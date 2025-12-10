Art-Deco: Từ di sản kiến trúc đến bản sắc của Essensia Broadway

Từ Art-Deco tới Art-Urban: Ngôn ngữ kiến trúc trong đời sống đô thị hiện đại

Art-Deco, viết tắt của Decorative Arts là một phong trào nghệ thuật thịnh hành trong giai đoạn 1920 - 1930; xuất hiện trong nhiều lĩnh vực từ kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc cho đến trang trí nội thất tại Pháp.

Điểm đặc trưng nhất của Art-Deco là dễ gây ấn tượng mạnh với người nhìn ở các kiến trúc bên ngoài, phạm vi ứng dụng rộng. Những ai yêu thích phong cách này sẽ nhận ra ngay ở những đường thẳng dứt khoát kết hợp với các đường cong mềm mại, các hình khối lặp lại tạo sự đối xứng một cách trật tự nhưng vẫn thanh lịch cùng vật liệu ánh kim gợi cảm giác sang trọng. Nhiều nghiên cứu trong ngành thiết kế bán lẻ đã chỉ ra rằng những hình khối rõ ràng và bố cục có nhịp điệu giúp tăng khả năng dừng nhìn của khách đi đường. Đây là yếu tố quan trọng khiến Art-Deco thường được ứng dụng trong các công trình thương mại cao cấp.

Kiến trúc Art-Deco kinh điển được thể hiện trên những đại lộ tại Luân Đôn. Ảnh: Shutterstock

Ở Paris, New York hay Luân Đôn, Art-Deco luôn đồng hành cùng những đại lộ danh giá, nơi các khách sạn, nhà hát và rạp chiếu phim trở thành những điểm mốc thị giác đầy quyền lực. Không chỉ vậy, phong cách này tiếp tục hấp dẫn trường tồn và truyền cảm hứng cho các thiết kế đương đại sau này.

Ngành kiến trúc trong thế kỷ 21 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Art-Deco, cũng như sự xuất hiện của làn gió mới Art-Urban. Art-Urban nên được hiểu một cách rộng hơn định nghĩa đơn thuần "nghệ thuật đường phố". Đó là một cách định hình cảm xúc đô thị qua vật liệu, hoa văn, ánh sáng và cảnh quan. Đó là khi mỗi khoảng sân, mỗi lối đi, mỗi mặt đứng đều có thể trở thành một không gian kể chuyện.

Khi Art-Deco – biểu tượng của sự sang trọng cổ điển gặp gỡ Art-Urban – hơi thở sáng tạo của đô thị đương đại sẽ tạo nên một bản thể vừa trang nhã nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Đó chính là tinh thần được Essensia Broadway lựa chọn để kiến tạo phố thương mại đậm chất nghệ thuật giữa lòng phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Essensia Broadway – Làn gió hiện đại của Art-Deco

Nếu trước đây, bất động sản chủ yếu tập trung vào việc tối ưu công năng thì theo dòng thời gian và xu hướng thị trường, người mua ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào yếu tố cảm xúc và thẩm mỹ. Những dự án thành công không chỉ vận hành tốt mà còn biết "thổi hồn" nghệ thuật vào không gian sống để tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Trên tinh thần này, Phú Long tiên phong lựa chọn ngôn ngữ Art-Deco cho Essensia Broadway, đồng nghĩa với việc chọn một hướng tiếp cận khác biệt: kiến tạo không gian mang dấu ấn thẩm mỹ rõ rệt, nơi từng đường nét thiết kế và chi tiết tiện ích đều được trau chuốt để phản chiếu phong vị sống của những cư dân dẫn dắt xu hướng.

Tại Essensia Broadway, hơi thở Art-Deco được thổi thêm làn gió mới. Ảnh: Phú Long

Trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Essensia Broadway được định hình trên nền tinh hoa của Art-Deco. Hơi thở nghệ thuật của biểu tượng kiến trúc toàn cầu được thổi thêm làn gió hiện đại, tạo nên dấu ấn Art-Urban riêng biệt trong từng khối kiến trúc từ shophouse (nhà phố thương mại), townhouse (nhà phố liền kề) đến hệ tiện ích và cảnh quan nội khu.

