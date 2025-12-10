NamAn Realty khánh thành trụ sở mới với mô hình môi giới bất động sản toàn năng

Bước chuyển mình từ nền tảng vững chắc

Buổi lễ khai trương tại số 24-26 Đường số 38, Phường An Khánh quy tụ gần 100 đại diện chủ đầu tư và và đối tác đồng hành đánh dấu bước ngoặt mới của NamAn Realty.

Dù mới chính thức gia nhập thị trường chưa đến 2 năm, nhưng NamAn Realty luôn đặt giá trị cốt lõi làm lợi thế cạnh tranh vượt trội nhờ thừa hưởng "DNA" từ đội ngũ sáng lập với hơn 15 năm trong nghề. Sự am hiểu sâu sắc và tư duy chiến lược dạn dày chính là đòn bẩy giúp NamAn Realty nhanh chóng xác lập vị thế tại Khu Đông TP.HCM, trở thành cái tên bảo chứng thanh khoản cho loạt dòng sản phẩm cao cấp như: Sunwah Pearl, The Global City, Thảo Điền Green, Eaton Park, The Gió Riverside…

Quyết định ra mắt trụ sở mới vào thời điểm này được xem là bước chuẩn bị then chốt của NamAn Realty. Điều này không chỉ nhằm hoàn thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng và tâm thế sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới tại thị trường phía Nam.

Ban lãnh đạo NamAn Realty thực hiện nghi thức cắt băng, mở ra hành trình phát triển mới tại trụ sở mới.

Định hình chân dung "nhà môi giới toàn năng"

Tại sự kiện, ông Vũ Lý Cung – Tổng Giám đốc NamAn Realty nhận định thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ thanh lọc gắt gao, đòi hỏi tư duy làm nghề hoàn toàn mới.

"Văn phòng hiện đại không chỉ là nơi làm việc, mà là 'bệ phóng' để chúng tôi kiến tạo thế hệ môi giới đa nhiệm. Trong kỷ nguyên số, người làm nghề phải vừa sắc bén về thị trường, vừa nắm bắt được công nghệ mới, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo thay vì chỉ dựa vào kỹ năng bán hàng đơn thuần," ông Cung nhấn mạnh.

Hiện thực hóa tầm nhìn này, NamAn Realty kiên định với chiến lược "kiềng ba chân": Nhân sự thực chiến – Sản phẩm giá trị thực – Công nghệ dẫn đầu.

Tập thể NamAn Realty hội tụ trong khoảnh khắc khai trương trụ sở mới – cột mốc đánh dấu hành trình phát triển mới của công ty.

Điểm khác biệt nằm ở sự chuyên môn hóa cao độ: thay vì làm việc tự phát, đội ngũ kinh doanh được "trang bị tận nơi" với hệ thống Marketing thương hiệu cá nhân bài bản và được cung cấp 100% dữ liệu khách hàng (Data) mỗi ngày. Cách làm này giúp môi giới giảm tải áp lực tìm kiếm, tối ưu hóa thời gian để tập trung tư vấn chuyên sâu và gia tăng tỷ lệ chốt deal. Nhân sự kinh doanh cũng sẽ được phát triển hết tất cả các tố chất sẵn có để trở thành "nhà môi giới toàn năng" cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cho khách hàng.

Cái bắt tay chiến lược cùng "Người khai mở" Sun Group

Trên hành trình gần 2 năm phát triển, NamAn Realty tự hào trở thành đối tác chiến lược của Sun Group, phân phối nhiều dự án trọng điểm của Sun Group tại Miền Nam

Kiên định với triết lý phát triển bền vững, Naman Realty thiết lập một 'hàng rào kỹ thuật' nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn dự án. Thay vì chạy theo bề nổi số lượng, NamAn Realty tập trung sâu vào chất lượng với các tiêu chí tiên quyết: pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng khai thác thực tế. Đây được xem là tấm khiên bảo vệ dòng tiền và tài sản cho khách hàng.

Tầm nhìn này tìm thấy sự đồng điệu hoàn hảo với Sun Group – 'Người khai mở' những công trình đẳng cấp vượt thời gian. Thông qua cái bắt tay chiến lược, NamAn Realty tự hào trở thành 'cánh tay nối dài' đắc lực, đóng vai trò cầu nối uy tín phân phối các dòng sản phẩm chủ lực của Sun Group tại nhiều thị trường trọng điểm, tiêu biểu như Blanca City (Vũng Tàu) hay Charmora City (Nha Trang).

NamAn Realty tự hào là đối tác phân phối các dòng sản phẩm chủ lực của Sun Group tại nhiều thị trường trọng điểm, tiêu biểu như Blanca City (Vũng Tàu) hay Charmora City (Nha Trang).

Với nền tảng nội lực vững vàng, mạng lưới đối tác sâu rộng cùng chiến lược đầu tư bài bản cho Con người và Công nghệ, NamAn Realty đang tự tin bước đi trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu: Trở thành thương hiệu phân phối bất động sản chủ lực và đáng tin cậy hàng đầu thị trường phía Nam giai đoạn 2025-2030.