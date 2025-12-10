Căn hộ cao tầng tại Sun Urban City: Lựa chọn an cư thông minh phía Nam Hà Nội

Căn hộ thông minh cho lối sống đa năng

Những năm gần đây, xu hướng lựa chọn nơi an cư của người trẻ tại các đô thị đã thay đổi đáng kể. Khi hạ tầng phát triển nhanh và mặt bằng giá bất động sản liên tục tăng, cơ hội sở hữu những không gian sống rộng rãi ngày càng trở nên hạn chế. Thay vì ưu tiên các căn hộ diện tích lớn, nhiều người trẻ hiện nay hướng đến những sản phẩm tối ưu công năng, "biến đổi" linh hoạt theo nhu cầu sinh hoạt và làm việc tại nhà.

Điều này đòi hỏi tư duy thiết kế mới: thay vì mở rộng diện tích theo chiều ngang - vốn tốn kém và khó triển khai trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm - thì việc mở rộng theo chiều đứng trở thành hướng đi phù hợp hơn. Tại nhiều thị trường bất động sản phát triển, mô hình căn hộ trần cao kèm tầng lửng đã được chứng minh hiệu quả trong việc tối ưu diện tích mà không làm tăng quá nhiều chi phí sở hữu.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của dòng sản phẩm Park Residence tại đại đô thị Sun Urban City phía Nam Hà Nội đã mang đến không gian sống đột phá, nơi mỗi mét vuông đều được tính toán để đạt hiệu suất sử dụng cao nhất. Đây không chỉ là câu chuyện làm đẹp không gian, mà còn là giải pháp công năng - tài chính - phong cách sống dành cho thế hệ năng động.

Park Residence ‘2 trong 1’: nhân đôi diện tích, nâng tầm trải nghiệm

Nếu một căn hộ truyền thống chỉ cung cấp một mặt bằng duy nhất, thì căn hộ tại Park Residence gây ấn tượng với chiều cao trần gần 5m, cho phép kiến tạo "hai không gian sống trong một căn hộ".

Nhờ thiết kế mở rộng không gian theo chiều đứng, diện tích hữu dụng được nâng lên rõ rệt. Một căn 29m² có thể khai thác tối đa lên đến 44m², căn 45m² đạt khoảng 68m², căn 55m² mở rộng lên tới 90m². Tức là với đơn giá bán theo tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện chỉ từ 25 triệu đồng/m² diện tích hữu dụng (chưa gồm VAT và KPBT), người mua thực chất đang sở hữu nhiều hơn một không gian sống so với diện tích ghi trên giấy.

Không gian sống đa năng, tối ưu diện tích hữu dụng. (Ảnh: Minh Khánh)

Nhiều khách hàng cũng đánh giá cao khả năng "biến hóa" của Park Residence, bởi với mô hình "2 trong 1", mỗi gia chủ có thể tự do sáng tạo không gian theo nhu cầu của từng giai đoạn cuộc sống. Một cặp vợ chồng trẻ có thể dùng tầng lửng làm phòng ngủ và trệt làm phòng khách rộng rãi; trong khi người độc thân có thể biến tầng lửng thành văn phòng mini để thoải mái làm việc tại nhà.

Đối với với gia đình đa thế hệ, căn hộ 55m² là sự lựa chọn hợp lý vì diện tích hữu dụng lên tới 90m², dễ dàng sắp xếp 4-5 phòng ngủ, dù cả đại gia đình cùng chung sống nhưng mỗi thành viên vẫn có cho mình khoảng không gian riêng. Thiết kế thông minh giúp phân tách khu vực sinh hoạt – nghỉ ngơi – bếp nấu riêng biệt, đồng thời đảm bảo sự thông thoáng nhờ hệ thống hút mùi hiện đại. Đây là một lựa chọn "chuẩn gu" cho các khách hàng chuộng phong cách sống năng động và những nhà đầu tư homestay đang tìm kiếm sản phẩm khác biệt.

Cộng hưởng hệ tiện ích Sun Urban City

Không chỉ khác biệt ở thiết kế bên trong, Park Residence còn mang dấu ấn đặc trưng trong kiến trúc tổng thể của từng tòa tháp. Phần mái được nâng cao tới 8,2m, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thông thoáng, nơi cư dân có thể thư giãn, vui chơi hoặc tổ chức các sự kiện kết nối. Trong khi đó, các căn khối đế cao 7m mang đến không gian kinh doanh linh hoạt cho các mô hình như café, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm hoặc dịch vụ lưu trú… Điều này mở ra tiềm năng kép cho chủ sở hữu, vừa an cư, vừa có cơ hội khai thác thương mại hoặc cho thuê sinh lời.

Tầng mái các tòa căn hộ được nâng cao nhằm tăng không gian trải nghiệm. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Tính logic giữa nhu cầu - sản phẩm càng thể hiện rõ hơn khi đặt Park Residence vào tổng thể đại đô thị Sun Urban City. Các tòa căn hộ nằm tại vị trí trung tâm phân khu Flora Avenue, bao quanh bởi "vành đai" kết nối và tiện ích. Từ hai tuyến đường chính 32 mét và 36 mét, cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm thủ đô và các vùng phụ cận qua tuyến Vành đai 5, nút giao Phú Thứ, quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội – Ninh Bình…

Trong bán kính chỉ vài trăm mét, cư dân Park Residence có thể tiếp cận hệ thống 5 đại công viên, các vườn nội khu, đại lộ hoa rộng 10ha, cùng Bệnh viện Mặt Trời, trường học liên cấp, trường nghề Sun Group và Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mang đến hệ tiện ích toàn diện ngay ngưỡng cửa.

Các tòa tháp cao tầng với kiến trúc hiện đại. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Cộng hưởng với sự phát triển ngày càng toàn diện của hạ tầng đô thị, các dự án trọng điểm đang từng bước được triển khai, vận hành như Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, khu đô thị Đại học Nam Cao, các khu công nghiệp quy mô lớn định hướng phát triển công nghệ cao… Park Residence trở thành "điểm rơi" của nhóm cư dân trẻ và chuyên gia đang dịch chuyển từ nội đô về ven đô.

Khi giá căn hộ chung cư tại các đô thị trung tâm tăng phi mã, việc tìm kiếm một không gian sống hiện đại, tiện nghi với mức chi phí hợp lý đang trở thành thách thức với thế hệ trẻ. Những sản phẩm có quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ và thiết kế thông minh như Park Residence tại Sun Urban City mở ra cơ hội hiếm có.

Park Residence thừa hưởng hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện của Sun Urban City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Park Residence vì vậy không chỉ là một căn hộ, mà còn là một phong cách sống mới. Đó là lựa chọn của những người trẻ mong muốn một không gian hiện đại, linh hoạt, giàu tính sáng tạo; lựa chọn của những gia đình trẻ cần tối ưu chi phí nhưng vẫn sở hữu nơi an cư tiện nghi; và cũng là lựa chọn của những nhà đầu tư đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản có giá trị khai thác cao trong tương lai.