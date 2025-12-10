Tin vui cho người mua bán bất động sản và cho thuê nhà

Sáng 10-12, Quốc hội đã chính thức bấm nút thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Luật sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Giữ nguyên thuế chuyển nhượng 2%

Một trong những nội dung được người dân quan tâm nhất là cách tính thuế khi bán nhà đất. Điều 14 của Luật quy định: Cá nhân cư trú khi chuyển nhượng bất động sản sẽ nộp thuế 2% trên giá chuyển nhượng (giá bán).

Trước đó, vấn đề này từng gây tranh luận sôi nổi khi Bộ Tài chính trình hai phương án, trong đó có đề xuất tính thuế 20% trên lợi nhuận (giá bán trừ đi giá mua và chi phí). Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng việc xác định bao nhiêu là "lãi", bao nhiêu là "chi phí hợp lý" rất phức tạp, tốn thời gian xác minh và dễ nảy sinh tiêu cực. Do đó, Quốc hội đã thống nhất chốt phương án tính 2% trên giá bán. Đây là cách tính đang áp dụng hiện hành, được đánh giá là đơn giản và dễ thực thi nhất.

Trao đổi với Báo Người Lao Động sau khi luật được thông qua, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM, nhận định: "Việc giữ mức 2% là phương án an toàn và quen thuộc. Dù cách tính 20% trên lợi nhuận có vẻ công bằng hơn (lỗ không phải đóng thuế) và được giới đầu tư chuyên nghiệp ưa thích nhưng với đại đa số người dân ít giao dịch, cách tính 2% giúp họ không phải loay hoay chứng minh chi phí đầu vào".

Giao dịch bán bất động sản tính thuế 2% trên giá trị giao dịch

Cho thuê nhà: Doanh thu trên 500 triệu đồng mới lo đóng thuế

Một điểm mới đáng chú ý khác mang lại tin vui cho nhiều chủ nhà là việc nâng "ngưỡng" chịu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Cụ thể, đối với cá nhân cho thuê bất động sản (trừ trường hợp kinh doanh lưu trú như khách sạn, homestay...), thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính bằng 5% nhân với phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng/năm.

Quy định này được đánh giá là cởi mở hơn rất nhiều so với trước đây. Mục tiêu nhằm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính: người dân có nhà cho thuê doanh thu lớn (trên 500 triệu đồng) chỉ cần nộp thuế khoán trên phần vượt, không cần phải hạch toán chi phí lắt nhắt hay làm thủ tục quyết toán thuế cuối năm phức tạp.