Hà Nội đề xuất chọn phương án đi trên đê hiện hữu cho đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có báo cáo UBND Thành phố liên quan đến phương án, vị trí và hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, sau khi đối chiếu với các quy hoạch được duyệt và lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn, cơ quan chuyên môn đã xây dựng hai phương án cho tuyến đường bộ kết hợp đường sắt đô thị và monorail.

Phối cảnh Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả.

Phương án 1: Tuyến đi chủ yếu ở ngoài bãi sông, bám sát mép sông. Tổng chiều dài khoảng 87,17 km (Hữu Hồng 44,5 km; Tả Hồng 42,67 km; điểm cuối Tả Hồng đấu nối với trục Di sản tỉnh Hưng Yên).

Quy mô đường trung tâm 6 làn xe; tỷ lệ cầu - hầm - đắp nền được tính toán nhằm hạn chế tác động địa hình. Tuyến monorail được bố trí trên dải phân cách giữa tuyến đường bộ hiện có hoặc các tuyến đường đã quy hoạch, giúp giảm thiểu giải phóng mặt bằng và tăng khả năng tiếp cận với khu dân cư, văn phòng, di tích lịch sử dọc sông Hồng.

Phương án 2: Đối với tuyến đường bộ, hướng tuyến chủ yếu đi song song và bám sát đê hiện hữu (không phá vỡ hoặc xây dựng đê mới); điểm đầu tại cầu Hồng Hà, điểm cuối tại cầu Mễ Sở.

Tổng chiều dài khoảng 80,5km (Hữu Hồng 44,8km; Tả Hồng 35,7km; điểm cuối Tả Hồng đấu nối với trục Di sản tỉnh Hưng Yên).

Bình đồ tuyến chủ yếu đi bằng (Hữu Hồng: đi bằng 43km (96%), đi hầm 1,8km (4%); Tả Hồng: đi bằng 34km (95%), đi hầm 1,7km (5%)); bám sát cao độ tự nhiên và khu dân cư hiện hữu dọc đê.

Tại các đoạn qua khu vực bãi sông (Chu Phan - Tráng Việt, Tàm Xá - Xuân Canh, Long Biên - Cự Khối), lựa chọn cao độ đường bằng cao độ mặt bãi +0,5m (trung bình H khoảng 11,5 - 12m).

Cấp hạng đường là trục chính đô thị (quy mô 6 làn xe). Mặt cắt ngang điển hình từ 54 - 80m.

Tuyến monorail: Hướng tuyến đi trên dải phân cách giữa trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; có dự phòng phát triển tuyến đường sắt đô thị đi ngầm kết nối vùng (Hưng Yên, Phú Thọ).

Các nội dung cụ thể sẽ được tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở rà soát tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị, gắn với tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất và quy mô dân số, đảm bảo tính khả thi.

Theo đánh giá của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sau khi đối chiếu với Quy hoạch chung Thủ đô, Quy hoạch phòng chống lũ, Quy hoạch phân khu và ý kiến của các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông… phương án 2 đảm bảo tốt hơn các tiêu chí an toàn phòng chống lũ, giao thông, cảnh quan và khả năng giải phóng mặt bằng.

Tuyến đi trên đê hiện hữu hoặc sát chân đê giúp giảm tác động đến khu vực bãi sông, không gian quan trọng trong quy hoạch chỉnh trị sông Hồng. Hướng tuyến này cũng phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo Quy hoạch giao thông đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND Thành phố xem xét thống nhất lựa chọn phương án 2 làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu chi tiết và lập hồ sơ các cấp quy hoạch có liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cập nhật hướng tuyến này trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, Quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Hồng, Quy hoạch phân khu hai bên bờ sông, các đồ án cây xanh, cảnh quan, giao thông; tiếp tục xem xét yếu tố giải phóng mặt bằng, kết nối khu dân cư và nâng cấp hạ tầng ven sông.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh khẳng định việc lựa chọn hướng tuyến là bước quan trọng để hình thành trục giao thông - cảnh quan hiện đại dọc sông Hồng, tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Đông và phía Bắc Thủ đô trong thời gian tới.