành sở hữu tư duy chiến lược hiện đại và năng lực phân phối mạnh như FAM GROUP là yếu tố then chốt để Capital House thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chúng tôi mong muốn cùng FAM GROUP tạo dựng một mô hình phát triển dự án mới, trong đó tư duy xanh – bền vững của Capital House được kết nối hài hòa với chiến lược thị trường và năng lực triển khai của FAM GROUP. Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ giúp chúng tôi tối ưu hiệu quả triển khai dự án và là nền tảng cho nhiều dấu ấn lớn trong thời gian tới."

Đại diện FAM GROUP, Ông Nguyễn Văn Tùng – Tổng Giám Đốc phát biểu:

"Chúng tôi trân trọng cơ hội hợp tác với Capital House – một thương hiệu tiên phong trong phát triển công trình xanh tại Việt Nam. FAM GROUP cam kết mang toàn bộ nguồn lực, kinh nghiệm và tinh thần quyết liệt để đồng hành từ chiến lược đến triển khai thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là cùng Capital House tạo ra những dự án khác biệt, mang giá trị bền vững và chuẩn sống xanh thế hệ mới."

Capital House và FAM GROUP kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ tạo ra những dự án có giá trị gia tăng cao, nâng tầm chuẩn mực sống xanh và mang đến trải nghiệm cư trú tốt hơn cho cộng đồng. Trong thời gian tới, Capital House và FAM GROUP dự kiến sẽ hợp tác triển khai một số dự án trọng điểm, tập trung vào các dòng sản phẩm xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường.

FAM GROUP là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ bất động sản, FAM GROUP cung cấp các giải pháp toàn diện: Đầu tư - Quản lý - Môi giới – Phát triển Bất động sản, hướng đến xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, bền vững và nhân văn. Trong hành trình kiến tạo và phát triển, FAM GROUP luôn tâm niệm rằng điều quý giá nhất trong mọi mối quan hệ từ cá nhân đến kinh doanh chính là sự tin tưởng và tình cảm chân thành.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, tư duy hiện đại và tâm thế phụng sự, FAM GROUP cam kết đồng hành cùng Chủ đầu tư CAPITAL HOUSE kiến tạo giá trị sống và giúp khách hàng tìm thấy sự an tâm, hạnh phúc thực sự trong mỗi quyết định đầu tư.

Công ty Cổ phần FAM Group

Địa chỉ: Tầng 23, Nam Cường Building, Nguyễn Thanh Bình, P. Dương Nội, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024.36333866

Email: info.famgroup68@gmail.com

Website: www.famgroup.vn