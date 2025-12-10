Đề xuất khẩn trương xây tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam"

Theo Báo Khánh Hoà, UBND tỉnh vừa giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư Dự án Đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Đây là dự án quan trọng, cần khẩn trương đầu tư để góp phần kết nối 2 trung tâm du lịch lớn Nha Trang - Đà Lạt được thuận lợi và an toàn.

Hiện nay, Quốc lộ 27C là tuyến đường huyết mạch nối 2 trung tâm du lịch Nha Trang và Đà Lạt. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động, tuyến đường này thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão, nhất là đoạn đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh).

Cuối năm 2024, do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Thời điểm đó, có đến 10 điểm sạt lở với hơn 100.000m3 bùn đất tràn xuống mặt đường, gây hỏng nhiều công trình giao thông, hộ lan, đường cứu hộ... Các đơn vị liên quan đã huy động hàng trăm công nhân, máy móc nỗ lực thi công cả ngày lẫn đêm nhưng phải mất hơn 1 tuần sau tuyến đường này mới được thông xe một chiều.

Ngày 16/11/2025, do mưa lớn liên tục, tại đoạn đèo Khánh Lê một khối đá khổng lồ đã sạt xuống trúng vào một xe khách đang chạy khiến 6 người thiệt mạng. Sau đó, tuyến đường này liên tục xuất hiện các điểm sạt lở mới, trong đó có những đoạn bị khối đá khổng lồ rơi xuống chắn ngang đường, có những đoạn bị sạt 1/2 nền đường khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 16/11 đến nay, toàn tuyến Quốc lộ 27C có 52 điểm sạt lở, trong đó 35 vị trí bị tắc đường hoàn toàn. Đến nay, lực lượng bảo trì đã hốt dọn đất đá, bước đầu thông xe một hoặc hai làn tại 41 vị trí; còn lại 11 điểm vẫn đang bị chia cắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền nhận định, tuyến Quốc lộ 27C thường xuyên xảy ra sạt lở khiến giao thông gián đoạn, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Vì vậy, việc xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi báo cáo đến Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP (hợp đồng BOT có vốn Nhà nước tham gia).

Trong năm 2024, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư toàn tuyến Nha Trang – Đà Lạt – Liên Khương.

Trong giai đoạn đầu, đoạn Nha Trang – Đà Lạt dài 80,8 km được đề nghị triển khai trước, trong đó 44 km đi qua Khánh Hòa và 36,8 km qua Lâm Đồng. Điểm đầu tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng). Tuyến cao tốc dài 80,8 km, trong đó 44 km qua Khánh Hòa và 36,8 km qua Lâm Đồng, được đầu tư một lần, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22-24,75 m.

Tổng mức đầu tư ước khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó 35% là vốn của nhà đầu tư, còn lại 65% là vốn Nhà nước (gồm khoảng gần 1.200 tỷ đồng từ ngân sách hai địa phương và hơn 15.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương).

Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định rằng, Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án này với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đánh giá tuyến đường rất phức tạp và đề xuất thực hiện giải pháp xây cầu cạn, tường chắn, cầu đúc, hầm… nhằm giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng. Với phương pháp này, dự án có thể giảm 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương với 125 ha.

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được đánh giá là tuyến đường chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của ba tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt còn khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ, thay vì gần 4 giờ hiện nay.

Tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án vào cuối tháng 11 vừa qua, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Sở Tài chính sẽ mời Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (đơn vị đề xuất đầu tư) họp để chốt tỷ lệ vốn của nhà đầu tư.

Cũng tại cuộc họp này, Sở Xây dựng cho biết dự án đang được chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2024-2025, khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.



