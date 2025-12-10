Khởi công siêu đường sắt Hải Phòng – Vân Nam (TQ), dự án nào nào hưởng lợi?

Cú hích tỷ đô đưa Đông Hải thành trung tâm logistic xuyên Á

Không phải ngẫu nhiên tuyến đường sắt dài 419 km, tốc độ thiết kế 160km/h, vốn đầu tư hơn 8,3 tỷ USD, lại nhận được sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ.

Năm 2008 tuyến đường sắt Bắc Kinh – Thiên Tân vận hành, mở ra thời kỳ phát triển thần tốc cho Trung Quốc qua mô hình vận tải này. Năm 2021, tuyến đường sắt Lào – Trung vận hành giúp vận tải giữa 2 quốc gia tiết kiệm tới 40% chi phí, đẩy danh mục hàng hóa lên gấp 6 lần, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hàng chục lần, đáng chú ý có ngành trái cây của Lào tăng tới 51 lần. Du lịch bùng nổ mạnh với 48.6 triệu lượt tính từ thời điểm vận hành.

Nhưng nếu đường sắt Lào – Trung chỉ là thị phần trên cạn giao thương ở hai nước thì tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Côn Minh (Vân Nam) lại là mạch nối vận tải sắt – biển xuyên biên giới. Theo đó, đây chính là cửa ngõ ra biển ngắn nhất của Tỉnh Vân Nam. Hàng hóa đi theo hai con đường, hoặc trao đổi thương mại Việt – Trung, hàng hóa trừ phía Tây Trung Quốc sẽ thông qua cảng Hải Phòng để đến trực tiếp các quốc gia châu Á, Âu, Mỹ và ngược lại.

Đặc biệt, Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất Việt Nam với kim ngạch lên tới 260 tỷ đồ, chủ yếu lưu thông qua các cửa khẩu phía Bắc. Trong khi đó, Côn Minh là thủ phủ của Tỉnh Vân Nam có dân số 48 triệu người, tương đương cả nước Hàn Quốc. Tỉnh Vân Nam còn là cửa ngõ kết nối Tây Nam trung Quốc với toàn khu vực Đông Nam Á. Do đó, tuyến đường sắt là bước đi chiến lược để Việt Nam thông qua Vân Nam tận dụng và tăng cường khai thác tiềm năng logistic của cả Tỉnh này lẫn các quốc gia Đông Nam Á, tạo ra thị trường xuất – nhập khẩu trên biển và trên đường bộ rộng lớn. Mạch nối này sẽ định hình lại bản đồ logistics Việt – Trung và khu vực xuyên Á trong nhiều thập kỷ tới.

Và tất cả những dòng chảy đó sẽ dồn về ga Nam Đình Vũ – Đình Vũ – Lạch Huyện, những điểm cuối của tuyến đường sắt, nằm ngay tại trung tâm Đông Hải (Hải Phòng).

Điều này khiến Đông Hải – Hải An trở thành điểm rơi chiến lược trong tam giác vàng của hạ tầng: đường sắt quốc tế, cảng biển nước sâu và khu kinh tế – thương mại tự do. Nơi đây vốn đã chiếm tới 70% diện tích công nghiệp của Hải Phòng (cũ), đồng thời vừa chính thức trở thành khu thương mại tự do đầu tiên của miền Bắc, sở hữu những ưu đãi vượt trội về thuế, phí và cơ chế phát triển. Với hạ tầng hội tụ và chính sách cởi mở, Đông Hải nhanh chóng trở thành trung tâm logistics – công nghiệp – thương mại mới của Việt Nam và khu vực xuyên Á. Đây là bệ phóng thu hút dòng vốn, nhà xưởng, doanh nghiệp, trung tâm phân phối và các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm lợi thế cạnh tranh về chi phí và thời gian vận tải.

Lumira Ville – tâm điểm giao thương kết nối toàn cầu

Tuyến đường sắt đi qua Hải Phòng 81,66km với 8/31 nhà ga. Trong đó 3 cảng cuối lần lượt là Nam Đình Vũ – Đình Vũ (Đông Hải) và Lạch Huyện. Nhìn trên bản đồ, Lumira Ville nằm sát cạnh ga Đình Vũ, kết nối nhanh tới ga Lạch Huyện (ga cuối cùng). Mọi hàng hóa trước khi ra biển đều phải tập kết tại cụm ga cuối này, đồng nghĩa Lumira Ville nằm trong điểm hội tụ quan trọng nhất của toàn bộ dòng logistics quốc tế.

Vị trí đầu não logistic quốc tế của Lumira Ville

Lumira Ville còn nằm trong bán kính vàng 1–3km tới cảng Đình Vũ, khu kinh tế và khu thương mại tự do Đình Vũ – Cát Hải; 2km tới sân bay Cát Bi tạo nên thế tam cận: cận cảng – cận ga – cận sân bay, trở thành tọa độ thương mại lý tưởng của giới đầu tư. Khu đô thị còn ôm trọn bốn đại lộ huyết mạch gồm trục Đặng Kinh 68m, trục Bùi Viện (World Bank) rộng 50,5m và hai tuyến Liên Phường 30-40m tiếp đón trọn dòng khách lưu lượng lớn hàng chục triệu lượt mỗi năm.

Nắm được thế mạnh này, dự án đã triển khai mô hình thương mại với kết cấu 4 tầng 1 tum, 80% sản phẩm 2 mặt tiền vừa tối đa diện tích vừa linh hoạt công năng. Hệ thống 30 tiện ích "all-in-one" theo chuẩn quốc tế cùng kiến trúc Tân cổ điển đồng bộ tạo nên môi trường sống – làm việc đẳng cấp cho nhóm khách chuyên gia và thương nhân quốc tế.

