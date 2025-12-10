Từng bắt bốc thăm giành suất, "hét giá" cả tỷ đồng chỗ đậu ô tô dưới hầm, bất ngờ nhiều chung cư sale tới 80% vì ế khách

Trước đây, chỗ đỗ ôtô tại nhiều khu căn hộ cao cấp ở Hàng Châu hay Vũ Hán (Trung Quốc) vẫn là “tài sản nóng”, được săn mua với giá hàng trăm nghìn tệ. Thế nhưng chỉ sau vài năm, mặt bằng giá tại nhiều dự án đã lao dốc mạnh, có nơi giảm tới 80%, thậm chí mức rao bán hiện chỉ còn từ 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng).

Yang Hua, cư dân khu phức hợp Tianjue Huating (Hàng Châu) nhớ lại thời điểm dự án mở bán năm 2021. Khi đó, khu này "hot" đến mức người mua phải có hồ sơ bảo hiểm xã hội đẹp mới được tham gia bốc thăm. Giá niêm yết cho một vị trí đỗ ôtô lên tới 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Gia đình có hai xe, Yang từng định chi gần một triệu tệ để mua đứt hai chỗ. Tuy nhiên, nghe lời khuyên của bạn bè, cô quyết định chờ đợi. Hành động này giúp cô tránh được một khoản lỗ lớn khi giá hiện tại giảm về mức 170.000-250.000 tệ (khoảng 600-870 triệu đồng).

Tầng hầm đỗ xe tại chung cư Shenhua Tianjue Huating

"May tôi không nghe lời chồng mua lúc đỉnh giá, nếu không giờ lỗ quá nửa", cô nói. Hiện tại, Yang chọn thuê chỗ đỗ xe dành cho khách với giá 600 tệ mỗi tháng. Cô tính toán với mức thuê này, việc bỏ ra một số tiền lớn để mua tài sản đang mất giá là sai lầm.

Nhiều khu khác tại Hàng Châu cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự. Một cư dân dự án Zizhangtai cho biết chỗ đỗ xe nhà anh từng được rao 280.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng), giờ chỉ còn hơn 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng). Còn tại các phiên đấu giá, nhiều lô của dự án Tan Ying Li dù giảm một nửa giá khởi điểm vẫn vắng người hỏi mua.

Tại Vũ Hán, mức giảm thậm chí còn sâu hơn. Ở khu Zhengrong Fu (quận Hán Dương), nhiều tấm biển treo ngay cổng “bán chỗ đỗ 20.000 tệ” xuất hiện dày đặc, kèm loa mời chào cả ngày.

Một cư dân tên Zhu cho biết bà từng mua đợt đầu với giá 150.000 tệ, hiện chỗ tương tự chỉ còn 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng). “Tôi chấp nhận mua thêm một chỗ giá rẻ để tính trung bình cho đỡ xót”, bà chia sẻ nửa đùa nửa thật.

Ông Pan, quản lý bán hàng tại đây cho biết, mức giá "rẻ như cho" này xuất phát từ việc chủ đầu tư thiếu tiền mặt nên gán nợ chỗ đỗ xe cho nhà thầu. Để nhanh chóng thu hồi vốn, nhà thầu buộc phải bán tháo.

Rao bán chỗ đậu xe giá 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng)

Mâu thuẫn cũng nảy sinh từ sự chênh lệch giá này. Tại Lâm Bình (Hàng Châu), xung đột bùng nổ khi ban quản lý cấm xe của những người không mua chỗ đỗ xuống hầm, trong khi cư dân kiên quyết chỉ thuê chứ không mua vì sợ lỗ. "Nghe nói hàng xóm mua hơn 100.000 tệ, giờ bán lại vài chục nghìn không ai mua. Ai dại gì mà chi tiền lúc này", một cư dân bình luận.

Việc giá tài sản bốc hơi nhanh chóng khiến những chủ nhà mua đợt đầu bức xúc. Gần đây, trên nền tảng khiếu nại của tỉnh Chiết Giang, một chủ nhà phản ánh việc mua chỗ đỗ xe giá 240.000 tệ vào năm 2023, nhưng chỉ một năm sau chủ đầu tư giảm còn 140.000 tệ. Khác với những lần trước thường bị bỏ qua, lần này cơ quan chức năng đã trả lời "Đủ điều kiện lập án", mở ra hy vọng bảo vệ quyền lợi cho các chủ nhà cũ.

Giới chuyên gia nhận định, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự dư thừa nguồn cung. Các khu chung cư mới thường được quy hoạch với tỷ lệ 1,2 chỗ đỗ xe trên một hộ gia đình, trong khi tỷ lệ lấp đầy thực tế thấp. Cộng với áp lực dòng tiền, các chủ đầu tư và nhà thầu buộc phải bán tháo, đưa giá trị chỗ đỗ xe trở về đúng quy luật cung cầu thay vì bị thổi giá như trước đây.