Các khối nhà được bố trí khéo léo, với sự xen kẽ giữa các khoảng đặc – rỗng, sáng – tối, tạo nên một không gian sống ấn tượng. Những mảng kính lớn không chỉ giúp lấy sáng tối đa vào ban ngày mà còn trở thành bề mặt phản chiếu ánh đèn vào ban đêm, tạo hiệu ứng chuyển động cho toàn bộ tuyến phố. Các đường kẻ dọc – ngang, xen kẽ các đường cong mềm ở ban công, mái vòm hay chi tiết mặt tiền, tái hiện tinh thần hình học đặc trưng của Art-Deco nhưng được làm mới bằng tỷ lệ tinh giản.

Kiến trúc kết hợp ánh sáng biến từng khối nhà trở thành những "spotlight" tự nhiên. Ảnh: Phú Long

Đặc biệt, ánh sáng, yếu tố cốt lõi của Art-Urban được xử lý như một lớp kể chuyện thứ hai. Các dải LED, khe sáng tinh tế hay ánh sáng hắt từ dưới lên trên gờ tường giúp từng khối nhà, từ shophouse đến townhouse, trở thành những "spotlight" tự nhiên, vừa nâng tầm giá trị thương hiệu, vừa tạo cảm giác đô thị sống động, đầy gu thẩm mỹ.

Tách khỏi nhịp chuyển động phồn hoa nơi mặt tiền, những lớp không gian bên trong dần hiện ra như một miền sống yên hòa để cư dân có thể tìm thấy sự thư thái và gắn kết. Trong đó, hệ tiện ích nội khu được phát triển như những "ốc đảo" giữa lòng phố.

Tâm điểm hệ tiện ích "gọi tên" Broadway Clubhouse, gây ấn tượng với những đường cong mềm mại, mái vòm thanh thoát và họa tiết Trung Đông cách điệu. Bảng màu cam đỏ – nâu đồng tạo cảm giác ấm áp, sang trọng và đầy bí ẩn, trong khi nội thất bố trí như một cung điện. Tại đây, cư dân có thể gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc với hồ bơi thác nước sợi quang học, bể jacuzzi cùng nhiều tiện ích đa dạng.

Broadway Clubhouse rực sáng về đêm, hiện lên như cung điện giữa phố thị. Ảnh: Phú Long

Đi liền clubhouse là tổ hợp công viên và quảng trường Broadway trải dài hơn 3.000m², gồm nhiều phân khu chức năng: quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, chòi BBQ đến vườn trị liệu... Mỗi mảnh ghép là một trải nghiệm riêng, góp phần hoàn thiện nhịp sống năng động cho cộng đồng cư dân.

Tinh thần Art-Deco cũng hiện diện trong thiết kế cảnh quan chung của toàn dự án. Các mảng xanh được bố trí xen kẽ giữa lối đi, quảng trường và các khu chức năng, tạo trải nghiệm vừa năng động vừa thư giãn. Ba tuyến phố trải nghiệm Broadway Lightwalk, Broadway Greenline và Broadway Starwalk mang đến nhịp điệu sống động, kết hợp cảm xúc, thư giãn và sự tương tác cho cư dân.

Từ các hình khối kiến trúc, bố trí ánh sáng, lựa chọn vật liệu đến thiết kế cảnh quan, Essensia Broadway mang đến một tổng thể đô thị hài hòa, nơi mỗi căn nhà – dù là Shophouse, Townhouse hay tiện ích – đều trở thành điểm nhấn riêng biệt. Các không gian sống tại đây được khoác lên "tấm áo" Art-Deco thanh lịch, tối giản, góp phần nâng tầm trải nghiệm cư dân, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu và sức hút của dự án.

Để biết thông tin dự án, vui lòng liên hệ Hotline 090.629.68.68.