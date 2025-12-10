Cơ quan chức năng phản hồi gì về nút giao 'dị dạng' ở Hà Nội?

Ban QLDA đầu tư hạ tầng phường Thanh Liệt cho biết, Dự án GPMB nút giao thông giữa đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (nay là đường Phạm Tu) với tuyến đường 70 tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) có tổng diện tích đất cần thu hồi 50.910 m2. Trong đó, đất nông nghiệp là 27.239,5 m2; đất ở của hộ gia đình, cá nhân là 8.401,5 m2; đất cơ quan, tổ chức là 15.269,1 m2.

Nút giao đường Phạm Tu - Xa La đang bị treo nhiều năm nay do vướng mặt bằng (khung màu đỏ).

Đến nay, khối lượng đất đã thu hồi đã thực hiện xong là 27.239,5 m2; khối lượng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng là 23.670,6 m2, ngoài ra còn đường điện 110kV, dưới 35Kv, hệ thống chiếu sáng, đường ống cấp thoát nước cũng chưa được di dời.

Về tình hình thực hiện GPMB phục vụ dự án, Ban QLDA đầu tư hạ tầng phường Thanh Liệt cho biết, năm 2017 UBND huyện Thanh Trì (cũ) bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên hầu hết các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, không cung cấp hồ sơ giấy tờ liên quan.

Lý do được Ban QLDA đưa ra, là tại thời điểm đó dự án chưa có khu tái định cư để bố trí cho các hộ bị thu hồi đất ở. “Các hộ không đồng ý cho đơn vị đo đạc dự án vào đo đạc số liệu về đất và công trình xây dựng nên UBND huyện Thanh Trì phải sử dụng hệ bản đồ và sổ địa chính lưu trữ tại UBND xã Tân Triều làm cơ sở quy chủ sử dụng đất, tính diện tích thu hồi và ban hành Thông báo thu hồi đất, dẫn đến có nhiều nội dung phải điều chỉnh trong việc quy chủ” – Ban QLDA đưa ra khó khăn.

Về giải pháp thời gian tới, Ban QLDA đầu tư hạ tầng tiếp tục tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, đồng thời bám sát các Sở, ngành xin ý kiến để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phấn đấu đến quý II/2026 hoàn thành công tác GPMB toàn bộ diện tích đất dự án thuộc phạm vi Phường Thanh Liệt.

Trước đó báo Tiền Phong đã có các bài phản ánh, tuyến đường Phạm Tu nối từ Vành đai 3 đến 70 - Xa La (Hà Đông) dài 2,5 km. Dù đã thi công và đưa vào sử dụng hơn 5 năm, nút giao Xa La vẫn chưa hoàn thành.

Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án và giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay, đầu năm 2025 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội họp và yêu cầu huyện Thanh Trì cũ chậm nhất trong quý II/2025 phải xong mặt bằng, trong năm 2025 nhà đầu tư phải thi công xong nút giao.

Đến nay, mọi việc thi công ở hiện trường nút giao gần như đứng yên tại chỗ. Mặt bằng thi công đang trở thành “nút thắt cổ chai” với hình dài dị dạng ở đoạn cuối dự án, khiến giao thông đi lại khó khăn, ùn tắc thường xuyên.