INDOCHINE thắng lớn tại dự án Happy One Mori với vai trò tổng đại lý miền Bắc

Một lần mở bán, quét sạch 98% giỏ hàng

Sáng ngày 7/12, sự kiện giới thiệu dự án & tri ân khách hàng Happy One Mori với chủ đề "Live The Moment: Move Moment - Mori More" diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM, thu hút sự quan tâm của hàng trăm khách hàng, giới đầu tư và đội ngũ chiến binh kinh doanh đến từ các đại lý phân phối. Tại Hà Nội, chương trình do Tổng Đại lý miền Bắc - INDOCHINE phối hợp cùng Chủ đầu tư Vạn Xuân Group tổ chức, tạo nên không khí sôi động, đầy nhiệt huyết ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Với vị trí ngay cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, kế cận QL13 mở rộng, dự án Happy One Mori hưởng lợi từ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp với 10+ khu công nghiệp kế cận và các khu hành chính - thương mại đã hiện hữu trong khu vực. Đây là khu vực đang phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cao cấp đến sinh sống và làm việc, tạo nên nhu cầu nhà ở thực. Cộng hưởng với quy hoạch hạ tầng, dự án Happy One Mori đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền đổ về.

Sold out 98% giỏ hàng dự án ngay trong sự kiện giới thiệu & tri ân khách hàng Happy One Mori

Đặc biệt, với mức giá gần như tuyệt chủng chỉ từ 38,6 triệu/m2, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ Happy One Mori với số vốn ban đầu chỉ khoảng 300 triệu/căn. Chính vì thế, ngay trong hơn 2 giờ diễn ra sự kiện, 98% giỏ hàng dự án đã được giao dịch thành công, tạo cú nổ lớn cho thị trường bất động sản phía Nam. Đại diện Chủ đầu tư Vạn Xuân Group cho biết tốc độ hấp thụ này đến từ nhu cầu ở thực rất rõ ràng trong khu vực TP. HCM mới và các tỉnh lân cận, đồng thời đến từ sự cân đối giữa giá bán - tiện ích - chất lượng xây dựng của dự án.

Không chỉ vậy, nếu đặt trong bối cảnh so sánh giữa thị trường bất động sản miền Bắc và miền Nam, lợi thế của Happy One Mori càng trở nên nổi bật. Tại miền Bắc, nguồn cung đang khan hiếm, mặt bằng giá lại neo ở mức cao, khiến việc tìm kiếm sản phẩm có giá trị thực với mức giá hợp lý và tiềm năng tăng trưởng lớn trở nên khó khăn. Trong khi đó, tại TP.HCM sau thông tin sáp nhập siêu đô thị mới, thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, giá bất động sản dễ tiếp cận hơn, biên độ tăng giá dài hạn lớn và dư địa phát triển bền vững. Chính vì vậy, Happy One Mori trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với khách hàng phía Nam mà còn thu hút dòng vốn của nhiều nhà đầu tư miền Bắc, những người nhìn thấy cơ hội rõ rệt từ mức giá "mềm" hiện tại và tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong tương lai.

Không khí tại sự kiện càng trở nên nóng hơn khi Chủ đầu tư Vạn Xuân Group công bố chương trình tri ân khách hàng Happy One Mori với tổng giá trị quà tặng lên tới 1,8 tỷ đồng, với giải đặc biệt là 01 xe ô tô Ford Territory Titanium X dành cho khách hàng may mắn.

INDOCHINE khẳng định vị thế Tổng đại lý miền Bắc với thành tích kinh doanh xuất sắc

Tại Hà Nội, sự kiện giới thiệu dự án & tri ân khách hàng Happy One Mori do Tổng đại lý miền Bắc INDOCHINE tổ chức cũng đã bùng nổ rực rỡ với 98% giỏ hàng tìm được chủ nhân.

Chia sẻ về thành công trong sự kiện lần này, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS INDOCHINE nhận định: "Happy One Mori chinh phục khách hàng bằng một điều rất đơn giản: Chất lượng thật - Giá trị thật và mức giá vô cùng hợp lý vào thời điểm hiện tại".

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS INDOCHINE phát biểu khai mạc sự kiện

"Đây là lý do vì sao chúng tôi, với vai trò Tổng đại lý phân phối miền Bắc hoàn toàn tự tin đồng hành cùng dự án, và càng tự tin hơn khi thấy hàng trăm nhà đầu tư đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này.", đại diện INDOCHINE chia sẻ.

Thành công của INDOCHINE không chỉ nằm ở con số giao dịch mà còn ở cách đơn vị tạo dựng niềm tin và mối quan hệ với khách hàng. Ngay trong sự kiện, bên cạnh các phần quà của Chủ đầu tư, Tổng đại lý miền Bắc cũng dành tặng phần quà độc quyền là 01 Máy lọc nước TS3 Spectrum – Pure Germany Water Vietnam cho tất cả khách hàng giao dịch qua INDOCHINE. Đây là món quà có giá trị thiết thực, đồng thời thể hiện sự trân trọng của INDOCHINE đối với từng khách hàng.

Với tốc độ phân phối thần tốc, chiến lược kinh doanh đúng đắn, chuyên nghiệp, INDOCHINE đã góp phần quan trọng làm nên thành công của dự án Happy One Mori, đồng thời là cầu nối vững chắc đưa khách hàng, nhà đầu tư tới gần hơn với những giá trị sống và cơ hội sinh lời vượt trội tại Happy One Mori.