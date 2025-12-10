Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng "chốt" gần 9.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua 9 xã, phường trên địa bàn

10-12-2025 - 13:56 PM | Bất động sản

TP.Đà Nẵng phê duyệt gần 9.000 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn đi qua địa phận thành phố.

Mới đây, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt dự án thành phần 1 liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn đi qua địa phận thành phố, từ sông Thu Bồn về phía bắc đến hết ranh giới Đà Nẵng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025–2028.

Phạm vi thực hiện trải dài qua nhiều xã, phường gồm: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Mục tiêu chính của dự án là bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; đồng thời xây dựng các khu tái định cư và khu nghĩa trang mới, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi.

Qua đó, TP.Đà Nẵng hướng tới ổn định đời sống, sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đáp ứng tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng căn cứ các nội dung đã phê duyệt, tổ chức triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định; chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố, tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h và tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67 tỷ USD). Riêng đoạn Đà Nẵng dài hơn 116 km, đi qua 24 xã, phường. Quy mô GPMB của dự án tại Đà Nẵng là rất lớn, dự kiến thu hồi hơn 866 ha đất, tác động đến khoảng 5.100 hộ dân.

Để đảm bảo chỗ ở mới cho người dân, thành phố dự kiến xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang. Tổng mức đầu tư công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lên đến hơn 19.500 tỷ đồng.

Trên toàn tuyến qua khu vực miền Trung, dự kiến bố trí 2 ga hành khách (Đà Nẵng và Tam Kỳ), 1 ga hàng hóa tại Chu Lai, cùng 4 depot (cảng cạn) và các trạm kỹ thuật phục vụ bảo dưỡng, vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

