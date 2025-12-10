Thuận Phát và IRB Holdings: Hai thương hiệu “bảo chứng” cho chất lượng Phoenix Legend

Biểu tượng mới bên Vịnh di sản

Nếu có một công trình có thể kể câu chuyện về Vịnh Hạ Long bằng kiến trúc, đó chính là Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences. Từ xa, hai tòa tháp 20 tầng mô phỏng hình Hòn Trống - Mái, biểu tượng của vịnh di sản, xuất hiện kiêu hãnh trên đỉnh đồi Hải Quân (Bãi Cháy).

Ý tưởng về một "ngôi làng nghệ thuật trên đỉnh đồi" hình thành từ khoảnh khắc chủ đầu tư nhận ra thế đất phượng hoàng - nơi hội tụ linh khí với góc nhìn vô tận ra biển trời Hạ Long. Từ đó, câu chuyện Phượng Hoàng - Rồng (Long ở dưới nước, Phượng ở trên cao) được phát triển thành thông điệp phong thuỷ độc đáo, biểu trưng cho sự hòa hợp, thịnh vượng.

Ý tưởng kiến trúc được hiện thực hóa bởi SDesign - do kiến trúc sư Salvador Pérez Arroyo dẫn dắt, người đứng sau nhiều công trình biểu tượng tại Quảng Ninh như Bảo tàng Quảng Ninh hay Cổng chào Hạ Long…

Ông Salvador Perez Arroyo cho biết: "Hai toà tháp cao tầng của dự án được lấy cảm hứng từ hình ảnh cao quý trong văn hoá Á Đông là chim Phượng Hoàng. Người xem có thể thấy hai toà tháp chính là đôi cánh của một con chim Phượng hoàng dũng mãnh, đang bay từ đỉnh đồi hướng về phía biển Đông đầy uy nghiêm, khí chất. Phía dưới chân là 26 căn biệt thự, tượng trưng cho 26 quả trứng của Phượng hoàng, đang được đặt một cách khéo léo giữa một vườn cây anh đào Nhật, tương trưng cho chiếc tổ Phượng hoàng, bao bọc cho cả dự án. Đây không chỉ là một không gian sống đáng mơ ước mà còn là một tác phẩm mang tính nghệ thuật tinh tế và ý nghĩa".

Chính câu chuyện văn hóa bản địa giàu tính biểu tượng đã giúp Phoenix Legend trở thành một trong những dự án được MGallery - bộ sưu tập khách sạn nghệ thuật của Accor - lựa chọn. Phoenix Legend trở thành chương mới trong hành trình hơn 120 câu chuyện mang tính di sản của MGallery trên toàn thế giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phoenix Legend trở thành biểu tượng bất động sản nghệ thuật của khu vực phía Bắc, chủ đầu tư đã bắt tay với Tập đoàn quản lý khách sạn Accor và những thương hiệu uy tín khác như Tập đoàn Hòa Bình (tổng thầu), NKB Archi (ý tưởng quy hoạch), PL Design (thiết kế cảnh quan), Sdesign (thiết kế cao tầng), Apave châu Á - Thái Bình Dương (tư vấn giám sát thi công)...

Sở hữu kiến trúc ấn tượng, thiết kế cảnh quan sinh thái hài hòa, vị trí - tầm nhìn độc tôn cùng hệ thống tiện ích và vận hành chuẩn quốc tế, Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành biểu tượng bất động sản nghệ thuật bên vịnh di sản. Công trình không chỉ đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của Quảng Ninh, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa bản địa - niềm tự hào của mỗi người Việt Nam.

Phoenix Legend Ha Long Bay sở hữu cảnh quan sinh thái hài hòa, vị trí đỉnh đồi với tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long

Tư duy phát triển khác biệt

Đứng đằng sau tuyệt tác kiến trúc mang tên Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences là hai cái tên Thuận Phát và IRB Holdings. Những dự án độc đáo với kiến trúc có "gu" như Phoenix Legend Ha Long Bay đang trở thành hệ thống "nhận diện" đặc trưng của chủ đầu tư.

Thay vì theo đuổi mô hình đại trà đổ khuôn hàng loạt và cạnh tranh bằng giá, Thuận Phát và IRB Holdings chọn định vị khác biệt: phát triển những công trình mang tính biểu tượng, làm giàu giá trị văn hóa và thẩm mỹ, hướng đến cộng đồng cư dân văn minh và thịnh vượng.

Không phải cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, song Thuận Phát và IRB Holdings lại được giới đầu tư "có gu" nhắc đến như nhà phát triển của những dự án mang tính sưu tập – tinh tế, đặc sắc và giàu bản sắc.

Nhà phát triển tiên phong đưa nghệ thuật ứng dụng trong không gian sống tạo nên những dự án biểu tượng nghệ thuật và xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng, giàu cảm xúc thẩm mỹ. Doanh nghiệp hướng đến tạo ra những công trình mang đậm dấu ấn văn hóa, dân tộc, mỗi dự án đều mang câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa riêng. Ở đó, "cao cấp", "xa xỉ" không chỉ đo bằng vật liệu đắt đỏ mà còn bằng vị trí độc tôn, cảm xúc, trải nghiệm và giá trị di sản.

Những dự án độc đáo với kiến trúc có "gu" như Phoenix Legend Ha Long Bay đang trở thành hệ thống "nhận diện" đặc trưng của Thuận Phát và IRB Holdings

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu của giới thượng lưu cũng dịch chuyển, từ sở hữu một sản phẩm sang trọng, tiện nghi sang tìm kiếm "tài sản văn hóa" - biểu tượng cá nhân mang tính truyền đời. Đây chính là phân khúc thị trường mà rất ít chủ đầu tư tại Việt Nam theo đuổi.

Và chính tại khoảng trống ấy, với tầm nhìn dài hạn, Thuận Phát - IRB Holdings lựa chọn con đường phát triển những dự án mang tính biểu tượng, đề cao giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm cá nhân, mỗi căn hộ là một tác phẩm độc bản. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cũng thể hiện sự cầu toàn trong từng chi tiết - những thứ không thể sản xuất hàng loạt.

Trong suốt quá trình xây dựng, doanh nghiệp có những nguyên tắc xuyên suốt bao gồm: dự án phải được nghiên cứu một cách cẩn trọng, phát triển bền vững, không phá hoại môi trường, đáp ứng kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ hồn cốt của kiến trúc truyền thống, không tối đa hoá lợi nhuận bằng cách tận dụng phá vỡ cảnh quan quy hoạch, cảnh quan đẹp môi trường xanh sạch, áp dụng các kỹ thuật công nghệ nhà thông minh theo chuẩn thế giới.

Sự nhất quán trong thông điệp mà Thuật Phát và IRB Holdings hướng đến, đó là tạo nên những tác phẩm nghệ thuật biểu tượng đặc sắc giữa lòng di sản, cùng niềm tin về trải nghiệm đẳng cấp, hoàn hảo dành cho những nhà đầu tư có "gu" chính là động lực để Phoenix Legend Ha Long Bay ra đời.