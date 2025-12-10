Tin vui cực lớn cho hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 9/12, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Lộc Hà đã trình bày nhiều tờ trình quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tờ trình khẩn về thẩm quyền đầu tư 3 dự án cầu quy mô lớn kết nối TP.HCM và Đồng Nai, gồm: cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo dự thảo nghị quyết, TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền với dự án cầu Phú Mỹ 2, còn tỉnh Đồng Nai phụ trách cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

UBND TP.HCM cho biết, hệ thống giao thông kết nối với Đồng Nai hiện chủ yếu dựa vào đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tuy nhiên, với mật độ phương tiện cao, các tuyến quốc lộ hiện hữu đã quá tải, tắc nghẽn liên tục.

Mặc dù nhiều dự án vành đai và cao tốc đã và đang được triển khai, năng lực thông hành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu kết nối, đặc biệt khi sân bay Long Thành chính thức hoạt động.

Vì vậy, việc đầu tư các cây cầu mới được xem là giải pháp chiến lược nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai, này giúp nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối TP.HCM với địa phương lân cận, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trình bày các tờ trình tại kỳ họp HĐND TP.HCM.

Về từng dự án cụ thể, cầu Cát Lái là công trình được trông đợi nhiều năm để thay thế tuyến phà thường xuyên quá tải. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng, với quy mô 8 làn xe, thời gian thi công dự kiến 2025–2028.

Đồng Nai sẽ làm cơ quan chủ trì theo hình thức PPP. Song song đó, TP.HCM sẽ tự đầu tư tuyến đường Nguyễn Thị Định mở rộng từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án cầu Long Hưng có tổng chiều dài 11,8 km, trong đó phần cầu chính dài 2,34 km, thiết kế 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng.

Đồng Nai sẽ phụ trách phần cầu và giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh theo hình thức PPP với chi phí hơn 7.100 tỷ đồng. Còn TP.HCM đầu tư công độc lập xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng (bao gồm giải phóng mặt bằng) với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Cầu Phú Mỹ 2 là dự án có quy mô lớn nhất trong nhóm ba cầu, với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. Công trình dài 6,3 km, gồm 8 làn xe, trong đó 4,6 km thuộc địa phận TP.HCM và 1,7 km thuộc tỉnh Đồng Nai. Thời gian thi công dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028.

Cầu Phú Mỹ 2 có vai trò kết nối khu Nam TP.HCM với huyện Nhơn Trạch cũ, giảm tải cho cầu Phú Mỹ. Đồng Nai sẽ quyết định hình thức đầu tư tuyến đường kết nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2 nhằm đảm bảo tính đồng bộ hạ tầng giữa hai địa phương.